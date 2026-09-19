Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Una selección de Condé Nast Traveler reúne ocho de los lugares más remotos del planeta que pueden visitarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alcanzar un territorio sin aeropuertos, desembarcar en un poblado ártico incomunicado por el hielo o ingresar a una base científica austral exige una planificación que combina permisos oficiales, buques de abastecimiento y vuelos chárter.

Una selección realizada por la publicación especializada Condé Nast Traveler reunió ocho de los puntos habitados o visitables más aislados del planeta. El informe demuestra que, en la era de la hiperconectividad global, la distancia física y las fronteras climáticas imponen barreras logísticas que transforman el turismo convencional en auténticas travesías de expedición.

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La accesibilidad en estos confines no se calcula únicamente en kilómetros, sino en ventanas temporales. En la mayoría de las ubicaciones seleccionadas, las rutas marítimas o aéreas operan en meses específicos del año debido a las tormentas, la formación de capas de hielo o la protección de ecosistemas frágiles. A continuación, se detalla la logística real y los requerimientos de transporte para acceder a las regiones más apartadas de la Tierra.

Travesías de abastecimiento, embarcaciones científicas y escala en pequeñas islas

El transporte marítimo representa la única vía de acceso para varios de los enclaves más aislados del planeta, donde no existen pistas de aterrizaje comerciales debido a la topografía o a regulaciones de conservación.

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Las islas Kerguelen, en el sur del océano Índico, sólo reciben viajeros en barcos de abastecimiento que salen algunas veces por año desde la isla de Reunión

Islas Kerguelen (Territorios Australes Franceses): ubicadas en el sur del océano Índico , a unos 3.000 kilómetros de Madagascar, son conocidas como las “ Islas de la Desolación ”. No cuentan con población permanente, sino con equipos rotativos de investigadores. La única forma de visitarlas es a bordo del buque de suministro francés Marion Dufresne II , que zarpa varias veces al año desde la isla de Reunión en un viaje de seis días por mares embravecidos.

Islas Pitcairn (Territorio Británico de Ultramar): Este archipiélago del Pacífico Sur alberga a menos de 50 habitantes, descendientes en su mayoría de los amotinados de la nave HMS Bounty de 1790. Para llegar, el viajero debe volar a Tahití , conectar con un vuelo local a la isla de Mangareva en la Polinesia Francesa y abordar un barco de carga que realiza una travesía de 32 horas en mar abierto.

Georgia del Sur (Océano Atlántico Sur): sin población nativa ni aeropuerto, este territorio administrado por Reino Unido concentra a más de medio millón de pingüinos rey y colonias de elefantes marinos. El acceso se realiza exclusivamente mediante cruceros de expedición marítima que zarpan desde Ushuaia, Argentina, en itinerarios que recorren instalaciones balleneras abandonadas como Grytviken y sitios históricos vinculados al explorador Ernest Shackleton.

Enlaces helicoportados y chárteres estivales sobre el desierto polar

En las latitudes extremas del hemisferio norte y en la Antártida, la aviación especializada reemplaza a las rutas marítimas cuando el mar permanece congelado, aunque las operaciones quedan supeditadas a la meteorología.

El parque nacional Quttinirpaaq, en Canadá y a menos de 800 kilómetros del Polo Norte, sólo admite acceso estival con vuelo chárter desde Resolute Bay a Tanquary Fiord

Quttinirpaaq (Isla de Ellesmere, Canadá): situado a poco menos de 800 kilómetros del Polo Norte , este parque nacional conserva glaciares y áreas de desierto polar. La ruta exige volar primero a Resolute Bay , en el territorio de Nunavut, y desde allí contratar un vuelo chárter privado hasta Tanquary Fiord , una conexión habilitada únicamente durante las pocas semanas del verano boreal.

Ittoqqortoormiit (Groenlandia): situado junto al fiordo Scoresby Sound, el más extenso del mundo, este poblado inuit de 450 habitantes queda bloqueado por el hielo marino en invierno. La llegada se concreta mediante helicópteros comerciales que operan desde el aeropuerto de Nerlerit Inaat , el cual recibe pequeñas aeronaves provenientes de Reikiavik , Islandia.

Base McMurdo (Isla de Ross, Antártida): es la mayor estación científica del continente blanco, operada por Estados Unidos, y alberga a 1.000 personas en verano. Aunque no cuenta con infraestructura hotelera para turistas independientes, algunos cruceros por el mar de Ross desembarcan en zonas cercanas con partida desde Nueva Zelanda o Australia. Los vuelos chárter que despegan desde Christchurch están reservados estrictamente para programas de investigación.

Ittoqqortoormiit, en Groenlandia, depende de helicópteros para su conexión con el exterior y puede quedar aislada en invierno por el hielo marino (Wikipedia)

Rutas aéreas regulares y pasos de alta montaña en comunidades remotas

Dos de los destinos incluidos por Condé Nast Traveler destacan por combinar aislamiento geográfico con métodos de acceso terrestre o aéreo regular, diferenciándose de las bases polares e islas subantárticas.

Longyearbyen, en Svalbard, combina conexiones aéreas diarias y servicios urbanos con glaciares, renos y el Depósito Global de Semillas de Svalbard (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Longyearbyen (Archipiélago de Svalbard, Noruega): es la ciudad de más de mil habitantes situada más al norte del planeta. A diferencia de otros destinos aislados, mantiene vuelos comerciales diarios que conectan su aeropuerto con Oslo y Tromsø . La localidad alberga el Depósito Global de Semillas de Svalbard y ofrece servicios urbanos en medio de un entorno de glaciares.

Changthang (Meseta Tibetana, India): este territorio de alta montaña está habitado por nómadas changpa que crían yaks a más de 4.000 metros de altitud. Para ingresar a la región y sus lagos salados como el Pangong Tso, el trayecto comienza con un vuelo desde Nueva Delhi hasta la ciudad de Leh, en la región de Ladakh, seguido por travesías por carretera a través de pasos montañosos que permanecen intransitables durante el invierno.