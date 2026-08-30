En imágenes: así lucen los alrededores del Mercado Central en San Salvador tras la recuperación de calles

Los alrededores del Mercado Central de San Salvador presentan una imagen distinta tras la intervención municipal. La alcaldía capitalina habilitó este sábado el paso en calles y accesos que habían estado ocupados durante años por el comercio informal. Más de 1,500 vendedores retiraron voluntariamente sus puestos, lo que permitió liberar avenidas y pasajes clave del centro histórico. Las labores incluyeron limpieza, saneamiento y la recuperación de infraestructura, dando paso a un entorno ordenado y accesible.
La Alcaldía de San Salvador reabrió los accesos peatonales y vehiculares del Mercado Central de San Salvador Centro. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Se recuperaron arterias como la 12.ª Calle Poniente, 7.ª, 9.ª, 11.ª y 13.ª Avenida Sur, la Avenida 29 de Agosto y pasajes cercanos, según la comuna capitalina,.
(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Más de 1,500 comerciantes informales retiraron sus puestos. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
La reapertura forma parte de la Fase 8 del Plan de Revitalización del Centro Histórico.
(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Los equipos municipales realizaron una limpieza integral antes de la reapertura. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
La alcaldía capitalina encontró 51 tragantes tapados que causaban inundaciones y ya fueron liberados. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Se recolectaron más de 1,300 toneladas de desechos durante la operación. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El equipo municipal ejecutó limpieza profunda, saneamiento y fumigación.
(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
La municipalidad informó que el sector contará con nuevas paradas de autobuses.
(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
La municipalidad invita a la población a realizar sus compras en el Mercado Central.(Cortesía: Alcaldía de San Salvador)