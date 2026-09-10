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La inteligencia de Corea del Sur aseguró que la sucesora de Kim Jong-un tendría un hermano menor

El organismo indicó que Kim Ju Ae está siendo preparada para liderar el régimen norcoreano, en un país donde la información sobre la familia gobernante es casi imposible de verificar

Kim junto a su hija Ju Ae (Europa Press/Archivo)
Kim junto a su hija Ju Ae (Europa Press/Archivo)
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La hija y aparente sucesora del líder norcoreano Kim Jong-un tendría un hermano menor, informó este jueves la agencia de inteligencia de Corea del Sur, que ofreció una visión más detallada sobre la línea de sucesión de la familia gobernante.

La agencia de espionaje de Seúl (NIS) había indicado anteriormente que se cree que Kim tiene tres hijos, aunque persiste cierta incertidumbre tanto sobre el número de descendientes como sobre el orden de su nacimiento.

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La dinastía Kim se encuentra ya en su tercera generación al frente de la hermética nación, y los hijos del actual líder podrían estar llamados a tomar el poder algún día.

La hija de Kim, Kim Ju Ae, fue presentada al público por primera vez en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

Seúl había señalado inicialmente que Kim y su esposa Ri Sol Ju tuvieron su primer hijo, un varón, en 2010, y que Kim Ju Ae era su segunda hija.

Sin embargo, en 2023, el ministro de Reunificación de Corea del Sur afirmó que el gobierno era “incapaz de confirmar” la existencia del hijo. El menor mencionado este jueves por la agencia de inteligencia surcoreana sería el de menor edad.

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“El Servicio Nacional de Inteligencia evalúa actualmente que Kim Ju Ae está siendo preparada como sucesora y entiende que tiene un hermano menor de género desconocido”, señaló la agencia, reafirmando su conclusión sobre la sucesión.

Kim Ju Ae, hija y aparente sucesora del líder norcoreano Kim Jong-un, tendría un hermano menor (KCNA via REUTERS/Archivo)
Kim Ju Ae, hija y aparente sucesora del líder norcoreano Kim Jong-un, tendría un hermano menor (KCNA via REUTERS/Archivo)

¿La sucesora elegida por Kim?

Corea del Norte controla estrictamente la información sobre su liderazgo y su familia gobernante, lo que hace difícil verificar incluso los datos más básicos sobre los hijos de Kim Jong-un.

El NIS agregó que continúa examinando si Kim Ju Ae tiene un hermano mayor, pero estima que “incluso si existe, no está en condiciones de convertirse en sucesor”.

La edad o incluso el género de los hijos podría ser secundario frente a su potencial como sucesores de su padre, dijo a la agencia de noticias AFP Lim Eul-chul, profesor de la Universidad Kyungnam.

El propio Kim heredó el poder como líder de tercera generación pese a no ser el hijo mayor”, señaló.

“En ese mismo contexto, evaluaría cuál de sus hijos tiene el mayor potencial para continuar su legado y desarrollar aún más sus logros”, añadió Lim.

“Por eso podemos asumir que consideró que Ju Ae tiene el mayor potencial para convertirse en su sucesora”, concluyó.

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en Pionyang, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS/Archivo)
El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en Pionyang, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS/Archivo)

Desde 2022, Ju Ae ha aparecido en varios eventos políticos importantes junto al líder norcoreano, incluida una visita de alto perfil a Pekín.

Los medios estatales norcoreanos también se han referido a ella como “la hija amada” y una “gran persona de guía” —“hyangdo” en coreano—, un término habitualmente reservado para los máximos líderes y sus sucesores.

Antes de 2022, la única confirmación de su existencia había llegado de la mano de la ex estrella de la NBA Dennis Rodman, quien supuestamente realizó varias visitas al Norte entre 2013 y 2017.

Kim Ju Ae ha llamado la atención por su gusto en moda de lujo: fue vista con anteojos de sol de Gucci y un reloj de Cartier.

En otras ocasiones, ha imitado el estilo característico de su padre, vistiendo chaquetas de cuero y anteojos oscuros a juego.

(AFP)

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