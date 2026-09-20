Costa Rica

Caña de azúcar supera los 3.8 millones de toneladas y encabeza la producción entre los principales cultivos de Costa Rica

Los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 muestran grandes diferencias entre cultivos: la palma aceitera posee la mayor superficie sembrada entre los productos divulgados, mientras la caña lidera ampliamente por volumen de producción.

Un grupo de personas utiliza machetes para cortar y cargar tallos de caña de azúcar en un campo agrícola con montañas al fondo.
La caña de azúcar produjo 3,830,235 toneladas métricas en 2025, el mayor volumen entre los cultivos mostrados por el INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La caña de azúcar se posicionó como el cultivo con mayor volumen de producción entre los principales productos agrícolas incluidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, al registrar 3,830,235 toneladas métricas.

La cifra supera ampliamente las 2,289,039.2 toneladas de banano, otro de los cultivos de gran escala del país, y permite dimensionar el peso que mantienen los productos agroindustriales dentro de la estructura agrícola costarricense.

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Sin embargo, liderar la producción no significa necesariamente utilizar la mayor extensión de terreno.

De los cultivos mostrados por el INEC, la palma aceitera registra 74,871.3 hectáreas sembradas, seguida muy de cerca por el café, con 72,796.6 hectáreas. La caña de azúcar ocupa 56,266.2 hectáreas, mientras el banano registra 49,179.2 hectáreas.

Esto convierte a la palma aceitera en el producto con mayor superficie sembrada entre los cultivos incluidos, aunque su producción, de 1,091,731.1 toneladas métricas, es considerablemente menor a la obtenida por la caña.

Las diferencias reflejan que la extensión sembrada y la producción final pueden variar sustancialmente según las características y rendimientos de cada actividad agrícola.

Caña, palma y café dominan la superficie agroindustrial

Entre los cultivos agroindustriales, los datos muestran escalas particularmente elevadas.

La caña de azúcar produjo 3,830,235 toneladas en 56,266.2 hectáreas, mientras que la palma aceitera generó 1,091,731.1 toneladas en 74,871.3 hectáreas.

Por su parte, el café, uno de los productos históricamente vinculados con la economía costarricense, contabilizó 72,796.6 hectáreas sembradas y una producción de 411,240.4 toneladas métricas.

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A partir de las cifras reportadas, la caña presenta una relación cercana a 68 toneladas producidas por hectárea, muy por encima de los otros cultivos agroindustriales incluidos, aunque estas relaciones simples no sustituyen indicadores técnicos de rendimiento ajustados por cosecha, variedades u otras condiciones productivas.

El banano también mantiene una elevada capacidad productiva: sus 49,179.2 hectáreas generaron más de 2.28 millones de toneladas, aproximadamente 46.5 toneladas por hectárea al dividir ambas cifras.

El café ocupó 72,796.6 hectáreas y generó 411,240.4 toneladas métricas durante 2025. REUTERS/Juan Carlos Ulate
El café ocupó 72,796.6 hectáreas y generó 411,240.4 toneladas métricas durante 2025. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Arroz lidera entre los granos básicos

En los granos básicos, el arroz ocupa la primera posición tanto en superficie como en producción.

El país registró 11,739.4 hectáreas sembradas de arroz, con una producción de 55,016.6 toneladas métricas.

El maíz alcanzó 8,081.6 hectáreas y 22,069.8 toneladas, mientras que el frijol contabilizó 5,542.6 hectáreas sembradas y 2,950.3 toneladas.

Los datos muestran una diferencia considerable entre los tres cultivos. Aunque el área de arroz apenas duplica la correspondiente al frijol, su producción es casi 19 veces mayor.

Una mano sostiene arroz blanco y lo vierte en un pequeño hoyo en la tierra fértil. Alrededor hay varias plantas jóvenes de hojas verdes en un campo de cultivo.
La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 muestra una agricultura heterogénea, con fuertes diferencias de superficie y producción entre cultivos agroindustriales, frutas, granos, tubérculos y hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yuca sobresale entre raíces y tubérculos

Dentro de las raíces y tubérculos, la yuca presenta la mayor escala, con 9,578.3 hectáreas sembradas y 102,257 toneladas métricas de producción.

Le siguen el ñampí, con 1,798.7 hectáreas y 11,729.7 toneladas, y el tiquisque, con 721.8 hectáreas y 3,063.4 toneladas.

La producción de yuca supera así en casi nueve veces la del ñampí y en más de 30 veces la correspondiente al tiquisque.

Papa, cebolla y repollo: menos tierra, alta producción

Los datos de los cultivos hortícolas permiten observar otra característica de la agricultura nacional: algunos productos alcanzan volúmenes relevantes utilizando superficies comparativamente pequeñas.

La papa contabilizó 2,243.3 hectáreas sembradas y una producción de 36,151.1 toneladas métricas.

La cebolla, con apenas 929.6 hectáreas, produjo 27,653.8 toneladas, mientras que el repollo alcanzó 16,508.1 toneladas utilizando solamente 345 hectáreas.

Al relacionar de manera simple ambas variables, el repollo supera las 47 toneladas por hectárea, mientras la cebolla ronda las 29.7 toneladas por hectárea.

Esas cifras contrastan, por ejemplo, con cultivos como el café, que necesitan decenas de miles de hectáreas para desarrollar una actividad cuya naturaleza y sistema de producción son completamente diferentes.

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