El Salvador

Cuatro científicas salvadoreñas abren las puertas de la ciencia y la tecnología a la niñez del país

En una jornada en Cancillería, cerca de cien participantes de ocho a once años conocieron relatos de formación en el exterior y áreas como química, neurociencias y el sector aeroespacial

La costa salvadoreña tiene más de diez especies de tiburones: Andrea Herrera utilizó ese dato sobre la fauna marina para explicar la biología del mar y las opciones de estudio ante estudiantes de entre ocho y once años durante el encuentro (Foto cortesía Cancillería)
La costa salvadoreña tiene más de diez especies de tiburones: Andrea Herrera utilizó ese dato sobre la fauna marina para explicar la biología del mar y las opciones de estudio ante estudiantes de entre ocho y once años durante el encuentro (Foto cortesía Cancillería)
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Cerca de 100 niños de entre ocho y 11 años asistieron a una jornada de divulgación científica orientada a despertar el interés por las carreras STEM en El Salvador, a partir de experiencias de cuatro investigadoras salvadoreñas que desarrollaron su formación y trayectoria profesional fuera del país.

La actividad, denominada Women in STEM, tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y reunió a las científicas Fernanda Sulantay, Andrea Herrera, Alexandra Martínez y Zaida Hernández. Las expositoras compartieron contenidos vinculados con la química, las neurociencias, las ciencias del mar y el sector aeroespacial.

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El objetivo del encuentro fue presentar a los participantes las posibilidades de formación y trabajo en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas por la sigla STEM en inglés. La propuesta apuntó a que los niños conocieran, desde edades tempranas, campos de estudio que podrían convertirse en una vocación profesional.

Cuatro especialistas compartieron sus experiencias de formación fuera de El Salvador

Durante la jornada, las investigadoras recurrieron a distintas metodologías para explicar sus áreas de trabajo a un público infantil. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la actividad buscó combinar contenidos científicos con relatos sobre los recorridos académicos de las expositoras.

Científicas salvadoreñas acercaron las carreras STEM a cerca de 100 niños (Foto cortesía Cancillería)
Científicas salvadoreñas acercaron las carreras STEM a cerca de 100 niños (Foto cortesía Cancillería)

Fernanda Sulantay, Andrea Herrera, Alexandra Martínez y Zaida Hernández presentaron experiencias vinculadas con sus estudios y carreras profesionales en el exterior.

La iniciativa propuso mostrar que la formación científica y tecnológica puede constituir una alternativa de desarrollo para estudiantes salvadoreños. El encuentro puso el foco en la curiosidad como punto de partida para el aprendizaje y en la posibilidad de acceder a oportunidades académicas dentro y fuera del país.

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Las neurociencias y la biología marina acercaron contenidos científicos a los participantes

Cuatro especialistas compartieron cómo se aprende y se trabaja en disciplinas poco visibles en la escuela. La jornada buscó encender la curiosidad y mostrar opciones de formación dentro y fuera del país (Foto cortesía Cancillería)
Cuatro especialistas compartieron cómo se aprende y se trabaja en disciplinas poco visibles en la escuela. La jornada buscó encender la curiosidad y mostrar opciones de formación dentro y fuera del país (Foto cortesía Cancillería)

Entre las presentaciones, Alexandra Martínez abordó su experiencia en el campo de las neurociencias, mientras que Andrea Herrera habló sobre la biología marina y las oportunidades de formación relacionadas con esa disciplina.

Herrera también expuso información sobre la fauna marina del país. Según el anuncio oficial, en el litoral salvadoreño hay más de diez especies de tiburones, un dato que sirvió para acercar a los niños a la biodiversidad de las costas de El Salvador.

Las charlas buscaron ampliar el conocimiento de los participantes sobre áreas científicas que suelen tener menor presencia en las primeras etapas de la educación. El formato permitió que los niños recibieran información de primera mano de profesionales que trabajan en esos campos.

Una mujer en el escenario señala a un público sentado de espaldas frente a una pantalla blanca con una frase sobre el cerebro.
La diáspora científica de El Salvador llevó la ciencia a la niñez del país (Foto cortesía Cancillería)

InspiraSTEM reúne a 18 científicos salvadoreños residentes en el exterior

La actividad forma parte de InspiraSTEM, un grupo integrado por 18 científicos salvadoreños que viven fuera de El Salvador. Sus integrantes cursaron estudios y desarrollaron carreras profesionales en distintos países, con el propósito de aportar sus conocimientos y experiencias al ámbito educativo salvadoreño.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la diáspora científica y las nuevas generaciones. La propuesta contempla la transferencia de capacidades y experiencias de especialistas salvadoreños radicados en el exterior hacia espacios de formación dentro del país.

La Cancillería abrió sus puertas a estudiantes de 8 a 11 años para escuchar historias de ciencia y caminos profesionales. Química, neurociencias y mar se mezclaron con una pregunta que quedó flotando (Foto cortesía Cancillería)
La Cancillería abrió sus puertas a estudiantes de 8 a 11 años para escuchar historias de ciencia y caminos profesionales. Química, neurociencias y mar se mezclaron con una pregunta que quedó flotando (Foto cortesía Cancillería)

A través de este tipo de encuentros, los organizadores esperan que los estudiantes identifiquen áreas de conocimiento de su interés, refuercen su confianza y consideren las carreras STEM como una posibilidad para su futuro académico y laboral.

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