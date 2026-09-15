Vuelve ‘Viernes 13′ en una serie protagonizada por la madre de Jason Voorhees: “Va a ser sangrienta y sorprendente”

La actriz Linda Cardellini se convierte en la madre de Jason Voorhees en 'Crystal Lake' (Universal+)

Guardar

Los fans del terror están de enhorabuena y es que, la serie Crystal Lake, se encargará de recuperar el universo de Viernes 13 en una versión televisiva ambientada antes de la película original de 1980 que explorará la muerte de Jason y la transformación de su madre en asesina tras casi dos décadas sin una nueva entrega propiamente dicha de la franquicia.

Crystal Lake situará a Pamela Voorhees como cocinera del campamento mientras su hijo Jason, de 11 años, participa en las actividades pese a sus limitaciones físicas. La trama contará los acontecimientos que desembocan en la tragedia del niño y en la posterior matanza de su madre.

PUBLICIDAD

Según Empire, Linda Cardellini, la absoluta protagonista fue la primera elección del ‘showrunner’ Brad Caleb Kane para interpretar a la mujer a la que los habitantes de Crystal Lake conocen como Pam. La actriz, conocida en el género sobre todo por su papel de Velma en las películas de Scooby-Doo, ha afrontado al personaje sin reproducir la interpretación de Betsy Palmer en el filme fundacional.

“Linda estaba muy ilusionada con la posibilidad de asumir un personaje tan enorme dentro del panteón del terror, y encontró una vía propia a través de los giros de la historia”, ha explicado Kane. “Se soltó por completo y se lanzó a una desenfrenada espiral asesina; el resultado es bastante glorioso”.

PUBLICIDAD

Qué cuenta la precuela de ‘Viernes 13′

El responsable de la serie ha confirmado que la producción ha jugado inicialmente con el peinado de Palmer, aunque finalmente lo descartó porque parecía “cosplay”. Kane ha defendido que Cardellini tiene la fuerza interpretativa suficiente para construir su propia Pamela Voorhees, sin apoyarse en una reconstrucción literal de la imagen de la actriz original.

Esta nueva serie, precuela a la franquicia de películas de terror, Viernes 13 o Friday the 13th, se estrena en Universal . La serie sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que no ha logrado superar el profundo dolor que le dejó la trágica muerte de su hijo Jason, un niño con una extraña enfermedad que se ahogó en el icónico lago Crystal Lake. (Universal )

La ficción ha rodado exteriores en Blairstown, el municipio donde se filmó Viernes 13 y que, según Kane, apenas ha cambiado en 45 años. El equipo ha tratado de recrear escenas de la película de 1980, aunque introducirá variaciones destinadas a modificar la comprensión del espectador sobre aquellos momentos.

PUBLICIDAD

Kane, seguidor declarado de la saga, ha citado Viernes 13. 3ª parte como la primera película de la franquicia que vio, en su estreno original en tres dimensiones. Considera que Viernes 13. 4ª parte: Último capítulo es la mejor entrega, por el enfrentamiento entre el joven Corey Feldman y Jason, mientras que sitúa Viernes 13. 6ª parte: Jason vive como la más divertida y abiertamente desmadrada.

La nueva serie mantendrá la violencia gráfica que caracteriza a la franquicia, pero buscará que cada muerte resulte distinta de las ya vistas. “Va a ser sangrienta y sorprendente”, ha asegurado el ‘showrunner’, que se planteó cómo conseguir que el público saltase del sofá y señalase la pantalla ante lo que estaba viendo.

PUBLICIDAD

El origen de esa violencia será el deterioro de Pamela tras perder a Jason, la única persona a la que considera su razón de vivir. La serie mostrará al niño como un campista que intenta disfrutar de un verano normal al aire libre con otros menores, mientras su madre trata de protegerle, hasta que las consecuencias trágicas precipitan su ruptura psicológica.

“Hay giros y vueltas en el camino hacia la crisis psicótica total de Pam y su posterior matanza sangrienta”, ha adelantado Kane. La faceta de Jason como asesino llegará bastante más tarde durante la temporada, aunque el creador promete que, cuando aparezca, lo hará “con fuerza”.

PUBLICIDAD

Una serie con referencias al original

El equipo de Crystal Lake ha apostado por conservar la materialidad de las películas y por recurrir a efectos especiales físicos siempre que fuera posible. Kane ha revelado a Empire que el primer episodio incluye a un especialista que camina con una bolsa llena de sangre sobre la cabeza.

La escena planteó dudas sobre su viabilidad hasta que el supervisor de efectos especiales Johann Kunz encontró la manera de ejecutarla. El rodaje se completó al tercer intento: “Fue un desastre, pero lo conseguimos, y estoy muy orgulloso de ello. También me da náuseas”.

Un cartel de madera que dice 'Welcome to Camp Crystal Lake' y 'Est. 1935' se encuentra en un área boscosa, marcando el acceso al campamento vinculado a la historia de Jason Voorhees. (Universal+)

Los créditos iniciales tomarán como referencia la estética granulada y tensa de Kolchak: The Night Stalker, serie anterior a Expediente X, sin abandonar los códigos visuales de Viernes 13. El rótulo de Crystal Lake saldrá de la pantalla y romperá el cristal, y la tipografía será la misma que empleó la película original.

PUBLICIDAD

La cabecera contará además con música inédita de Harry Manfredini, compositor de la banda sonora del primer filme. Su participación enlaza la serie con uno de los elementos sonoros más reconocibles de la franquicia.

Kane ha querido que los adolescentes y otros personajes que acaban convertidos en víctimas tengan una construcción dramática más desarrollada que en las películas. “Ojalá las muertes sean incluso más satisfactorias que en las películas por el trabajo de personajes que precede a la carnicería”, ha señalado. El objetivo es que el público se implique en la historia y en quienes la habitan antes de que cada asesinato tenga un impacto emocional.

PUBLICIDAD

Pamela Voorhees está de pie en una canoa atracada junto a un muelle, con un paisaje boscoso y neblinoso de fondo que representa al Campamento Crystal Lake. (Universal+)

La producción también ampliará el papel de figuras del largometraje original como Crazy Ralph, el agente Dorf y Trudy. Para Kane, una película de 90 minutos apenas permite que esos personajes hagan algo más que aportar humor, color o advertencias funestas, mientras que la narración televisiva de larga duración permite conocerlos y convivir más tiempo con ellos.

Callum Vinson, intérprete del Jason niño, ha llegado al rodaje como aficionado al cine de terror y, según Kane, dispuesto a asumir cuanto le propusiera el equipo. El actor ha tenido que llevar una prótesis de cabeza especialmente pesada bajo condiciones de calor sofocante, lo que obligó al maquillador de efectos especiales Dave Presto a diseñar otra más transpirable, que también pudiera retirarse y volver a colocarse con rapidez.

PUBLICIDAD

La serie incorporará referencias para los seguidores veteranos, incluido el jersey de Pamela, sin plantearlas como una barrera para el espectador ocasional. Kane ha precisado que ese equilibrio incluirá nuevos jóvenes en el campamento, sexo, drogas, rock and roll y muertes diferentes de las vistas en las películas anteriores.