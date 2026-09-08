Presidencia de Costa Rica aumentaría casi USD 4.4 millones su presupuesto en 2027 y sumaría nueve asesores, siete vehículos y un dron

El Ministerio de la Presidencia pasaría de ₡11,886 millones (USD 26.22 millones) en 2026 a ₡13,883 millones (USD 30.63 millones) en 2027, un incremento cercano al 16.8%. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

Guardar

El Ministerio de la Presidencia de Costa Rica dispondría de ₡13,883 millones (USD 30.63 millones) durante 2027, casi ₡2,000 millones (USD 4.41 millones) más que los ₡11,886 millones (USD 26.22 millones) presupuestados para 2026, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República que deberá discutir la Asamblea Legislativa.

El incremento equivale a aproximadamente un 16,8% y contempla, entre otros gastos, la adquisición de siete vehículos, 50 equipos de cómputo, equipos de comunicación, radios portátiles, mobiliario ergonómico y un dron de alta tecnología destinado a labores de vigilancia y reconocimiento.

PUBLICIDAD

Uno de los movimientos más importantes se concentra en la partida denominada Bienes Duraderos, que pasaría de ₡447.1 millones (USD 986,464) en 2026 a ₡1,882.3 millones (USD 4.15 millones) en 2027.

Esto supone un incremento de ₡1,435.2 millones (USD 3.17 millones) y significa que los recursos destinados a este rubro más que se cuadruplicarían en un año.

La propuesta también incorpora inversiones en cámaras de videovigilancia para la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), tanto en sus oficinas centrales como en dependencias regionales y fronterizas.

El incremento presupuestario ocurre al mismo tiempo que el proyecto nacional contempla reducciones en otras instituciones y programas públicos, una circunstancia que ha alimentado la discusión política en torno a las prioridades de gasto para el próximo año.

PUBLICIDAD

Nueve nuevas plazas para Asuntos Parlamentarios

Otro de los cambios relevantes aparece en la partida de remuneraciones.

El proyecto contempla ₡374.8 millones (USD 826,944) adicionales respecto de 2026 para salarios, incentivos, contribuciones patronales y obligaciones relacionadas con la seguridad social.

Dentro de ese aumento se encuentra la creación de nueve plazas temporales para fortalecer el Viceministerio de Asuntos Parlamentarios, actualmente encabezado por Alejandro Barrantes.

Según la información incluida en la propuesta, el Gobierno plantea destinar alrededor de ₡150 millones anuales (USD 330,954) para financiar estos nueve nuevos puestos, que realizarían principalmente funciones de asesoría.

Los salarios propuestos oscilarían entre ₡567,000 (USD 1.251) y ₡2,140,000 (USD 4.722) mensuales, dependiendo de la categoría y las responsabilidades asignadas a cada cargo.

PUBLICIDAD

De aprobarse la totalidad de los puestos, el Ministerio de la Presidencia pasaría de 422 funcionarios autorizados en 2026 a 431 durante 2027.

Casa Presidencial justificó la decisión en el crecimiento que prevé para la actividad legislativa del Poder Ejecutivo.

“Las condiciones políticas actuales son más favorables para la presentación de iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que significa que el Viceministerio tendrá una mayor carga de trabajo en la elaboración, revisión y monitoreo de proyectos de ley”, señaló Presidencia.

Sin embargo, la institución indicó que la inclusión de las plazas en el presupuesto debe entenderse como una “autorización como contingencia”, por lo que su utilización efectiva dependerá de las necesidades estratégicas que se determinen durante 2027.

PUBLICIDAD

Según la exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la coordinación política, mejorar la articulación entre instituciones y reforzar el seguimiento de la agenda legislativa.

El Gobierno propone crear nueve plazas temporales para reforzar el Viceministerio de Asuntos Parlamentarios, con un costo estimado de ₡150 millones anuales (USD 330,954).

