Dónde trabajan los beneficiarios del TPS salvadoreño y cuál es su impacto económico en Estados Unidos

Cerca de 152,000 salvadoreños con TPS integran la fuerza laboral de Estados Unidos en sectores como construcción, mantenimiento, transporte, manufactura y servicios de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 152,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos, con presencia concentrada en la construcción, el mantenimiento de edificios, el transporte, la manufactura y los servicios de comida.

El documento “Los beneficiarios del TPS de El Salvador fortalecen a Estados Unidos”, publicado en julio de 2026, estima que este grupo aporta USD 5,400 millones anuales a la economía estadounidense después del pago de impuestos.

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El informe, elaborado con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 y estimaciones del investigador Phillip Connor, señala que cerca de 170 mil salvadoreños cuentan con TPS en el país. La eventual pérdida de ese estatus migratorio pondría en riesgo la continuidad laboral de una población que ocupa puestos vinculados con servicios cotidianos, obras de infraestructura, logística y producción de bienes.

La fecha de vencimiento del TPS para El Salvador, el 9 de septiembre, llega en un escenario en el que la mayoría de los beneficiarios ya está integrada al mercado laboral.

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El vencimiento del TPS para El Salvador el 9 de septiembre ocurre cuando la mayoría de los beneficiarios ya está integrada al mercado laboral estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción y el mantenimiento concentran la mayor cantidad de trabajadores

La construcción reúne a 36,000 trabajadores salvadoreños con TPS, la cifra más alta entre los sectores relevados. A esa actividad le sigue el rubro de limpieza y mantenimiento de edificios y espacios verdes, con 32 mil personas.

El transporte ocupa el tercer lugar, con 23 mil trabajadores, mientras que la manufactura emplea a 18 mil beneficiarios del programa. Otros 12 mil se desempeñan en servicios de comida.

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El peso de estos empleos también aparece en los principales estados de residencia de la comunidad salvadoreña protegida por TPS. California concentra a 36,000 titulares del beneficio, de los cuales 31,000 integran la fuerza laboral. Entre ellos hay seis mil empleados en transporte y cinco mil en construcción.

En Texas viven 28,000 salvadoreños con TPS y 23,00 de ellos trabajan. El estudio contabiliza 5,000 personas dedicadas a mantenimiento de edificios y espacios verdes, además de cuatro mil vinculadas a la construcción.

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El informe sobre el TPS de El Salvador estima que los beneficiarios aportan USD 5,400 millones anuales a la economía de Estados Unidos después del pago de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte económico se distribuye en grandes áreas metropolitanas

El documento calcula que los titulares salvadoreños de TPS generan USD 5,400 millones anuales de contribución económica neta en Estados Unidos. La cifra corresponde a ingresos anuales después del pago de impuestos.

Además, el grupo paga 1,500 millones de dólares por año en impuestos federales, estatales y locales. La mayor contribución se registra en el área metropolitana de Washington, D.C., con USD 965 millones. Le siguen Nueva York, con USD 668 millones; Houston, con USD 590 millones; Los Ángeles, con USD 555 millones; y Dallas-Fort Worth, con USD 239 millones.

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La presencia laboral también tiene peso en Maryland, donde residen 23,00 personas con TPS salvadoreño. Unas 20,000 trabajan, entre ellas 7,000 en construcción y 5,000 en mantenimiento de edificios y espacios verdes. El aporte anual estimado para la economía estatal asciende a USD 732 millones.

El informe advierte que la salida de trabajadores salvadoreños con TPS podría impactar en los costos de alimentos, productos, atención médica y otros servicios esenciales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nueva York, el informe identifica 17,000 titulares salvadoreños de TPS, con 15,000 trabajadores. 4,000 están empleados en construcción y tres mil en mantenimiento. La contribución económica anual estimada en ese estado llega a USD 534 millones.

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Virginia cuenta con 11,000 personas bajo TPS procedentes de El Salvador. 10,000 forman parte de la fuerza laboral, con 3,000 empleos en construcción y 1,000 en manufactura. Su contribución anual se calcula en USD 371 millones.

El documento advierte que su salida de los empleos podría trasladarse a los costos de alimentos, productos, atención médica y otros servicios esenciales para los consumidores estadounidenses.

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