En imágenes: así lucen los alrededores del Mercado Central en San Salvador tras la recuperación de calles

Los alrededores del Mercado Central de San Salvador presentan una imagen distinta tras la intervención municipal. La alcaldía capitalina habilitó este sábado el paso en calles y accesos que habían estado ocupados durante años por el comercio informal. Más de 1,500 vendedores retiraron voluntariamente sus puestos, lo que permitió liberar avenidas y pasajes clave del centro histórico. Las labores incluyeron limpieza, saneamiento y la recuperación de infraestructura, dando paso a un entorno ordenado y accesible .

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