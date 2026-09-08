El precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en seis semanas tras el ataque de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudita

Arabia Saudita reportó interrupciones temporales en operaciones energéticas y los hutíes informaron represalias aéreas saudíes sobre Yemen. (Crédito Andina)

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El precio del petróleo alcanzó el martes su nivel más alto en seis semanas después de que los hutíes de Yemen atacaran instalaciones energéticas en Arabia Saudita, un episodio que reavivó los temores de una escalada mayor en la guerra de Oriente Medio y presionó al alza también al gas natural y a las tasas de interés previstas por los bancos centrales.

Los futuros del Brent subieron 0,9% y cerraron en 97,92 dólares el barril, después de haber tocado en la jornada un máximo de 99,46 dólares. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzó 1,7% y cerró en 93,03 dólares. Ambos contratos se mantuvieron en territorio de sobrecompra técnica: fue el cierre más alto para el Brent desde el 23 de julio por segundo día consecutivo y el mayor valor del WTI desde el 4 de junio.

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Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron el martes cuatro ciudades del sur de Arabia Saudita con decenas de drones y misiles, hiriendo a más de 70 personas e incendiando instalaciones petroleras. Los objetivos incluyeron plantas del gigante estatal Aramco en Abha, Najran y Jizan, además de la base aérea Rey Jalid en Jamis Mushait, según detalló el portavoz militar hutí, Yahya Saree.

Las autoridades de Riad reportaron “incendios en numerosas instalaciones, lo que implica la interrupción temporal de algunas operaciones”. Medios controlados por los hutíes informaron después que aviones de guerra saudíes realizaron ataques aéreos de represalia en el distrito de Jubah, al este de Saná, y en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó la responsabilidad última del ataque a Teherán al afirmar que “la mano iraní” está detrás de la ofensiva. Los ataques del martes se produjeron seis meses después del inicio del conflicto y representan, según el reporte, de los más graves registrados hasta ahora contra la infraestructura energética saudí.

Los hutíes atacaron con drones y misiles cuatro ciudades del sur de Arabia Saudita y provocaron incendios en plantas de Aramco. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Detrás de la escalada bélica se encuentra el bloqueo parcial de las rutas de exportación de crudo del Golfo: desde que Irán atacó infraestructura energética regional y buques que transitaban por el estrecho de Ormuz tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a fines de febrero, Arabia Saudita desvía parte de su producción hacia el mar Rojo. Por el estrecho de Ormuz circularon apenas siete buques mercantes el lunes, frente a los ocho del día previo, según datos de la firma Kpler.

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El foco de las hostilidades se trasladó también al estrecho de Bab el Mandeb, la vía comercial que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez y por la que circulan las exportaciones sauditas. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, anticipó el domingo que Teherán podría anunciar en los próximos días una nueva “zona prohibida” cerca de ese paso estratégico.

El Brent cerró en 97,92 dólares y el WTI en 93,03 dólares, en medio de temores por una escalada de la guerra en Oriente Medio. (EFE/Bagus Indahono)

Aun si Irán no logra impedir efectivamente la navegación, sus efectos ya se sienten en los mercados. El analista de Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen advirtió que “un endurecimiento de las restricciones, un riesgo militar mayor y un aumento de la prima de aseguramiento podrían reducir efectivamente la capacidad de exportación efectiva del Golfo”.

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El banco estadounidense Goldman Sachs proyectó que una extensión del conflicto podría empujar al Brent por encima de los 120 dólares el barril. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, calificó este martes al estrecho de Ormuz como una “línea roja” para el país y sostuvo que no puede cobrarse un peaje por su tránsito.

El impacto de la tensión en Oriente Medio no se limitó al petróleo. El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, la referencia europea, subió más de 4% este martes y superó los 76 euros el megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde enero de 2023. A las 17.00 horas GMT el precio repuntaba 4,63%, hasta 76,73 euros/MWh, tras haber subido 1,88% la víspera.

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El gas se revalorizó en Europa más de 140% desde que comenzó el conflicto, con el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Al aumento reciente de los ataques entre ambos países se suma el temor a que se cobre un peaje en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas de transporte de gas y petróleo del mundo.

El precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en seis semanas tras los ataques hutíes a instalaciones energéticas de Arabia Saudita. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

El analista de la plataforma de inversión XTB Manuel Pinto explicó que el gas sube en Europa por las restricciones de suministro desde Oriente Medio y la mayor competencia con Asia por los cargamentos de gas natural licuado (GNL). Con la inflación bajo la lupa, este jueves se reúne el Banco Central Europeo (BCE), que podría decidir una nueva suba de tasas de interés.

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En Estados Unidos, las acciones cayeron el martes en su regreso a la actividad tras un fin de semana largo de tres días, presionadas por la disparada del petróleo. El S&P 500 bajó 0,6%, el Dow Jones retrocedió 628 puntos (1,2%) y el Nasdaq cedió 0,3%.

El encarecimiento del crudo agrava las preocupaciones sobre la inflación en momentos en que se esperan dos reportes clave: el jueves el Gobierno estadounidense difundirá el índice de precios mayoristas de agosto, con una aceleración prevista a 5,4% desde el 4,7% de julio, y el viernes se conocerá el índice de precios al consumidor, que los economistas proyectan en 3,3%, por debajo del 3,4% de julio, aunque todavía por encima de la meta de 2% fijada por la Reserva Federal (Fed).

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Ambos datos serán los últimos antes de que la Fed decida el 16 de septiembre si sube, baja o mantiene sus tasas de interés. El presidente Donald Trump presionó en sentido contrario, a favor de tasas más bajas, mientras que el nuevo titular de la Fed, Kevin Warsh, manifestó su intención de dar menos señales anticipadas sobre el rumbo de la política monetaria. Según datos de CME Group, los operadores asignan una probabilidad cercana al 60% de que la Fed suba su tasa de referencia en la reunión de ese mes.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a diez años subió a 4,79% desde 4,78%, cerca de su nivel más alto desde el otoño boreal de 2023, lo que añade presión sobre las empresas para sostener sus ganancias.

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Entre los movimientos corporativos, Boston Scientific cayó 5,9% tras informar que un corte de red provocado por un incidente de ciberseguridad este verano hace poco probable que cumpla sus previsiones de ventas y ganancias para el tercer trimestre y para todo 2026. Las acciones de Novartis que cotizan en Estados Unidos se desplomaron 13,9% después de que la farmacéutica suiza difundiera resultados decepcionantes en un estudio sobre una terapia para la distrofia miotónica tipo 1.

Qualcomm, en cambio, subió 3,2% y ayudó a contener las pérdidas del mercado tras anunciar un acuerdo con Amazon para colaborar en centros de datos de inteligencia artificial a gran escala. El pacto también otorga a Amazon el derecho de adquirir hasta 25 millones de acciones de Qualcomm a 161,26 dólares cada una.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei 225 de Japón cayó 1,7% arrastrado por las pérdidas de las grandes exportadoras, golpeadas por el fortalecimiento del yen frente al dólar estadounidense. El Banco de Japón también tiene previsto reunirse la semana próxima para definir su política de tasas, en medio de especulaciones sobre una posible suba que fortalecería aún más la divisa.

En China, los índices bursátiles cayeron 0,4% en Hong Kong y subieron 0,2% en Shanghái, después de que la segunda economía mundial informara que sus exportaciones crecieron 25% interanual en agosto, impulsadas por la fuerte demanda de autos y productos de alta tecnología.