Un enviado de Pakistán viajará a Teherán tras recibir las exigencias de Irán para retomar el diálogo de paz

Mohsin Naqvi se reunirá con intergrantes del régimen este domingo (Europa Press)

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El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajará este domingo a Teherán para reunirse con autoridades iraníes y abordar asuntos bilaterales y regionales entre ambos países.

Sobre esta visita, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, negó en una entrevista con IRIB, que Naqvi llegue con un mensaje de Washington dirigida a mediar en el fin de la guerra.

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Además, antes de partir, el funcionario pakistaní conversó con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Ninguna de las partes difundió los asuntos tratados ni anunció medidas tras ese contacto.

Bajo este contexto, con respecto al conflicto con Washigton, este sábado el régimen iraní sostuvo que solo avanzará hacia nuevas negociaciones de paz con Estados Unidos si se respetan sus condiciones.

Al respecto, Baghaei señaló: “Lo que anunció Irán son, en realidad, las mismas demandas y los principales fundamentos de las negociaciones y del acuerdo del 17 de junio, del que el Gobierno estadounidense se retiró unilateralmente y sin ninguna razón justificable”.

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Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, comunicó a Qatar y Pakistán las condiciones de su país para abrir una nueva vía diplomática con Estados Unidos. Teherán exigió el cese de las hostilidades, el desbloqueo de sus activos y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Mohsen Rezaei advirtió que las amenazas de Trump no modificarán la postura de su país (Reuters)

A la vez, Rezaei dijo que los intercambios con los mediadores continuaron y que las autoridades iraníes esperan una respuesta del presidente Donald Trump. El funcionario sostuvo que una aceptación de esas condiciones permitiría poner fin al conflicto y advirtió que el régimen responderá contra bases e intereses estadounidenses en Medio Oriente en caso de nuevos ataques.

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En ese contexto, Baghaei relacionó esas exigencias con el memorando de entendimiento firmado en Islamabad el 17 de junio. El documento estableció un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo y contempló el cese de los combates, la liberación de fondos iraníes, facilidades para las exportaciones de petróleo y el levantamiento de las restricciones navales. A cambio, Irán debía reabrir el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, Estados Unidos restableció el bloqueo naval el 14 de julio después de que Trump diera por terminado aquel memorando, negociado con mediación paquistaní, tras denuncias de ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho. Baghaei afirmó que el pacto ya preveía procedimientos para resolver posibles incumplimientos y cuestionó la retirada estadounidense y la reimposición de las medidas.

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Esmaeil Baghaei afirmó que Pakistán podrá intercambiar puntos de vista sobre la situación regional, aunque Irán no recibió una gestión formal entre Teherán y Estados Unidos (Europa Press)

Bajo este contexto del conflicto, hace unos días el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, conversó con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, sobre la situación en Oriente Próximo.

Munir intervino como uno de los mediadores en las gestiones entre el régimen de Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

(Con información de Europa Press y EFE)