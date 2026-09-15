España Cultura

Vuelve ‘Viernes 13′ en una serie protagonizada por la madre de Jason Voorhees: “Va a ser sangrienta y sorprendente”

Linda Cardinelli se pondrá en la piel de Pamela Voorhees en ‘Crystal Lake’, que reconstruye la iconografía de la mítica saga de terror

Una mujer con cabello castaño y flequillo, con sangre en el rostro y en su suéter azul y blanco, mira hacia adelante. Se observa el espejo lateral de un vehículo
La actriz Linda Cardellini se convierte en la madre de Jason Voorhees en 'Crystal Lake' (Universal+)
Guardar

Los fans del terror están de enhorabuena y es que, la serie Crystal Lake, se encargará de recuperar el universo de Viernes 13 en una versión televisiva ambientada antes de la película original de 1980 que explorará la muerte de Jason y la transformación de su madre en asesina tras casi dos décadas sin una nueva entrega propiamente dicha de la franquicia.

Crystal Lake situará a Pamela Voorhees como cocinera del campamento mientras su hijo Jason, de 11 años, participa en las actividades pese a sus limitaciones físicas. La trama contará los acontecimientos que desembocan en la tragedia del niño y en la posterior matanza de su madre.

PUBLICIDAD

Según Empire, Linda Cardellini, la absoluta protagonista fue la primera elección del ‘showrunner’ Brad Caleb Kane para interpretar a la mujer a la que los habitantes de Crystal Lake conocen como Pam. La actriz, conocida en el género sobre todo por su papel de Velma en las películas de Scooby-Doo, ha afrontado al personaje sin reproducir la interpretación de Betsy Palmer en el filme fundacional.

“Linda estaba muy ilusionada con la posibilidad de asumir un personaje tan enorme dentro del panteón del terror, y encontró una vía propia a través de los giros de la historia”, ha explicado Kane. “Se soltó por completo y se lanzó a una desenfrenada espiral asesina; el resultado es bastante glorioso”.

PUBLICIDAD

Qué cuenta la precuela de ‘Viernes 13′

El responsable de la serie ha confirmado que la producción ha jugado inicialmente con el peinado de Palmer, aunque finalmente lo descartó porque parecía “cosplay”. Kane ha defendido que Cardellini tiene la fuerza interpretativa suficiente para construir su propia Pamela Voorhees, sin apoyarse en una reconstrucción literal de la imagen de la actriz original.

Esta nueva serie, precuela a la franquicia de películas de terror, Viernes 13 o Friday the 13th, se estrena en Universal . La serie sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que no ha logrado superar el profundo dolor que le dejó la trágica muerte de su hijo Jason, un niño con una extraña enfermedad que se ahogó en el icónico lago Crystal Lake. (Universal )

La ficción ha rodado exteriores en Blairstown, el municipio donde se filmó Viernes 13 y que, según Kane, apenas ha cambiado en 45 años. El equipo ha tratado de recrear escenas de la película de 1980, aunque introducirá variaciones destinadas a modificar la comprensión del espectador sobre aquellos momentos.

Kane, seguidor declarado de la saga, ha citado Viernes 13. 3ª parte como la primera película de la franquicia que vio, en su estreno original en tres dimensiones. Considera que Viernes 13. 4ª parte: Último capítulo es la mejor entrega, por el enfrentamiento entre el joven Corey Feldman y Jason, mientras que sitúa Viernes 13. 6ª parte: Jason vive como la más divertida y abiertamente desmadrada.

La nueva serie mantendrá la violencia gráfica que caracteriza a la franquicia, pero buscará que cada muerte resulte distinta de las ya vistas. “Va a ser sangrienta y sorprendente”, ha asegurado el ‘showrunner’, que se planteó cómo conseguir que el público saltase del sofá y señalase la pantalla ante lo que estaba viendo.

El origen de esa violencia será el deterioro de Pamela tras perder a Jason, la única persona a la que considera su razón de vivir. La serie mostrará al niño como un campista que intenta disfrutar de un verano normal al aire libre con otros menores, mientras su madre trata de protegerle, hasta que las consecuencias trágicas precipitan su ruptura psicológica.

“Hay giros y vueltas en el camino hacia la crisis psicótica total de Pam y su posterior matanza sangrienta”, ha adelantado Kane. La faceta de Jason como asesino llegará bastante más tarde durante la temporada, aunque el creador promete que, cuando aparezca, lo hará “con fuerza”.

Una serie con referencias al original

El equipo de Crystal Lake ha apostado por conservar la materialidad de las películas y por recurrir a efectos especiales físicos siempre que fuera posible. Kane ha revelado a Empire que el primer episodio incluye a un especialista que camina con una bolsa llena de sangre sobre la cabeza.

