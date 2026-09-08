El Salvador

En fotos: El hijo de Jorge “El Mágico” González vuelve a jugar tras una lesión en la Liga de Ascenso salvadoreña

El mediocampista de 22 años volvió a tener actividad con la Academia BP en la Copa Fox 2026 y participó en el 2-1 sobre AD Forfut en Nuevo Cuscatlán

Jorge Jesús González volvió tras su lesión y ya dejó buenas sensaciones con Academia BP (Foto cortesía INDES)
Jorge Jesús González volvió tras su lesión y ya dejó buenas sensaciones con Academia BP (Foto cortesía INDES)
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Jorge Jesús González, hijo del exfutbolista salvadoreño Jorge “El Mágico” González, reapareció tras una lesión y sumó minutos con Academia BP en la Liga de Ascenso Copa Fox 2026. El volante interior, de22 años, participó del triunfo por 2-1 ante AD Forfut el domingo en el Estadio Florencia de Nuevo Cuscatlán.

Aficionados del club se acercaron al futbolista desde su ingreso en el segundo tiempo y él se refirió al peso de su apellido: “Es un orgullo llevar este apellido porque la gente es muy linda y cariñosa, honra mucho el legado y el propio nombre. Eso hace que a uno le tengan cariño y respeto”, dijo al Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

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El hijo de Jorge "El Mágico" González sumó minutos en la remontada ante AD Forfut, celebró la reacción del grupo y destacó la competencia interna que hoy vive el plantel (Foto cortesía INDES)
El hijo de Jorge "El Mágico" González sumó minutos en la remontada ante AD Forfut, celebró la reacción del grupo y destacó la competencia interna que hoy vive el plantel (Foto cortesía INDES)
El conjunto se repuso tras empezar abajo en el marcador y cerró un 2-1 el domingo en el Estadio Florencia, con el volante interior incorporándose desde el banco tras recuperarse (Foto cortesía INDES)
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Tras su regreso a la Liga de Ascenso, el mediocampista de 22 años contó cómo vive el cariño de la afición y explicó por qué ese vínculo le da respeto y motivación (Foto cortesía INDES)
Tras su regreso a la Liga de Ascenso, el mediocampista de 22 años contó cómo vive el cariño de la afición y explicó por qué ese vínculo le da respeto y motivación (Foto cortesía INDES)
El volante salvadoreño reapareció después de una molestia física, empieza a ganar ritmo poco a poco y ya dejó claro que sueña con levantar títulos y gritar un gol en el Cuscatlán (Foto cortesía INDES)
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Jorge Jesús González volvió tras una lesión y entró en el segundo tiempo en el Estadio Florencia de Nuevo Cuscatlán, en una remontada que el mediocampista celebró por el carácter del plantel (Foto cortesía INDES)
Jorge Jesús González volvió tras una lesión y entró en el segundo tiempo en el Estadio Florencia de Nuevo Cuscatlán, en una remontada que el mediocampista celebró por el carácter del plantel (Foto cortesía INDES)
El hijo de Jorge “El Mágico” González reapareció en la Liga de Ascenso Copa Fox 2026 y participó en el 2-1 sobre AD Forfut, tras ingresar en el complemento en Nuevo Cuscatlán (Foto cortesía INDES)
El hijo de Jorge “El Mágico” González reapareció en la Liga de Ascenso Copa Fox 2026 y participó en el 2-1 sobre AD Forfut, tras ingresar en el complemento en Nuevo Cuscatlán (Foto cortesía INDES)
Napoleón Baires detalló la gestión que destrabó su llegada, el plan del cuerpo técnico con sus apariciones y el socio que podría potenciarlo en el mediocampo durante el arranque del certamen (Foto cortesía INDES)
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Su camino pasó por varios clubes antes de este reencuentro con el fútbol tras el parón. Habla de un campeonato más ordenado y de conexiones dentro del campo que el cuerpo técnico quiere dosificar (Foto cortesía INDES)
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Jorge Jesús González celebra el regreso con Academia BP: “Fue una victoria bastante linda porque empezamos perdiendo, pero le dimos vuelta y me gusta que supimos anteponernos a esa situación” (Foto cortesía INDES)
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