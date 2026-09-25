La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Air India suspendió a un copiloto tras un control de alcoholemia previo al despegue en el aeropuerto de Zúrich (REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

Guardar

Un copiloto de Air India fue suspendido después de que un control previo al despegue detectara indicios de consumo de alcohol antes de que operara el vuelo AI151 entre Zúrich y Nueva Delhi. El episodio ocurrió el 6 de septiembre y obligó a reprogramar el servicio hasta que la aerolínea consiguió una tripulación alternativa, según informó el medio periodístico The Times of India.

El piloto, identificado como primer oficial, fue apartado de sus funciones tras un resultado preliminar en una prueba de alcoholemia realizada por las autoridades locales en el aeropuerto suizo.

PUBLICIDAD

Según trascendió, la compañía lo envió posteriormente a India como pasajero y mantiene la suspensión mientras espera el informe médico definitivo y el resultado de una investigación interna.

The Times of India informó que el vuelo Zúrich-Nueva Delhi no pudo salir en el horario previsto por la indisponibilidad del integrante de la cabina de mando. El medio señaló que la aerolínea activó sus protocolos luego de que surgieran sospechas sobre el estado del piloto.

El piloto fue retirado antes de operar el vuelo AI151

El vuelo AI151 entre Zúrich y Nueva Delhi sufrió una reprogramación debido a la falta de tripulación habilitada (REUTERS/Almaas Masood/File Photo)

La aerolínea comunicó que el tripulante fue separado de manera inmediata de sus tareas de vuelo tras recibir el resultado preliminar del alcoholímetro aplicado por las autoridades suizas. También dispuso una evaluación médica adicional para determinar las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

La empresa añadió que el empleado fue trasladado a India como pasajero, sin desempeñar funciones aeronáuticas. “Permanece suspendido hasta que se conozca el informe médico final y concluya la investigación”, aseguró un vocero de la compañía.

El vuelo AI151 debía cubrir una ruta internacional de aproximadamente 6.300 kilómetros entre Zúrich y Nueva Delhi. De acuerdo con los reportes difundidos en India, la salida se postergó hasta que la empresa asignó personal habilitado para completar la operación.

Las autoridades suizas notificaron a India sobre el incidente

La Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza notificó formalmente a las autoridades aeronáuticas de India sobre el hecho (REUTERS/Amit Dave/File Photo)

La Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza confirmó que se tomaron medidas conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables a la seguridad aérea. Un portavoz del organismo explicó a la agencia de noticias PTI que tanto el operador como la Dirección General de Aviación Civil de India fueron informados sobre la situación.

PUBLICIDAD

“Como resultado, el vuelo AI151 de Zúrich a Delhi no pudo ser operado según lo programado”, indicó el vocero suizo, citado por PTI. La autoridad no divulgó los valores de la prueba preliminar ni precisó cuándo se conocerán los resultados del segundo examen médico.

Medios indios señalaron que personal de tierra detectó olor a alcohol y avisó a las autoridades antes de la salida. La cadena televisiva india NDTV sostuvo que el primer oficial no superó la primera prueba y que los resultados de un análisis complementario todavía estaban pendientes.

La compañía evitó anticipar una sanción definitiva. En su comunicado, precisó que adoptará “las medidas disciplinarias apropiadas” cuando cuente con las conclusiones de la evaluación médica y de la pesquisa interna.

PUBLICIDAD

Air India reforzó los controles tras otro caso reciente

La suspensión se conoció semanas después de otro incidente que involucró a un piloto de la empresa. Según la revista The Week, un integrante de la tripulación de Air India dio positivo por marihuana después de un vuelo entre Phuket, en Tailandia, y Nueva Delhi, ocurrido en agosto.

A partir de ese antecedente, la compañía habría modificado su esquema de controles sobre sustancias psicoactivas. El sistema anterior incluía pruebas aleatorias para el 10 % de los pilotos, mientras que el nuevo protocolo contempla exámenes para la totalidad de los miembros de las tripulaciones de vuelo, de acuerdo con ese medio.

PUBLICIDAD

Las normas de aviación establecen restricciones estrictas sobre el consumo de alcohol para pilotos y otros trabajadores con funciones críticas en la operación aérea. Las pruebas antes de los vuelos buscan impedir que una persona con capacidades potencialmente afectadas ingrese a la cabina de mando.

El caso de Zúrich sigue bajo revisión y la continuidad de la suspensión dependerá de los resultados finales que reciban la aerolínea, las autoridades de India y los organismos de aviación involucrados.