La escena planteó dudas sobre su viabilidad hasta que el supervisor de efectos especiales Johann Kunz encontró la manera de ejecutarla. El rodaje se completó al tercer intento: “Fue un desastre, pero lo conseguimos, y estoy muy orgulloso de ello. También me da náuseas”.

Un cartel de madera con la inscripción 'Welcome to Camp Crystal Lake' y 'Est. 1935' cuelga de un poste de madera en un denso bosque de árboles verdes
Un cartel de madera que dice 'Welcome to Camp Crystal Lake' y 'Est. 1935' se encuentra en un área boscosa, marcando el acceso al campamento vinculado a la historia de Jason Voorhees. (Universal+)

Los créditos iniciales tomarán como referencia la estética granulada y tensa de Kolchak: The Night Stalker, serie anterior a Expediente X, sin abandonar los códigos visuales de Viernes 13. El rótulo de Crystal Lake saldrá de la pantalla y romperá el cristal, y la tipografía será la misma que empleó la película original.

La cabecera contará además con música inédita de Harry Manfredini, compositor de la banda sonora del primer filme. Su participación enlaza la serie con uno de los elementos sonoros más reconocibles de la franquicia.

Kane ha querido que los adolescentes y otros personajes que acaban convertidos en víctimas tengan una construcción dramática más desarrollada que en las películas. “Ojalá las muertes sean incluso más satisfactorias que en las películas por el trabajo de personajes que precede a la carnicería”, ha señalado. El objetivo es que el público se implique en la historia y en quienes la habitan antes de que cada asesinato tenga un impacto emocional.

Una mujer de cabello largo y rubio, chaqueta azul y pantalón beige está de pie dentro de una canoa gris anclada a un muelle de madera junto a un lago neblinoso con árboles verdes
Pamela Voorhees está de pie en una canoa atracada junto a un muelle, con un paisaje boscoso y neblinoso de fondo que representa al Campamento Crystal Lake. (Universal+)

La producción también ampliará el papel de figuras del largometraje original como Crazy Ralph, el agente Dorf y Trudy. Para Kane, una película de 90 minutos apenas permite que esos personajes hagan algo más que aportar humor, color o advertencias funestas, mientras que la narración televisiva de larga duración permite conocerlos y convivir más tiempo con ellos.

Callum Vinson, intérprete del Jason niño, ha llegado al rodaje como aficionado al cine de terror y, según Kane, dispuesto a asumir cuanto le propusiera el equipo. El actor ha tenido que llevar una prótesis de cabeza especialmente pesada bajo condiciones de calor sofocante, lo que obligó al maquillador de efectos especiales Dave Presto a diseñar otra más transpirable, que también pudiera retirarse y volver a colocarse con rapidez.

La serie incorporará referencias para los seguidores veteranos, incluido el jersey de Pamela, sin plantearlas como una barrera para el espectador ocasional. Kane ha precisado que ese equilibrio incluirá nuevos jóvenes en el campamento, sexo, drogas, rock and roll y muertes diferentes de las vistas en las películas anteriores.

Temas Relacionados

Linda CardinelliViernes 13TerrorSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emmy Rossum, actriz de ‘Furious’: Las mujeres intentan conseguir justicia, pero los mecanismos para ello son complicados y están viciados"

La serie creada por Elizabeth Meriwether se ha convertido en la gran revelación de la temporada, un thriller sobre una asesina en serie que mata a los ricos que abusaron de ella cuando era menor de edad

Emmy Rossum, actriz de ‘Furious’: Las mujeres intentan conseguir justicia, pero los mecanismos para ello son complicados y están viciados"

Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

El intérprete galés ha conseguido un hito histórico y ya posee en su haber tres galardones si a ello sumamos el de ‘The Americans’

Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

Woody Allen ya tiene protagonistas para la película que rodará en Madrid: solo uno de ellos es español

El director de ‘Annie Hall’ arrancará el próximo 5 de octubre el rodaje de su película número 51, que tendrá que incluir ‘Madrid’ en el título tras ser financiada con 1,5 millones de euros de las arcas públicas

Woody Allen ya tiene protagonistas para la película que rodará en Madrid: solo uno de ellos es español

Harry Styles anuncia una tercera fecha en Madrid: cuándo es y cuándo salen a la venta las entradas

El éxito de ventas de la parada española de la gira ‘Together, Together’ ha llevado al cantante a fijar una tercera fecha en Madrid

Harry Styles anuncia una tercera fecha en Madrid: cuándo es y cuándo salen a la venta las entradas

Oasis vuelve a España 18 años después con dos conciertos en Barcelona en julio de 2027

Los hermanos Gallagher han anunciado este lunes ‘Oasis Live ‘27′, una gira mundial con 38 conciertos en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos

Oasis vuelve a España 18 años después con dos conciertos en Barcelona en julio de 2027
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Pedro Sánchez prepara una gira en EEUU para tratar de reflotar su papel internacional, hundido por Ceuta y aislado en la UE

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

ECONOMÍA

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado