Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

Las cintas de casete pueden durar hasta 30 años si se conservan en condiciones ideales de temperatura y humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cintas de casete que muchos guardan desde los años 80 en cajas de zapatos podrían seguir sonando dentro de décadas, siempre que reciban el almacenamiento y cuidado adecuados. La creencia general indica que este formato dura unos 30 años bajo condiciones ideales, aunque ese plazo depende casi por completo de cómo se conserven, ya que el recubrimiento que la une pierde lubricación con el tiempo y termina por desprenderse.

Quienes conservan casetes de más de tres décadas y aún funcionan correctamente lo deben, en gran medida, a haber contado con un reproductor disponible para probarlos periódicamente.

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Antes de que el deterioro sea irreversible, existe la opción de digitalizar el contenido mediante un servicio especializado o conectar un reproductor a una computadora para grabar los archivos en formato digital con programas como Audacity. De este modo se preservan las canciones y las mezclas personales que muchos guardan como recuerdo.

La temperatura recomendada para guardar casetes oscila entre 15 y 23 grados Celsius, con una humedad de entre el 25% y el 55%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento interno determina su fragilidad

Dentro de cada casete hay dos carretes, similares a pequeños rollos de película, conectados por una delgada tira de cinta magnética y cubiertos por una carcasa plástica. Al presionar play, la cinta se desliza sobre un cabezal magnético que lee los patrones grabados y los traduce en audio. Luego, las señales eléctricas pasan por un amplificador que refuerza el sonido antes de que llegue a los parlantes o auriculares.

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Mientras la cinta se mantenga en buen estado, el sistema sigue funcionando. Pero la exposición a temperatura extrema, humedad excesiva, luz solar directa, polvo y campos magnéticos acelera su deterioro.

Las condiciones ideales de guardado

De acuerdo con Engadget, se recomienda almacenar los casetes en un lugar fresco y seco, con una temperatura de entre 15 y 23 grados Celsius y una humedad relativa de entre el 25% y el 55%. También es aconsejable mantenerlos siempre dentro de sus estuches protectores y limpiar el exterior de forma periódica para eliminar el polvo acumulado, incluso con la ayuda de un hisopo. La limpieza no debe limitarse a la cinta: los cabezales del reproductor también requieren mantenimiento regular.

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Reproducir los casetes de forma regular evita que el recubrimiento adhesivo se vuelva pegajoso por falta de uso. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Reproducir los casetes de tanto en tanto ayuda a preservarlos, ya que, además de perder lubricación, el recubrimiento adhesivo puede volverse pegajoso si permanece mucho tiempo sin uso. Una práctica heredada de la era de las cintas VHS también aplica aquí: rebobinar el casete hasta el comienzo después de cada uso, preferentemente con el botón de rebobinado y no con un lápiz, para evitar tensiones y un enrollado desparejo.

El riesgo de un mal almacenamiento

Bajo condiciones inadecuadas, la vida útil de un casete puede reducirse de 30 años a apenas cinco. Guardarlos en un ático parece una solución práctica, pero ese espacio suele exponer las cintas a variaciones de temperatura, humedad y luz solar constante a través de ventanas. Quienes de todos modos opten por ese lugar deberían usar contenedores plásticos herméticos en lugar de cajas de cartón, que ofrecen menor protección.

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Con el cuidado apropiado, algunos especialistas sostienen que los casetes podrían durar en teoría hasta 100 años, lo que permitiría conservar y transmitir estas grabaciones durante generaciones. Ya sea que se trate de casetes grabados de fábrica, de canciones registradas directamente de la radio o de mezclas personalizadas para fiestas, viajes o relaciones, este formato concentra una carga de nostalgia que explica su persistencia.

Los cabezales del reproductor también requieren limpieza periódica para garantizar la calidad del sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento de los reproductores retro

El mayor obstáculo para disfrutar de estas cintas hoy no es tanto su estado de conservación, sino la disponibilidad de equipos para reproducirlas.

Muchos usuarios reemplazaron sus antiguos equipos de audio portátiles por parlantes con Bluetooth, pero en el mercado todavía existen reproductores retro que combinan la función de streaming con lectores de casete, además de modelos portátiles económicos de tipo walkman que permiten mantener viva esta forma de escuchar música.

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El interés renovado por el vinilo y el regreso de dispositivos como el iPod entre las nuevas generaciones sugieren que las cintas de casete y los reproductores tipo walkman podrían recuperar protagonismo en un futuro cercano.