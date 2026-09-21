Una serie de explosiones sacudieron un depósito de armas del ejército en el norte de Siria

Guardar

Explosiones en un depósito militar dejaron cuatro heridos y obligaron a evacuar viviendas cercanas a Al-Eis, en la provincia de Alepo, al norte de Siria, a primera hora del lunes 21 de septiembre. Las autoridades no informaron de inmediato la causa de las detonaciones.

El Ministerio de Gestión de Emergencias y Desastres informó, según la agencia estatal SANA, que una de las personas lesionadas sufrió heridas por la caída de metralla. Las explosiones se escucharon en aldeas próximas al depósito de armas.

PUBLICIDAD

Evacuaciones y retiro de munición sin explotar

Los equipos de rescate ayudaron a los residentes de las viviendas cercanas a abandonar la zona, mientras las autoridades cerraron las carreteras de acceso al lugar, según informó SANA.

Las autoridades de Siria no informaron de inmediato la causa de las detonaciones en el depósito de armas de Al-Eis.

Las explosiones en el depósito militar de Al-Eis provocaron la evacuación de aldeanos, el cierre de los accesos y un operativo para retirar proyectiles sin explotar. El Ministerio de Situaciones de Emergencia reportó cuatro personas heridas, sin precisar la causa de las detonaciones ni el estado de los afectados.

El ministerio indicó que los equipos de emergencia intentaban retirar los proyectiles que no habían detonado para reducir el riesgo en el área.

Imágenes difundidas por Reuters mostraron destellos nocturnos producidos por las explosiones, humo que se elevaba desde un edificio dañado y personal de seguridad desplegado en una carretera de la zona.

PUBLICIDAD

Los equipos de rescate evacuaron a los residentes de la zona y las autoridades cerraron las carreteras de acceso al depósito militar.

Cuarto incidente registrado en septiembre

El hecho fue el cuarto incidente de este tipo registrado en Siria durante septiembre. El 9 de septiembre, una explosión en un depósito de armas de la vecina provincia de Idlib causó 14 muertes.

La semana pasada, otra explosión en el este de Siria dejó 11 fallecidos, según la información proporcionada.

Reuters contabilizó al menos 16 explosiones similares en depósitos de armas desde el derrocamiento del expresidente Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Las autoridades sirias atribuyeron algunos casos al almacenamiento deficiente, incendios o deterioro de la munición, mientras que otras causas no se determinaron públicamente.