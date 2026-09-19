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Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

La actriz contó en un pódcast que arrastra secuelas permanentes en su capacidad visual y explicó de qué manera el accidente transformó su perspectiva sobre la fama y la maternidad

Debby Ryan reveló en el podcast Last Meals que sufre una lesión cerebral grave que la dejó seis meses fuera de actividad y con secuelas persistentes (Instagram)
Debby Ryan reveló en el podcast Last Meals que sufre una lesión cerebral grave que la dejó seis meses fuera de actividad y con secuelas persistentes (Instagram)
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La actriz Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la obligó a permanecer seis meses en rehabilitación neurológica y que le dejó secuelas permanentes. Durante su participación en el pódcast Last Meals, conducido por Josh Scherer, la exfigura infantil de Disney Channel detalló cómo este episodio traumático transformó su vida cotidiana, alteró su percepción sensorial y redefinió su postura frente a la fama, la maternidad y sus decisiones en la industria del cine.

La intérprete explicó que acumuló cinco conmociones cerebrales a lo largo de su vida. Las cuatro primeras ocurrieron en incidentes aislados de impacto directo, pero la quinta tuvo un carácter diferente al involucrar sacudidas continuas durante más de un minuto.

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Debby Ryan
Debby Ryan contó que una grave lesión cerebral la llevó a seis meses de rehabilitación neurológica y le dejó secuelas permanentes (Instagram)

Aunque la protagonista de Jessie no precisó el contexto exacto ni las circunstancias en que ocurrió este último evento, remarcó la magnitud del impacto en su salud física y mental. “Hay una Debby de antes del incidente y una Debby de después”, afirmó durante la entrevista realizada en Estados Unidos.

La rehabilitación neurológica dejó secuelas permanentes en la tolerancia a la luz

El traumatismo cerebral obligó a la actriz a alejarse de la actividad profesional por medio año para someterse a tratamientos médicos especializados. El proceso de recuperación incluyó terapias que la propia intérprete describió como altamente complejas e inusuales, orientadas a restaurar sus funciones cognitivas básicas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados durante la rehabilitación, algunas capacidades previas no volvieron a su estado original.

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Las consecuencias de la lesión se manifestaron en un empeoramiento de las migrañas que padecía desde hacía años y en un descenso permanente de su tolerancia a los estímulos visuales. En entornos concurridos o muy iluminados, el procesamiento de datos del exterior genera una sobrecarga que dificulta su concentración. “El dato visual que estoy recibiendo puede ser tan distractor y tan ruidoso”, explicó Ryan al describir por qué suele cerrar los ojos cuando necesita reflexionar con mayor claridad durante una conversación o una jornada de trabajo.

La fama adolescente en Disney funcionó como un refugio ante la falta de identidad

Durante la conversación con Scherer, la actriz analizó los costos emocionales de convertirse en una personalidad pública durante su adolescencia. Ryan reconoció que en su infancia experimentaba una constante sensación de desorientación social, una incomodidad que encontró alivio temporal en la actuación.

El escenario y los guiones le ofrecían la seguridad de saber exactamente qué decir y qué respuesta esperar, una previsibilidad de la que carecía en su vida personal fuera de los platós.

Debby Ryan recordó cómo la actuación le dio una estructura frente a su desorientación social y cómo construyó una imagen pública calculada durante sus años en Disney Channel (Captura)
Debby Ryan recordó cómo la actuación le dio una estructura frente a su desorientación social y cómo construyó una imagen pública calculada durante sus años en Disney Channel (Captura)

Esta dinámica la llevó a construir una imagen pública sumamente calculada para las entrevistas y la prensa durante su etapa en Disney Channel. Al mirar en retrospectiva a la joven que interpretaba esa versión de sí misma, la artista la observa con distancia y respeto. “Ella es como una hermana menor. Está haciendo todo lo que puede”, expresó sobre la figura que sostuvo su carrera en la televisión.

Ryan consideró que el esfuerzo desplegado en esos años fue el costo necesario que le permite hoy seleccionar proyectos independientes y rechazar propuestas que no coinciden con sus prioridades.

El nacimiento de su hija modificó su perspectiva sobre la mortalidad y la carrera

La conciencia sobre la finitud de la vida se agudizó en la vida de Ryan a partir de los 20 años, una etapa en la que enfrentó la pérdida recurrente de personas cercanas. Para graficar la presencia constante de la muerte en sus pensamientos, utilizó una metáfora directa y cotidiana al compararla con la figura de un perro que permanece echado debajo de la mesa, rozando los tobillos y esperando el momento oportuno.

El nacimiento de su primera hija introdujo un cambio decisivo en esa perspectiva existencial. La experiencia del parto significó para la actriz una vivencia transformadora que colocó un peso distinto sobre el valor de la vida y el cuidado personal.

El nacimiento de su primera hija transformó la mirada de Debby Ryan sobre la vida, el cuidado personal y sus prioridades (Instagram/Debby Ryan)
El nacimiento de su primera hija transformó la mirada de Debby Ryan sobre la vida, el cuidado personal y sus prioridades (Instagram/Debby Ryan)

Esta evolución interna fortaleció su determinación de priorizar producciones que le otorguen mayor libertad artística, como la reciente película independiente The Sun Never Sets, en la que comparte elenco con Dakota Fanning, y el próximo filme de ciencia ficción Orion.

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