El Salvador

El Salvador impone prisión perpetua por primera vez en su historia por un caso de feminicidio

Un tribunal de Santa Ana castigó con la pena máxima a un vecino de 39 años por matar a una mujer de 32, en un fallo histórico que además ordena una indemnización

La Fiscalía General de la República informó que la condena recayó en Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el homicidio de una vecina de 32, cometido el 3 de agosto de 2026 (Foto cortesía FGR)
La Fiscalía General de la República informó que la condena recayó en Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el homicidio de una vecina de 32, cometido el 3 de agosto de 2026 (Foto cortesía FGR)
Guardar

El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR), es la primera de este tipo en la historia del país.

El condenado también deberá pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

PUBLICIDAD

La víctima pidió auxilio antes de la agresión

La Fiscalía General de la República sostuvo que el hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda.

Según la investigación, el acusado le provocó heridas profundas en el tórax y el cuello, que causaron su muerte, y luego escapó del lugar.

La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes. El informe forense también detectó lesiones en los brazos de la víctima, compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa ante el ataque.

Presentación espontánea y condena a 42 días del crimen

Un ingreso sin permiso, un arma blanca y un pedido de socorro aparecen en el expediente, junto a hallazgos forenses que resultaron determinantes en el veredicto del tribunal santaneco (Foto cortesía PNC, archivo 3 de agosto)
Un ingreso sin permiso, un arma blanca y un pedido de socorro aparecen en el expediente, junto a hallazgos forenses que resultaron determinantes en el veredicto del tribunal santaneco (Foto cortesía PNC, archivo 3 de agosto)

Horas después del feminicidio, Urbina García acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y manifestó que era la persona buscada por el asesinato. Los agentes lo detuvieron en flagrancia.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el condenado era vecino de la víctima y que desde hacía meses mostraba interés en ella. La negativa de la joven habría provocado malestar en el agresor, según la Fiscalía.

La sentencia se dictó 42 días después del crimen. Además de la prisión perpetua, el tribunal impuso al acusado el pago de la indemnización civil a favor de los familiares de la víctima.

En marzo de este 2026 la Asamblea Legislativa emitió una reforma constitucional (Artículo 27 de la Constitución) para que se pague con prisión perpetua el delito de feminicidio y otros delitos graves.

Ante ello, su vigencia entró el 3 de abril y se pueden condenar con esta medida los delitos de homicidio, terrorismo, violación y feminicidio. La medida convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves.

Alto índice feminicida en El Salvador

Infografía con texto, mapa de El Salvador, ilustración de una mujer con un corazón roto e íconos sobre estadísticas de feminicidios.
El Observatorio de Ormusa reporta 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026, con la mayor concentración de casos en Santa Ana y San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en El Salvador.

Diez de esos casos, equivalentes al 59%, fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según el informe. La organización ubica a la violencia dentro de las relaciones íntimas como el principal ámbito vinculado a los crímenes analizados. El 41% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima.

Temas Relacionados

FeminicidioSanta AnaCadena perpetuaFiscalía General de la RepúblicaEl Salvadorfeminicidios en El Salvadorprisión perpetua en El SalvadorFGREduardo Mauricio Urbina García

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

La normativa establece un esquema de tres etapas para desarrollar proyectos y habilita a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas a regular, supervisar y licitar áreas con potencial para generación eléctrica y usos térmicos

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

“Desde pequeña siempre había querido estudiar aviación”: Yami, estudiante salvadoreña becada

Yami Peréz, de 19 años, fue seleccionada entre cinco jóvenes para recibir una beca que le permitirá cursar un técnico en mantenimiento aeronáutico en San Salvador

“Desde pequeña siempre había querido estudiar aviación”: Yami, estudiante salvadoreña becada

Encuentran el cuerpo de un hombre a la orilla de una quebrada en el oriente salvadoreño

La PNC procesó la escena en el sector Puente Rodo, en Usulután Oeste, y no informó capturas ni personas citadas a declarar

Encuentran el cuerpo de un hombre a la orilla de una quebrada en el oriente salvadoreño

Las exportaciones de El Salvador aumentan 4.4% en valor y cerca de 11% en volumen, según Camarasal

La gremial empresarial señaló que el mayor flujo de bienes enviados al exterior refleja un avance simultáneo en monto y cantidad, en un contexto de expansión productiva que, afirmó, puede impulsar la apertura de nuevos mercados

Las exportaciones de El Salvador aumentan 4.4% en valor y cerca de 11% en volumen, según Camarasal

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región

Penas bajas, herramientas digitales y ganancias altas dibujan un escenario que explica un giro silencioso con impacto creciente

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región

TECNO

El Tesla Semi llega a Europa casi una década después de su anuncio: todos los detalles

El Tesla Semi llega a Europa casi una década después de su anuncio: todos los detalles

Apple Intelligence llega con dictado más preciso, edición avanzada en Fotos y una nueva app para Siri

Cómo preparar el iPhone antes de actualizar a iOS 27: guía paso a paso

Oracle despide de nuevo algunos empleados y ya acumula una reducción del 13% de su plantilla en un año  

Cucarachas ciborg ya respiran bajo el agua por 3 horas con tecnología 3D

ENTRETENIMIENTO

Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

Lista de ganadores de los Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ y Matthew Rhys triunfaron en una noche histórica

Taylor Swift en los Emmy 2026: así fue su cameo junto a Olivia Benson de ‘La ley y el orden’

Mariska Hargitay imita a Nicole Kidman en los Emmy 2026: así reaccionó la actriz

Law Roach filtra supuestos detalles de la boda de Zendaya y Tom Holland: “Será después de Duna 3″

MUNDO

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania: "Defenderemos nuestro espacio aéreo"

Netanyahu celebró la caída de los bastiones de Hezbollah en el Líbano y amenazó con “golpes más duros” si Israel es atacado

Cómo se diversificaron los dinosaurios después de la extinción ocurrida hace 252 millones de años

Defensa territorial y bofetadas: la particular relación entre los pulpos jóvenes y los peces en el arrecife brasileño