El gobierno de Guatemala inicia la segunda ciudad deportiva en Los Amates, Izabal

El gobierno de Guatemala inicia la construcción de un complejo deportivo de 129 millones de quetzales en Los Amates, Izabal, para beneficiar a 99.000 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Guatemala colocó la primera piedra de su segunda ciudad deportiva en Los Amates, Izabal, una obra de más de 129 millones de quetzales (unos 16,9 millones de dólares) con la que la administración de Bernardo Arévalo busca descentralizar la infraestructura pública para el deporte y dejar cuatro complejos construidos antes de que termine su gestión.

El proyecto abarcará 29.845 metros cuadrados y, según lo expuesto durante el acto oficial, beneficiará de forma directa a más de 99.000 habitantes de la región. La nueva instalación se suma a otra inaugurada hace tres semanas en Las Cruces, Petén, dentro de la Red Nacional de Ciudades Deportivas.

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El presidente Bernardo Arévalo encabezó la actividad junto con el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas, quien explicó que el complejo de Los Amates no repetirá el modelo de otras obras similares. En este caso, el eje principal será el patinaje y el skateboarding.

Presidente Bernardo Arévalo, participa en un acto oficial del proyecto Ciudad Deportiva en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal. (Diario de Centroamerica)

El complejo de Los Amates tendrá al patinaje como disciplina central

La ciudad deportiva incluirá un patinódromo, una pista de atletismo, una pista de trote, canchas polideportivas, una cancha de fútbol siete, un muro de escalada, una cancha de tenis, una piscina semiolímpica y áreas verdes para recreación familiar. Méndez Salinas sostuvo que la elección del patinaje como centro del proyecto está vinculada con la trayectoria del deportista local Faberson Bonilla.

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El ministro lo presentó como doble campeón mundial juvenil de patinaje de velocidad en 2023 y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, disputados hace menos de un mes. Durante el acto, convocó a los jóvenes a apropiarse del nuevo espacio: “Vénganse a patinar, a jugar fútbol, a nadar, a treparse en el muro de escalada, a hacer skate, a correr. Que nadie les diga que no hay espacio para ustedes”.

Méndez Salinas también sostuvo que la última gran obra deportiva levantada en el país fue la Ciudad Olímpica de la capital, hace 76 años. Su planteo fue que el gobierno actual retoma esa inversión, pero con un criterio territorial distinto: llevarla fuera de la Ciudad de Guatemala.

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En ese marco, mencionó a otros atletas nacidos en Izabal: el nadador Eric Gordillo, el paratleta Isaac Leiva, participante en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y la patinadora Helen Rubí Rivera, medallista de plata en el Mundial de Patinaje de Ibagué en 2021.

Autoridades del Gobierno de Guatemala saludan durante el acto del proyecto Ciudad Deportiva en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal. (Diario de Centroamerica)

Arévalo dijo que su gobierno dejará cuatro ciudades deportivas

Arévalo retomó esa comparación histórica y recordó que la última gran infraestructura deportiva del país había sido construida por su padre, Juan José Arévalo, hace siete décadas. El mandatario afirmó que desde entonces no existió un interés sistemático por invertir en el desarrollo deportivo de la juventud.

El presidente dijo que su administración entregará cuatro ciudades deportivas en distintos departamentos del país y aseguró que la construcción pendiente estará terminada antes del final de su mandato. También señaló que, además de la obra de Los Amates y de la ya inaugurada en Petén, resta una más en el suroriente del país.

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Para reforzar la idea de que el talento deportivo no se concentra en la capital, Arévalo citó al saltador de altura Teodoro Palacios Flores, abanderado de la delegación guatemalteca en los Juegos Olímpicos de México 1968. Sumó además los nombres de Erick Barrondo, de Alta Verapaz; Lester Martínez, de Petén, y Kevin Cordón, de Zacapa.

“El talento no tiene límites, el talento existe en cada una de nuestras comunidades y lo que tenemos que hacer es colaborar todos para poder descubrirlo”, dijo el mandatario durante la ceremonia.

El alcalde de Los Amates Miguel Augusto Jordán definió la obra como un hecho histórico para el municipio y sostuvo que su impacto será departamental y regional. Su previsión es que el complejo permita recibir competencias y visitantes de otros municipios de Izabal y de otros departamentos, con movimiento económico para el comercio local.

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El acto sumó a deportistas de Izabal como respaldo simbólico del proyecto

En representación de los atletas de la región participó el exfutbolista Vincent Antonio Ardón Pérez, oriundo de Izabal y con 17 años de trayectoria en el fútbol profesional guatemalteco. Ardón jugó en clubes como Heredia y Carchá, integró distintas categorías de la selección nacional y hoy trabaja como entrenador en una academia de fútbol para niños y jóvenes.

“Antes de los estadios, de los campeonatos y de las grandes competencias, fui también un joven que encontró en el deporte una forma de crecer, una forma de aprender y una forma de soñar”, afirmó. Añadió que disponer de instalaciones adecuadas puede cambiar la vida de un deportista joven y destacó que el patinaje ocupe un lugar central en homenaje al recorrido de Bonilla.

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La obra de Los Amates forma parte de la Red Nacional de Ciudades Deportivas, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes orientada a ampliar el acceso a infraestructura deportiva y recreativa en distintas regiones del país, más allá de la capital y de las cabeceras departamentales.