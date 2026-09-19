Gary Oldman reveló el gesto solidario que Alan Rickman mantenía en secreto durante el rodaje de “Harry Potter”

El testimonio de Gary Oldman mostró que Alan Rickman conocía el impacto de Severus Snape en la infancia y usaba esa notoriedad para acercarse a los niños

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El actor Gary Oldman reveló durante el Festival Internacional de Cine de Toronto que Alan Rickman organizaba visitas diarias para llevar a niños hospitalizados y estudiantes a los escenarios de filmación de Harry Potter.

Durante una presentación en el certamen canadiense, el intérprete que dio vida a Sirius Black en la adaptación cinematográfica recordó el costado más generoso y poco conocido de su compañero de reparto, quien falleció en enero de 2016 a los 69 años debido a un cáncer de páncreas. En medio de un panel centrado en su carrera y sus memorias sobre la saga, la estrella británica repasó su paso por la franquicia y destacó la calidez humana de su colega.

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Gary Oldman recordó en Toronto el gesto solidario que Alan Rickman repetía durante las filmaciones de Harry Potter (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El testimonio de Oldman ofreció un fuerte contraste respecto a la imagen intimidante de Severus Snape, el profesor de Pociones que encarnó Rickman a lo largo de las ocho películas producidas por Warner Bros.. Mientras en la pantalla componía a un personaje severo, distante y temido por los alumnos de Hogwarts, detrás de las cámaras asumía un compromiso activo para acercar la magia del cine a menores que atravesaban tratamientos médicos prolongados o situaciones personales complejas.

Rickman organizaba recorridos por los sets para niños de hospitales y escuelas

En su intervención en Canadá, Oldman describió el entusiasmo con el que su colega abría las puertas de la producción a jóvenes visitantes. “Alan era como el gran impulsor de todo esto. Estaba totalmente metido, lo disfrutaba y mantenía un compromiso absoluto con la experiencia”, afirmó el ganador del Oscar ante el público reunido en el encuentro internacional.

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Según su relato, aquellas visitas no constituían eventos publicitarios ni actos institucionales coordinados por el estudio, sino iniciativas personales gestionadas directamente por el propio actor.

Alan Rickman impulsaba personalmente las visitas de jóvenes a los sets y se involucraba de lleno en cada encuentro, lejos de cualquier iniciativa promocional (AP)

El intérprete detalló la rutina diaria que sostenía Rickman en los estudios de Leavesden, en el Reino Unido, para recibir a los niños y a sus familias durante las extensas jornadas de trabajo. “Los traía desde escuelas, los traía desde el hospital, traía a amigos y a sus hijos todos los días para la hora del almuerzo y otras actividades. Los llevaba a recorrer los escenarios y nosotros los conocíamos”, recordó Oldman en declaraciones recogidas por el medio especializado Entertainment Weekly.

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El actor entendía el valor emocional que el universo mágico tenía para la infancia

La motivación detrás de esta práctica constante nacía del profundo aprecio que Rickman sentía por el entorno de trabajo en el que se encontraba. A diferencia de otros intérpretes que mantenían una distancia estricta con el entorno fuera de sus horas de rodaje, el actor británico comprendía la dimensión que la obra literaria de J.K. Rowling había adquirido en la cultura infantil global. Para él, compartir ese espacio de ilusión con niños vulnerables constituía una oportunidad única de llevarles alivio y alegría.

“Él pensaba que estar en ese mundo cada día era algo extraordinario y sabía exactamente lo mucho que significaba para esos niños. Por eso quería compartirlo”, explicó Oldman al reconstruir el impacto emocional que producían esos encuentros tanto en los visitantes como en el propio elenco de Harry Potter.

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Los actores principales y secundarios solían pausar sus descansos entre tomas para saludar a las familias, conversar con los menores e integrarlos a la dinámica cotidiana del set.

La generosidad en los estudios contrastaba con la frialdad de su personaje

La revelación compartida en el Festival Internacional de Cine de Toronto puso de manifiesto la marcada diferencia entre la personalidad pública de Rickman y la rigidez de Severus Snape. A lo largo de la saga, el profesor de Pociones se consolidó como uno de los personajes más complejos y ambiguos de la historia del cine comercial, caracterizado por su tono de voz pausado, su postura adusta y una aparente aversión hacia los estudiantes.

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Alan Rickman contrastaba fuera de cámara con la severidad de Severus Snape, uno de los personajes más rígidos y enigmáticos de Harry Potter (WARNER BROS.)

Sin embargo, en el trabajo cotidiano, el elenco lo identificaba como una figura afectuosa, atenta y dispuesta a brindar apoyo a los actores más jóvenes que comenzaban sus carreras en Inglaterra.

La dedicación de Rickman con los niños hospitalizados permaneció durante años en un perfil bajo, alejada de las cámaras de televisión y de los comunicados de prensa. Sus compañeros de reparto recordaron en diversas ocasiones su paciencia para guiarlos en el oficio actoral y su preocupación constante por el bienestar de quienes trabajaban a su alrededor.

El testimonio de Oldman en Toronto reafirmó que esa generosidad se extendía mucho más allá del equipo de filmación, alcanzando a cientos de niños que encontraron en aquellas visitas un momento de distracción y felicidad en medio de sus batallas de salud.

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