República Dominicana

La inflación interanual de República Dominicana baja a 5.13% en agosto, según el Banco Central

El índice de precios al consumidor del país avanzó 0.38% en el mes y acumuló su segundo descenso consecutivo en doce meses, con una reducción de 0.54 puntos frente a junio y una trayectoria más cercana a la meta oficial

Billetes de varios valores de la República Dominicana, algunas monedas y una calculadora blanca sobre una superficie clara y limpia.
El IPC de República Dominicana registró una variación mensual de 0.38% en agosto de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.38% en agosto de 2026 en República Dominicana, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La inflación interanual, medida entre agosto de 2025 y agosto de 2026, descendió por segundo mes consecutivo hasta 5.13%.

La reducción acumulada fue de 0.54 puntos porcentuales frente al 5.67% registrado en junio. El BCRD señaló que el comportamiento evidencia una convergencia gradual hacia el rango objetivo de 4.0% ± 1.0%, mientras las expectativas se mantienen ancladas a esa meta.

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La inflación subyacente interanual se redujo a 4.76% en agosto, después de registrar 4.96% en junio y julio. En la comparación mensual, el IPC subyacente mostró una variación de 0.40% respecto de julio.

Este indicador excluye artículos que no suelen responder a las condiciones de liquidez de la economía. Entre ellos se encuentran los alimentos con alta variabilidad de precios, los combustibles, la tarifa eléctrica, el transporte regulado, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Los alimentos, la educación y el transporte explicaron la mayor parte del resultado

Los grupos de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles y Muebles y Artículos para el Hogar explicaron el 88.38% de la inflación mensual de agosto.

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El grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas presentó una variación de 0.42%. Entre los productos que aumentaron de precio figuraron las papas, el pollo fresco, el arroz, el agua purificada, las hortalizas frescas, los guandules verdes, los refrescos y las chinolas.

Las bajas observadas en los ajíes, los plátanos verdes, los huevos, los aguacates, la yuca y las naranjas atenuaron la magnitud del incremento de ese rubro.

La Educación registró una variación de 2.72% durante agosto. El informe la relacionó con incrementos de tarifas en colegios privados para los servicios de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

Banco Central de República Dominicana
La inflación interanual en República Dominicana descendió a 5.13% en agosto y se acercó al rango objetivo de 4.0% ± 1.0% del BCRD. (Foto: Rafael Calventi CC BY-SA 3.0)

El BCRD atribuyó ese comportamiento al patrón estacional del inicio del año escolar y al proceso de matriculación. El reporte también incluyó aumentos en la educación universitaria, los libros y el transporte escolar.

El grupo Transporte mostró una variación de 0.26%. La tasa estuvo influida por los reajustes de precios dispuestos por el Gobierno en las gasolinas regular y premium, además del gasoil.

Los servicios de transporte en motocicleta y de transporte escolar también presentaron alzas. En cambio, se verificaron reducciones en los precios de los automóviles y en las tarifas de los boletos aéreos.

Los automóviles y los pasajes aéreos moderaron parte de las alzas

La entidad monetaria indicó que la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense favoreció las reducciones de precios observadas en los automóviles.

La disminución de las tarifas de los boletos aéreos, de acuerdo con el informe, respondió a una reducción estacional de la demanda de viajes luego del período de mayor movilidad vacacional.

El índice de Bienes y Servicios Diversos evidenció una tasa de 0.40%. El resultado estuvo asociado principalmente con aumentos de precios en servicios de cuidado personal, entre ellos el corte, lavado y peinado de pelo.

El grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.39%, relacionada con incrementos en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar. El plato del día estuvo entre los componentes señalados.

Muebles y Artículos para el Hogar registró una variación de 0.45%, explicada por alzas en los productos de limpieza y conservación del hogar. El grupo Salud mostró una tasa de 0.34%, como resultado de incrementos en los precios de algunos productos farmacéuticos.

La inflación subyacente interanual bajó a 4.76% en agosto y el IPC subyacente mensual mostró una variación de 0.40%. (Foto: cortesía)
La inflación subyacente interanual bajó a 4.76% en agosto y el IPC subyacente mensual mostró una variación de 0.40%. (Foto: cortesía)

El IPC de los bienes transables presentó una variación de 0.24% durante agosto. El BCRD vinculó ese resultado con los reajustes en los combustibles y con algunos bienes alimenticios.

El índice de bienes y servicios no transables reportó una inflación de 0.52%, según la publicación de la autoridad monetaria.

La región Norte registró la mayor variación mensual

La región Norte o Cibao presentó una variación de 0.49%, la más elevada entre las zonas evaluadas. Los grupos de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación y Transporte tuvieron la principal incidencia en ese resultado.

La región Sur registró una tasa de 0.46%, mientras que la región Este mostró una variación de 0.34%.

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, presentó una inflación de 0.29%. El informe atribuyó la menor variación a una mayor incidencia de las reducciones en los precios de automóviles y pasajes aéreos.

Por estratos socioeconómicos, el quintil uno registró una tasa de 0.32%. El BCRD explicó que esa variación respondió a una menor incidencia de los grupos Educación y Restaurantes y Hoteles.

Los quintiles dos y tres mostraron variaciones de 0.35% y 0.37%, respectivamente. Los quintiles cuatro y cinco presentaron tasas de 0.37% y 0.35%.

En los estratos de mayores ingresos, las reducciones de precios de los automóviles y de las tarifas de los boletos aéreos contribuyeron a moderar el resultado mensual.

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