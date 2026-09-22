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António Guterres abrió la Asamblea de la ONU con una alerta sobre la IA y un pedido de paz en Medio Oriente: “Ya basta”

El secretario general de las Naciones Unidas rescató los valores de la carta fundadora del organismo internacional, planteó la necesidad de tener responsabilidad en los puestos de poder y sugirió cambios en el Consejo de Seguridad

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
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El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas, en un escenario internacional marcado por la fragmentación de los mercados y el debilitamiento de la cooperación.

“La inteligencia artificial ha tomado por sorpresa incluso a quienes la alumbraron” y “los seres humanos ceden cada vez más poder a las máquinas”, sostuvo Guterres. También advirtió que las armas letales autónomas “ya son una realidad militar” y reclamó reglas multilaterales para enfrentar los desafíos de la tecnología, el clima, la desigualdad y los conflictos.

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Si bien consideró que el avance del mundo multipolar es una trayectoria irreversible, alertó que hay “mercados fracturados y cooperación menguante”.

No desechó la puja entre potencias para fomentar la pujanza económica, pero advirtió que “la competencia no tiene por qué convertirse en confrontación”. Reclamó que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo en el futuro de la IA.

Insistió en la necesidad de un organismo multipolar como las Naciones Unidas para regular la convivencia internacional y rescató los valores de la carta fundadora del organismo, firmada en 1945, que establece como principios centrales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre los pueblos. El texto también reafirma la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el compromiso de promover el progreso social dentro de un marco de respeto al derecho internacional.

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Pidió tener sentido de la responsabilidad para avanzar en el progreso dirigido por quienes detentan el poder, con tres pruebas básicas en medio del desafío que plantea la inteligencia artificial: decidir sobre la guerra y la paz, riqueza y desigualdad, y el caos climático: “La paz es la existencia de límites jurídicos al uso del poder”, dijo Guterres.

Pidió además el fin de las guerras en Medio Oriente: “Ya basta”, sentenció. Insistió en que se utilice la semana en la que los líderes de los países involucrados se reúnen para terminar con los bombardeos y el sufrimiento de la población civil.

Guterres también sugirió cambios en el Consejo de Seguridad, creado tras la Segunda Guerra Mundial y que según su visión no refleja los cambios globales desde entonces: “Es injusto que África no tenga un lugar allí”, consideró.

Guterres habla ante el pleno de la Asmablea (REUTERS/MIKE SEGAR)
Guterres habla ante el pleno de la Asmablea (REUTERS/MIKE SEGAR)

La edición 81 de la Asamblea

La Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, contará con la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, explicó este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Cincuenta ministros y un príncipe heredero intervendrán también en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar entre este martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre.

Los primeros líderes en intervenir serán el presidente de Brasil, Lula da Silva; el de Estados Unidos, Donald Trump; el rey Abdalá II de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

También acudirán a la cita el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski; el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto intervenir por videoconferencia tras denegarle el Gobierno de Trump el visado para entrar al país.

Hay programadas 1.553 reuniones bilaterales entre los representantes de las delegaciones, además de las que el secretario general, António Guterres, tiene previsto mantener con la mayoría de líderes durante la semana.

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