El ICD concentra el 43.7% de los recursos

Dentro del presupuesto total de ₡13,883 millones (USD 30.63 millones), el programa con mayor asignación es el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

La institución recibiría ₡6,068.7 millones (USD 13.39 millones), equivalentes al 43.7% de todos los recursos presupuestados para el Ministerio de la Presidencia.

En segundo lugar aparece la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), con ₡3,274.9 millones (USD 7.23 millones), equivalente al 23.6%.

La Administración Superior tendría ₡2,697.7 millones (USD 5.95 millones), un 19.4% del total, mientras que la Unidad Especial de Intervención (UEI) recibiría ₡1,841.7 millones (USD 4.06 millones), equivalente al 13.3%.

PUBLICIDAD

Es precisamente dentro de los componentes vinculados con seguridad e inteligencia donde aparecen varias de las adquisiciones proyectadas, incluidas las cámaras de vigilancia, radios, vehículos y el dron de alta tecnología.

Más dinero para comunicación de Casa Presidencial

El presupuesto también plantea un incremento en el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial.

La propuesta contempla ₡68.9 millones adicionales (USD 152,018) para 2027. El programa tenía asignados ₡825 millones (USD 1.82 millones) en el presupuesto de 2026.

Ese rubro ya había recibido recursos adicionales durante este año. En julio se aprobó un traslado de ₡70 millones (USD 154,445) destinado a viáticos, prensa, propaganda y publicidad de Casa Presidencial, como parte del primer presupuesto extraordinario de 2026.

PUBLICIDAD

Presupuesto nacional asciende a ₡12.4 billones (USD 27,359 millones)

El aumento de recursos para Presidencia forma parte de un proyecto de presupuesto nacional de aproximadamente ₡12.4 billones (USD 27,359 millones) para 2027.

De ese monto, el Gobierno prevé financiar un 62% mediante la recaudación de impuestos y el restante 38% con deuda.

El servicio de la deuda absorbería aproximadamente ₡5 billones (USD 11,032 millones), equivalentes al 40% del presupuesto nacional, entre amortizaciones e intereses.

Las transferencias corrientes y de capital representarían alrededor de ₡3.5 billones (USD 7,722 millones), un 28.2%, mientras que las remuneraciones alcanzarían los ₡3.1 billones (USD 6,840 millones), aproximadamente un 24.7% del total.

PUBLICIDAD

Los restantes ₡880,272 millones (USD 1,942 millones), equivalentes a un 7.1%, se distribuirían entre otros gastos.

La discusión presupuestaria también ha estado marcada por cuestionamientos de legisladores de oposición sobre reducciones previstas en áreas sociales.

Entre los montos señalados figuran ₡19,229 millones menos para el Ministerio de Educación Pública (MEP) (USD 42.43 millones), ₡7,756 millones menos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (USD 17.11 millones) y ₡13,607 millones menos para la Red de Cuido (USD 30.02 millones).

La partida de Bienes Duraderos aumentaría de ₡447.1 millones (USD 986,464) a ₡1,882.3 millones (USD 4.15 millones) en un solo año. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

Desde el Ministerio de Hacienda argumentaron que parte de esas variaciones obedecen a una depuración de recursos que habían quedado bloqueados dentro del presupuesto anterior.

PUBLICIDAD

“El recorte que se está viendo es lo que está bloqueado de la partida de intereses de 2026 y se limpia la base”, explicó el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, quien sostuvo que esos recursos tampoco pudieron ser utilizados durante este año.

La discusión presupuestaria también ocurre después de que en el primer presupuesto extraordinario de 2026 se aprobara un recorte de ₡70,000 millones (USD 154.45 millones) a programas sociales.

De ese monto, ₡40,000 millones (USD 88.25 millones) correspondieron al programa CEN-CINAI, mientras que otros ₡30,000 millones (USD 66.19 millones) fueron rebajados de la transferencia que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) realiza al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Antes de entrar en vigencia, el presupuesto deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y posteriormente votado por el Plenario Legislativo.