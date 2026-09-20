Tecno

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

PUBLICIDAD

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

PUBLICIDAD

Acá el listado de los videos que están en tendencia este sábado 19 de septiembre

1. CUMBIERIZANDO a "OZUNA" UN POCO DE RUIDO !Artista/canal: Un Poco de Ruido

2. COLOCARTELO REMIX - RENZO ED X LA JOAQUI X SALASTKBRON X ELAGGUME (Official Music Video)Artista/canal: Renzo ED y elaggume

3. Q' Lokura - Cuarteto Sessions 6Artista/canal: Q' Lokura

4. NecioArtista/canal: Romeo Santos

5. Maluma & Shakira - AGUA (Official Video)Artista/canal: Maluma

6. Qué ironía (Official Video)Artista/canal: La T y La M

7. K4OS - Berlín (Video Oficial)Artista/canal: K4OS

8. YAKUZAArtista/canal: La Joaqui

9. Ke Personajes, Noche de Brujas | Me Gusta Todo de Ti (Video Oficial)Artista/canal: Ke personajes

10. Vamo a Vel (Official Video)Artista/canal: ROA y Anuel AA

El éxito de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

Las polémicas de YouTube

En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año".(REUTERS/Dado Ruvic)
En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año".(REUTERS/Dado Ruvic)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

Tendencias YouTubeÚltimas actualizacionesTendencias YouTube hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Los monitores compatibles con USB-C pueden transmitir imagen, datos y carga a través de un solo cable

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

El recubrimiento magnético de las cintas pierde lubricación con el paso del tiempo, incluso bajo un cuidado óptimo

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

La Alianza para la Gestión Energética de la IA (AEMA) reúne a grandes tecnológicas y empresas eléctricas de Estados Unidos

Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Colombia

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para pasarse videos de una fiesta a la que habían asistido

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Colombia

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

DEPORTES

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

Las confesiones de Galíndez tras ser figura ante River: de la atajada a Correa a su posible vuelta a la selección de Ecuador con Gallardo

El fastidio de Nicolás Otamendi por la derrota de River ante Huracán: “Nos ganan con dos pelotas de mierda”

River Plate perdió 2-1 con Huracán y no pudo meterse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW

Nati Jota confesó que fue tóxica en su noviazgo y contó la estadística que la hace desconfiar de los hombres: “9 de cada 10”

Nati Jota confesó que fue tóxica en su noviazgo y contó la estadística que la hace desconfiar de los hombres: “9 de cada 10”

El esperanzador mensaje de Juana Viale en medio de la internación de Mirtha Legrand: “La abuela se termina de recuperar”

Eliana Guercio se quebró en llanto al recordar su conflicto con Ximena Capristo: “Hubo un ensañamiento fuerte conmigo”

Las Trillizas de Oro festejaron los 88 años de Chichita, su madre: la reunión que convocó a hijos, nietos y bisnietos

Sabrina Rojas recordó a su padre en el día que hubiese cumplido 88 años: "Ahora me cuida desde arriba"

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala dice haber frenado las narcoavionetas: vigilancia aérea, pistas clandestinas geoposicionadas y un proceso judicial que marca los tiempos

Guatemala dice haber frenado las narcoavionetas: vigilancia aérea, pistas clandestinas geoposicionadas y un proceso judicial que marca los tiempos

Un ataque en una cancha de Colón termina con una condena de 40 años de cárcel

Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras y gestionará recursos climáticos

El régimen de Díaz-Canel rechaza las nuevas sanciones de Estados Unidos a entidades cubanas

Estados Unidos lanzó otro ataque cinético contra una narco lancha en el Caribe: cuatro muertos