Sin oposición, Putin consumó una nueva maniobra electoral para lograr un récord de bancas en la Duma

Una pantalla exhibe los resultados preliminares en la sede de la Comisión Electoral Central, en Moscú. Rusia Unida logró 355 de las 450 bancas, su mayor mayoría histórica. (REUTERS/Shamil Zhumatov)

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El partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, obtuvo 355 de las 450 bancas de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, según los resultados preliminares difundidos este lunes por la jefa de la comisión electoral, Ela Pamfílova. Es la mayor supermayoría en la historia del partido, por encima del récord anterior de 343 escaños logrado en 2016.

Esa cifra le permite a Rusia Unida sostener, por sí sola, una mayoría constitucional: con más de 300 de los 450 escaños, el partido puede aprobar reformas a la Constitución rusa, leyes orgánicas y el presupuesto de guerra sin necesidad de negociar con ninguna otra fuerza política.

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Fue la primera elección legislativa que celebra Rusia desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, y se realizó sin la participación de ningún partido crítico de la guerra: la Justicia rusa excluyó en agosto a Yábloko, la única fuerza registrada que se oponía abiertamente al conflicto. El Kremlin, que ejerce un control estricto sobre el proceso electoral, prohíbe además cualquier crítica pública a la campaña militar.

Pamfílova informó una participación superior al 59% y agradeció a los rusos por votar pese a lo que calificó de “presión psicológica” sobre el país.

Ela Pamfílova, titular de la Comisión Electoral Central, anuncia los resultados preliminares en Moscú. Informó una participación superior al 59%. (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Con más del 95% de los votos escrutados, el Partido Comunista quedó en segundo lugar con 40 bancas, seguido por el nacionalista LDPR con 25 y Nueva Gente con 20.

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Los resultados definitivos se conocerán esta semana. Rusia Unida domina la política rusa desde comienzos de los 2000, y Putin gobierna el país desde la Nochevieja de 1999.

“La más alta consolidación”, según el Kremlin

Dmitri Medvédev y Serguéi Lavrov, entre otros dirigentes de Rusia Unida, en la sede del partido tras conocerse los resultados que le dieron su mayor mayoría histórica. (Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool vía REUTERS)

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró el resultado y lo presentó como una muestra de respaldo popular al presidente: “Estos indicadores, por supuesto, apuntan al más alto nivel de consolidación de la sociedad rusa en torno al jefe de Estado”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

La reacción en Europa fue muy distinta. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció un “retroceso de la democracia” en Rusia y anunció que propondrá sanciones contra quienes ayudaron a organizar la votación en los territorios ucranianos ocupados.

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“Las denominadas elecciones a la Duma marcaron otro importante retroceso para la democracia rusa. Su resultado nunca estuvo en duda”, escribió Kallas en la red social X. “El Kremlin acalló la disidencia, excluyó al único partido registrado que se oponía a su guerra en Ucrania y dejó fuera a los observadores electorales internacionales. En Rusia solo queda la apariencia de democracia”, agregó.

La UE ya sancionó a unas 3.000 personas y entidades por la guerra, entre ellas al propio Putin.

Una brecha que reaviva las dudas sobre el fraude

Un miembro del ministerio de Emergencias ruso, bajo un retrato de Putin, en un colegio de Donetsk, ciudad ucraniana bajo control ruso donde se votó por primera vez para la Duma. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Por primera vez, Rusia había habilitado mesas de votación en zonas ocupadas de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson, un paso que ni siquiera había dado con Crimea, anexada en 2014. Kiev y buena parte de la comunidad internacional consideran esos comicios nulos bajo el derecho internacional.

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El resultado llega en un contexto de desgaste que el propio aparato oficial admitía antes de la votación: las encuestadoras independientes le atribuían a Rusia Unida apenas 20% de intención de voto real, muy por debajo del 33-37% que reconocían los sondeos oficiales.

Transeúntes junto a la sede de la Duma en Moscú, la mañana después de una elección en la que Rusia Unida logró su mayor mayoría histórica. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

La brecha entre esas cifras y el resultado final —cercano al 79% de las bancas— reaviva las dudas sobre la limpieza del proceso. Buena parte de los votos se emitieron a través del voto electrónico remoto (DEG), un sistema que este año se utilizó en Moscú y en decenas de regiones y que, según medios independientes rusos, las autoridades ya habían usado en elecciones anteriores para inflar resultados: a diferencia de una boleta en papel, no permite un recuento físico que un observador pueda auditar de forma independiente.

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A eso se suma que el principal organismo independiente de monitoreo electoral del país, Golos, se disolvió en julio de 2025 tras la condena a prisión de su copresidente.