El Salvador

Las mujeres asumen más trabajo no remunerado y los hombres concentran el empleo medido por el PIB salvadoreño

Las mujeres destinan una porción mayor de su jornada a tareas domésticas y de atención sin pago y, en conjunto, trabajan un 4.7% más de horas que los hombres, según datos de ONU Mujeres

Una mujer lava platos en el hogar y un hombre trabaja en una oficina con laptop, junto a viñetas inferiores con íconos de graduación.
Las mujeres en El Salvador dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres, quienes se concentran en el empleo formal sin importar el nivel educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las mujeres salvadoreñas dedican una proporción mayor de su jornada al Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR), mientras que los hombres concentran una parte superior de su tiempo en actividades incluidas dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

Acorde al “Análisis socioeconómico de las propuestas para el Sistema Nacional de Cuidados de El Salvador”, de ONU Mujeres, la desigualdad se observa en todos los niveles educativos.

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Entre quienes tienen educación primaria o menor, los hombres dedican el 61.4% de su tiempo al trabajo dentro del PIB y el 9% al TDCNR. En el mismo grupo, las mujeres destinan el 32.4% de su tiempo al trabajo remunerado y el 34.2% a los cuidados no remunerados.

Esta brecha limita la disponibilidad de las mujeres para acceder a un empleo, mantenerlo, ampliar su jornada laboral, capacitarse o ingresar a sectores con mayores remuneraciones.

Gráfico de barras sobre desigualdad laboral y de cuidados por género en El Salvador con porcentajes comparativos entre hombres y mujeres.
Un informe de ONU Mujeres en El Salvador indica que las mujeres con educación primaria o menor dedican un 34,2 % de su tiempo a los cuidados no remunerados y los hombres un 9 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos agregados, las mujeres trabajan un 4,7% más de horas que los hombres. Esa mayor carga no se traduce necesariamente en ingresos propios, dado que una parte sustancial corresponde a trabajo no remunerado.

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El TDCNR equivale al 31.2% del valor del consumo de productos incluidos en el PIB y representa el 25.4% del PIB. La dimensión económica de estas tareas evidencia que el cuidado no constituye solo un asunto doméstico o social: también es un componente central del funcionamiento económico.

La expansión de cuidados como mecanismo de inserción laboral femenina

La provisión estatal de servicios de cuidado libera horas que hoy recaen principalmente sobre las mujeres. Ese tiempo puede destinarse al empleo remunerado, a actividades productivas, a formación o al descanso. El impacto más directo aparece en los ingresos laborales femeninos.

Infografía con una ilustración de una mujer cargando tareas domésticas y cajas de texto con datos estadísticos sobre empleo en El Salvador.
Una infografía de Infobae detalla cómo el trabajo de cuidado no remunerado limita el empleo femenino en El Salvador y representa el 25,4% del producto interno bruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escenario de cobertura universal, los ingresos laborales de las mujeres en 2035 aumentarían cerca de 6.2% respecto del escenario base.

El efecto también sería positivo para los hombres, aunque de menor magnitud, con un incremento cercano a 1.2%. La diferencia refleja que las mujeres son quienes asumen la mayor proporción del trabajo de cuidados no remunerado y, por tanto, quienes dispondrían de un margen mayor para incorporarse o ampliar su participación en el mercado laboral.

La expansión de la cobertura también reduciría el tiempo destinado al TDCNR. En el escenario universal, la disminución sería más marcada entre los hombres, con una caída cercana a 1,5%, mientras que entre las mujeres rondaría el 0,7%.

Este resultado debe leerse con cautela: una reducción del trabajo no remunerado no garantiza por sí misma una redistribución equitativa de las tareas en los hogares. Para que el sistema contribuya a la corresponsabilidad, la inversión pública debe complementarse con medidas que promuevan una participación más activa de los hombres en el cuidado.

Empleo: oportunidad y riesgo de segmentación

La expansión de los servicios públicos de cuidado tendría una incidencia particularmente relevante sobre el empleo femenino. El sector de cuidado provisto por el gobierno presenta una alta presencia de mujeres, sobre todo con niveles de educación primaria y secundaria. Por ello, el aumento de la demanda laboral en este sector podría generar oportunidades de empleo para mujeres que hoy tienen una inserción laboral limitada o precaria.

No obstante, la estructura actual del empleo reproduce una segmentación de género. Las mujeres con educación primaria y secundaria se concentran en comercio, empleo doméstico, industria alimentaria, textiles, hoteles y restaurantes. Las que tienen educación terciaria tienen una mayor participación en educación, salud y administración pública. Muchos de estos sectores se vinculan con roles de cuidado o servicios tradicionalmente feminizados.

Tres filas de imágenes muestran a mujeres realizando tareas del hogar y a hombres trabajando en oficinas y fábricas con gráficos circulares.
Gráficos e ilustraciones comparan el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado frente al empleo de los hombres en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la publicación de ONU Mujeres, el Sistema Nacional de Cuidados puede ampliar el empleo de las mujeres, pero no debería limitarse a trasladarlas desde el cuidado no remunerado hacia ocupaciones de cuidado remuneradas, de baja remuneración o con condiciones laborales débiles.

El desafío consiste en que la política permita una inserción efectiva en sectores diversos, incluidos aquellos con mayor productividad, mayor estabilidad y mejores salarios.

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