El Salvador

En imágenes: así lucen los alrededores del Mercado Central en San Salvador tras la recuperación de calles

Los accesos y calles cercanas al Mercado Central tras la intervención municipal y el retiro voluntario de los comerciantes informales

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Los alrededores del Mercado Central de San Salvador presentan una imagen distinta tras la intervención municipal. La alcaldía capitalina habilitó este sábado el paso en calles y accesos que habían estado ocupados durante años por el comercio informal. Más de 1,500 vendedores retiraron voluntariamente sus puestos, lo que permitió liberar avenidas y pasajes clave del centro histórico. Las labores incluyeron limpieza, saneamiento y la recuperación de infraestructura, dando paso a un entorno ordenado y accesible.

San Salvador, El Salvador
La Alcaldía de San Salvador reabrió los accesos peatonales y vehiculares del Mercado Central de San Salvador Centro. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
San Salvador, El Salvador
Se recuperaron arterias como la 12.ª Calle Poniente, 7.ª, 9.ª, 11.ª y 13.ª Avenida Sur, la Avenida 29 de Agosto y pasajes cercanos, según la comuna capitalina,. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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Más de 1,500 comerciantes informales retiraron sus puestos. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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La reapertura forma parte de la Fase 8 del Plan de Revitalización del Centro Histórico. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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Los equipos municipales realizaron una limpieza integral antes de la reapertura. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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La alcaldía capitalina encontró 51 tragantes tapados que causaban inundaciones y ya fueron liberados. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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Se recolectaron más de 1,300 toneladas de desechos durante la operación. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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El equipo municipal ejecutó limpieza profunda, saneamiento y fumigación. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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La municipalidad informó que el sector contará con nuevas paradas de autobuses. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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La municipalidad invita a la población a realizar sus compras en el Mercado Central.(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

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