Embajada de EE.UU. aclara lo que sabe sobre el TPS para los salvadoreños

Una familia salvadoreña se protege con un paraguas decorado con el escudo de El Salvador de una lluvia de documentos migratorios y relojes de arena, con el Capitolio de Estados Unidos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños enfrentan incertidumbre en Estados Unidos ante la inminente expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS), prevista para el 9 de septiembre. La decisión sobre cancelar o renovar el TPS recae en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según confirmó este jueves Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. La funcionaria expresó que ni la embajada ni el Departamento de Estado conocen el resultado final, pues la resolución corresponde exclusivamente al DHS.

La declaración de Fellows se produjo durante una actividad pública en el Parque Arqueológico Cihuatán, en el municipio de Aguilares, a 38 kilómetros de San Salvador. En su diálogo con medios locales, la diplomática subrayó: “Esa decisión la toma el Departamento de Seguridad Nacional y ellos publicarán su decisión cuando la tomen en el Registro Federal de Estados Unidos”. La diplomática agregó que la embajada tampoco dispone de información anticipada sobre el futuro del programa.

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El TPS representa un mecanismo migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos obtener protección frente a la deportación y acceder a permisos de trabajo en Estados Unidos. Para el caso salvadoreño, más de 170,000 personas han mantenido ese estatus desde la autorización inicial en 2001, tras los dos terremotos que sacudieron a El Salvador ese año. La medida fue aprobada entonces por el presidente George W. Bush.

Naomi Fellows, encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, este jueves durante el evento que marcó el inicio de la tercera fase de conservación del Parque Arqueológico Cihuatán en El Salvador con apoyo del Gobierno de Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Qué puede pasar si vence el TPS

De acuerdo con datos de The National Immigration Forum, una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes en Estados Unidos dedicada a defender los derechos de los inmigrantes y refugiados, la posible expiración del TPS dejaría a los beneficiarios sin permiso laboral y expuestos a procesos de deportación. El impacto abarca familias enteras, muchas de ellas con hijos nacidos en territorio estadounidense, situación que ha generado inquietud tanto en la comunidad migrante como en organizaciones defensoras de derechos humanos.

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El debate sobre la continuidad del TPS para El Salvador ha cobrado especial relevancia durante la administración de Donald Trump. Desde su primer mandato, el programa ha estado bajo revisión y figura entre los temas migratorios prioritarios del Ejecutivo. En 2025, el gobierno de Trump optó por extender el amparo a los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, ampliando así la validez de los permisos de trabajo asociados al TPS.

La postura oficial de la embajada estadounidense se mantiene firme respecto a la falta de información sobre una decisión definitiva. “Entendemos la preocupación de todos sobre cómo aparecerá esto”, señaló Fellows, antes de remarcar: “La realidad es esta: hasta que no haya decisión, no sabemos”, recogió la agencia EFE. La funcionaria enfatizó que tanto el Departamento de Estado como la embajada carecen de poder de decisión en el asunto.

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Las autoridades mantienen conversaciones diplomáticas sobre el futuro del programa. (FOTO DE ARCHIVO)

El contexto político de la decisión

El posible vencimiento del TPS ocurre en un contexto bilateral en el que la administración de Trump conserva una relación favorable con el gobierno de El Salvador. A pesar de estos vínculos, la cobertura de medios internacionales como EFE indica que la protección podría finalizar para la comunidad salvadoreña en poco más de dos semanas, a menos que el DHS anuncie una prórroga o renovación en el Registro Federal.

Estados Unidos anunció esta semana el fin del TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.

Organizaciones como The National Immigration Forum y representantes de la comunidad migrante han instado a las autoridades estadounidenses a comunicar su decisión lo antes posible, ante el riesgo de que miles de personas queden en situación irregular. El caso salvadoreño se suma a la lista de países latinoamericanos cuyos ciudadanos dependen de la continuidad del TPS como vía de protección migratoria en Estados Unidos.

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Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre el futuro del TPS para El Salvador.