El Salvador

Avanza un préstamo de USD 75 millones con la CAF para fortalecer la red maternoinfantil de El Salvador

El financiamiento impulsado por el Ministerio de Hacienda cubriría equipos médicos, mobiliario y sistemas de soporte para la atención materna y neonatal en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, con un plazo de hasta 18 años

El plan para expandir la Red Nido contempla áreas de 1.461 y 1.960 metros cuadrados en Santa Ana y San Miguel (Foto cortesía Presidencia, archivo)
El plan para expandir la Red Nido contempla áreas de 1.461 y 1.960 metros cuadrados en Santa Ana y San Miguel (Foto cortesía Presidencia, archivo)
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto avaló la autorización para suscribir un préstamo de hasta USD 75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado al equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño, conocido como El Nido, y al fortalecimiento de la Red Nido en los hospitales de Santa Ana y San Miguel.

El dictamen favorable fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes durante la sesión de este lunes 7 de septiembre. La iniciativa, promovida por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, busca financiar equipos médicos, mobiliario y sistemas de soporte para la atención materna y neonatal.

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Los fondos permitirían dotar a El Nido de aparatos para controles prenatales, monitores fetales, equipos de ultrasonografía, recursos para salas de parto y recuperación, equipo para quirófanos obstétricos y atención de emergencias. El proyecto también incluye incubadoras, cunas térmicas y dispositivos para las unidades de cuidados intensivos neonatales.

Intervenciones en Santa Ana y San Miguel

La propuesta plantea extender el modelo de salud maternoinfantil hacia las zonas occidental y oriental del país. En Santa Ana, la intervención se concentraría en el Hospital Nacional San Juan de Dios, con el objetivo de atender la demanda de Ahuachapán, Sonsonate y el propio departamento santaneco.

La comisión de Hacienda avala un préstamo de hasta 75 millones de dólares con la CAF para equipar El Nido (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
La comisión de Hacienda avala un préstamo de hasta 75 millones de dólares con la CAF para equipar El Nido (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Según la exposición de los representantes de Hacienda, el nodo regional de Santa Ana abarcaría un área aproximada de 1.461 metros cuadrados. El plan contempla seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, para un total de 20 plazas.

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En el caso de San Miguel, el proyecto prevé una intervención en un espacio de 1,960 metros cuadrados. La instalación tendría seis unidades de trabajo de parto, tres islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, también con capacidad para 20 plazas.

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Omar Herrera Hernández, explicó a los diputados que el préstamo complementaría las obras en ejecución en el área metropolitana de San Salvador con recursos del Banco Mundial y permitiría ampliar el modelo establecido bajo la ley Nacer con Cariño.

Plazo y condiciones del préstamo con CAF

El financiamiento con la CAF tendría un plazo de hasta 18 años, incluidos 54 meses de período de gracia. El capital se pagaría mediante cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, iguales hasta cancelar la deuda.

La nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y la primera dama permitirá a las mujeres elegir entre varias formas de nacimiento, enfocado en la seguridad y el acompañamiento durante todo el proceso del parto (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)
La nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y la primera dama permitirá a las mujeres elegir entre varias formas de nacimiento, enfocado en la seguridad y el acompañamiento durante todo el proceso del parto (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)

El contrato contempla una tasa de referencia más un margen anual de 1,80%, con posibilidad de conversión a una tasa fija u otra alternativa disponible. Los intereses se pagarían cada seis meses desde la entrada en vigencia del acuerdo.

La iniciativa incluye recursos para la administración del programa, la conformación de una unidad gestora, supervisión, consultorías, permisos, factibilidades y una auditoría externa.

Otro préstamo y refuerzos presupuestarios

En la misma sesión, la comisión emitió dictamen favorable para ratificar un préstamo de hasta USD 9,68 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe. Los recursos financiarían el proyecto Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, que será ejecutado por el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica.

El crédito tendría un plazo de 25 años, con tres años de gracia y una tasa de interés anual de 2.5%. El proyecto contempla la instalación de una planta solar en el distrito de Somotillo, municipio de La Libertad Norte, con una generación estimada de 20 mil megavatios anuales.

Los diputados también aprobaron un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar USD 97 millones para reforzar asignaciones de instituciones públicas. Entre los montos previstos figuran USD 37 millones para Agricultura y Ganadería, USD 31.18 millones para Seguridad Pública y Justicia y USD 19 millones para Gobernación y Desarrollo Territorial.

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