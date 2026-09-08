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Putin bombardeó la redacción de una televisora ucraniana con drones Shahed: al menos cinco heridos

Volodimir Zelensky denunció que Rusia amplió sus objetivos al golpear a un medio de comunicación, en medio de un repunte de los bombardeos diurnos que afecta la vida cotidiana

Ataque a la TV My UKraina (@ZelenskyyUa)
Ataque a la TV My UKraina (@ZelenskyyUa)
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Un dron Shahed ruso impactó este martes la redacción de la cadena My Ukraina en Kiev, y dejó cinco heridos, según denunció el presidente Volodímir Zelensky al informar que el edificio quedó parcialmente destruido mientras los periodistas transmitían en directo.

El ataque se produjo a plena luz del día, en medio de un aumento de los bombardeos rusos diurnos sobre la capital ucraniana desde finales del mes pasado, una dinámica que, de acuerdo con las declaraciones del mandatario, afectó de forma grave la actividad cotidiana en Kiev.

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Zelensky presentó el golpe contra la televisora como una escalada en el tipo de blancos alcanzados por Moscú. Dijo que el uso de drones Shahed contra medios de comunicación abrió “un nuevo capítulo de la degradación rusa” y reclamó una respuesta de Europa y del resto del mundo.

Así quedó la redacción de My UKraina (@ZelenskyyUa)
Así quedó la redacción de My UKraina (@ZelenskyyUa)
Un agente de policía vigila mientras los cuerpos de los residentes, cubiertos con mantas térmicas, yacen en el suelo en el lugar de un ataque con misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer
Un agente de policía vigila mientras los cuerpos de los residentes, cubiertos con mantas térmicas, yacen en el suelo en el lugar de un ataque con misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer

El ataque golpeó una transmisión en directo

El presidente ucraniano afirmó que el dron alcanzó el edificio cuando los periodistas estaban al aire. Precisó que la señal afectada pertenecía al canal Somos Ucrania, integrante del telemaratón Noticias Unidas.

Rusia atacó a periodistas y a un medio de comunicación en Kiev, según la denuncia oficial de Zelensky. La consecuencia inmediata fue la destrucción parcial de la redacción, cinco personas heridas y la apertura de un nuevo frente de presión sobre la vida civil en la capital.

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Kiev sufrió más ataques diurnos desde fines de mes

Una mujer con un niño camina por el lugar de un ataque con misiles rusos, saliendo de un refugio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Yan Dobronosov
Una mujer con un niño camina por el lugar de un ataque con misiles rusos, saliendo de un refugio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Yan Dobronosov

Zelensky advirtió que la cifra de lesionados podía subir. También informó que los equipos de emergencia trabajaron en el lugar y que el personal del Servicio Estatal de Emergencias extinguió el incendio.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que ningún ataque contra Ucrania y los ucranianos podía quedar impune. Añadió que Rusia debía ser detenida y que ese objetivo solo podía alcanzarse mediante esfuerzos conjuntos.

La televisora atacada forma parte del telemaratón Noticias Unidas.

Por su parte, las autoridades de Reino Unido han anunciado este martes que reforzarán el apoyo militar a Ucrania con un paquete valorado en 100 millones de libras (unos 116 millones de euros), que incluirá interceptores de defensa antiaérea, proyectiles de artillería de gran calibre y drones.

La ayuda, en el marco de la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que se cita de forma virtual este martes, se canaliza a través de la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN, con la que los aliados europeos adquieren material militar estadounidense para su posterior entrega a Kiev.

El objeto de la asistencia es “ayudar a Ucrania a defenderse de los bárbaros ataques rusos este invierno”, ha informado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado en el que concreta que se suministrarán misiles Patriot y otros equipos de defensa antiaérea para proteger las infraestructuras críticas, a la población civil y a sus Fuerzas Armadas frente a los ataques rusos.

“Tanto el primer ministro (Andy Burnham) como yo escuchamos con claridad durante nuestras primeras visitas a Kiev la importancia de apoyar a Ucrania durante este invierno, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para utilizar el invierno como un arma, continuando con sus bárbaros ataques contra objetivos civiles y energéticos”, ha recalcado el titular de Defensa británico, Wes Streeting, quien ha incidido que con este paquete de ayuda Londres cumple con sus promesas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa conjunta con los enviados especiales de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa conjunta con los enviados especiales de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha recalcado que este anuncio coincide con la entrega de Londres a Ucrania de su proyectil de artillería de gran calibre número un millón, incidiendo en que esta ayuda militar resulta “vital” para la defensa de Kiev frente a la ofensiva rusa. Según ha detallado, se esperan paquetes militares financiados por Alemania, Dinamarca, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, en el marco de los esfuerzos conjuntos para sostener a Ucrania en el frente de batalla.

En una primera reacción, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky ha expresado su gratitud hacia Reino Unido por el apoyo, que ha bautizado como “paquete de invierno” subrayando que se trata de una rápida decisión del Ejecutivo de Burnham tras la primera visita del primer ministro al país el pasado 24 de agosto.

Zelensky ha recalcado que la prioridad absoluta es la adquisición de más interceptores Patriot “ante los incesantes ataques de Rusia contra infraestructuras críticas y contra la propia vida”.

“También valoramos nuestra activa cooperación en otros ámbitos: la producción de misiles Storm Shadow en Ucrania, el trabajo conjunto en materia de drones e inteligencia artificial, y mucho más”, ha expuesto, agradeciendo el apoyo a Burnham y Streeting, recalcando que Londres “en muchos aspectos está marcando el camino” entre los socios de Kiev.

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