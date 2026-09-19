Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

La actriz tenía más de 70 años cuando comenzó a interpretar a la entrañable tía de Peter Parker. (IMDb)

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A Rosemary Harris le faltan solo 12 meses para cumplir un siglo de vida. La actriz inglesa celebra sus 99 años este sábado 19 de septiembre, luego de siete décadas sobre los escenarios y las pantallas. Varias generaciones la reconocen como la tía May de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, aunque su carrera abarca mucho más que ese papel.

Harris comenzó su trayectoria en 1948 y debutó en Broadway en 1952, luego de un breve paso por la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Aquella primera obra que la llevó a cruzar el Atlántico “en el Queen Mary con mis ollas y mi máquina de coser”, según relató a New York Post, cerró apenas dos semanas después de su estreno.

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La decepción no la alejó del oficio: de regreso en el Reino Unido compartió escenario con figuras como Richard Burton, Peter O’Toole y Christopher Plummer.

Su desempeño en las tablas le trajo varios reconocimientos. En 1966 obtuvo el Premio Tony a mejor actriz por su papel como Leonor de Aquitania en The Lion in Winter, y con el tiempo sumó nueve nominaciones al mismo galardón y cuatro premios Drama Desk.

Rosemary Harris construyó buena parte de su prestigio sobre los escenarios de Broadway y el teatro británico (Dominio público/Wikicommons)

En 1976 ganó el Emmy por su interpretación de George Sand en la miniserie de la BBC Notorious Woman, y dos años más tarde se llevó el Globo de Oro por Holocaust.

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En 1995 llegó su única nominación al Oscar, como mejor actriz de reparto por Tom & Viv. En 1986 fue incorporada al Salón de la Fama del Teatro Estadounidense y en 2017 recibió el Tony a la trayectoria.

La intérprete recibió un Oscar por su trabajo en Tom & Viv, una de las producciones más destacadas de su filmografía.(IMDb)

Tenía más de 70 años cuando se convirtió en la tía May

Harris llegó a Spider-Man después de una carrera consolidada. Sam Raimi ya la había dirigido en The Gift (2000), y recordó su imagen para el papel de May Parker, especialmente por su cabello blanco y su moño.

Así consiguió el papel sin realizar una prueba de pantalla, según contó al New York Post. Su Tía May apareció en Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007), junto a Tobey Maguire, Kirsten Dunst y Willem Dafoe.

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Harris llegó al universo de Spider-Man cuando ya tenía una extensa carrera en cine, televisión y teatro (IMDb)

La edad tampoco impidió que participara en escenas exigentes. Harris contó que hizo algunas tomas de riesgo y recordó un episodio particularmente peligroso: estaba a punto de saltar desde un edificio de tres pisos cuando falló el sistema de cables de su arnés. El equipo alcanzó a gritarle: “Rosemary, ¡no saltes!”.

La actriz también conservó un buen recuerdo de Raimi. En declaraciones a la BBC lo describió como un director “cálido, amable y extremadamente talentoso”.

Los trabajos posteriores a la saga

Tras el cierre de la trilogía, Harris no abandonó la actuación. En 2007 participó en el thriller de Sidney Lumet Before the Devil Knows You’re Dead, por el que compartió el Premio Gotham al mejor elenco. También apareció en la comedia romántica This Means War junto a Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy, y tuvo un papel invitado en Law & Order: Special Victims Unit en 2010.

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Rosemary Harris en "Before the Devil Knows You’re Dead" (IMDb)

En 2018, una semana antes de cumplir 91 años, asumió el papel de la señora Higgins en el revival de Broadway de My Fair Lady, en reemplazo de Diana Rigg.

“Cuando la gente me dice la edad que tengo, no lo puedo creer. ¿Cómo pasó?”, confesó entonces a New York Post. Ya en la década de 2020 sumó apariciones en la serie de HBO The Undoing y en la comedia de HBO Max Search Party, donde tuvo un papel recurrente en 2022.

Rosemary Harris asumió el papel de Mrs. Higgins en el revival de Broadway de "My Fair Lady" (Playbill/Joan Marcus)

En su vida personal, Rosemary Harris estuvo casada con el actor y director Ellis Rabb entre 1959 y 1967. Ese mismo año contrajo matrimonio con el escritor estadounidense John Ehle, con quien se estableció en Carolina del Norte. La pareja tuvo una hija, Jennifer Ehle, nacida en 1969, quien también siguió los pasos de su madre como actriz de cine, televisión y teatro. John Ehle murió en 2018.

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El crédito más reciente de Harris en pantalla es la comedia Oscar Wilde About America (2024), donde interpretó a Lady Bracknell. En 2023, además, fue vista en Nueva York durante la huelga de SAG-AFTRA y, en 2025, asistió al estreno de una película de su hija Jennifer.