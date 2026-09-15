El Salvador impone prisión perpetua por primera vez en su historia por un caso de feminicidio

La Fiscalía General de la República informó que la condena recayó en Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el homicidio de una vecina de 32, cometido el 3 de agosto de 2026 (Foto cortesía FGR)

Guardar

El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR), es la primera de este tipo en la historia del país.

El condenado también deberá pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

PUBLICIDAD

La víctima pidió auxilio antes de la agresión

La Fiscalía General de la República sostuvo que el hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda.

Según la investigación, el acusado le provocó heridas profundas en el tórax y el cuello, que causaron su muerte, y luego escapó del lugar.

La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes. El informe forense también detectó lesiones en los brazos de la víctima, compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa ante el ataque.

Presentación espontánea y condena a 42 días del crimen

Un ingreso sin permiso, un arma blanca y un pedido de socorro aparecen en el expediente, junto a hallazgos forenses que resultaron determinantes en el veredicto del tribunal santaneco (Foto cortesía PNC, archivo 3 de agosto)

Horas después del feminicidio, Urbina García acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y manifestó que era la persona buscada por el asesinato. Los agentes lo detuvieron en flagrancia.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el condenado era vecino de la víctima y que desde hacía meses mostraba interés en ella. La negativa de la joven habría provocado malestar en el agresor, según la Fiscalía.

La sentencia se dictó 42 días después del crimen. Además de la prisión perpetua, el tribunal impuso al acusado el pago de la indemnización civil a favor de los familiares de la víctima.

En marzo de este 2026 la Asamblea Legislativa emitió una reforma constitucional (Artículo 27 de la Constitución) para que se pague con prisión perpetua el delito de feminicidio y otros delitos graves.

PUBLICIDAD

Ante ello, su vigencia entró el 3 de abril y se pueden condenar con esta medida los delitos de homicidio, terrorismo, violación y feminicidio. La medida convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves.

Alto índice feminicida en El Salvador

El Observatorio de Ormusa reporta 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026, con la mayor concentración de casos en Santa Ana y San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador.

Diez de esos casos, equivalentes al 59%, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según el informe. La organización ubica a la violencia dentro de las relaciones íntimas como el principal ámbito vinculado a los crímenes analizados. El 41% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima.

PUBLICIDAD