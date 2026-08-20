Salvadoreño es arrestado en Virginia como sospechoso del asesinato de una mujer

Un salvadoreño de 19 años fue arrestado en Virginia por la muerte de Carmen Lizet Puch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un salvadoreño de 19 años fue arrestado en Virginia, EE.UU., acusado de homicidio tras el hallazgo de una mujer apuñalada y rociada con gasolina en un parque de Great Falls. La policía del condado de Fairfax detuvo a Alexis C. por el asesinato de Carmen Lizet Puch, de 42 años, según informó la WJLA 7News el miércoles.

De acuerdo con el citado medio, la víctima fue encontrada en el estacionamiento del parque, muy cerca de la intersección de Georgetown Pike y Old Dominion Drive.

El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y rastros de gasolina cerca de un vehículo. La alerta la dio un corredor que pasaba por la zona poco antes de las 7:00 a.m. del lunes 17 de agosto. La policía confirmó que Carmen Puch era residente de Reston, Virginia, y madre de una niña de 3 años.

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Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó a WJLA que Alexis C. es originario de El Salvador y había ingresado ilegalmente al país en abril de 2024. Los registros del DHS detallan que el ahora capturado fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza cerca de El Paso, Texas, pero posteriormente fue liberado y regresó al interior del país.

Carmen Lizet Puch, de 42 años, fue hallada apuñalada y rociada con gasolina en un estacionamiento cercano a Georgetown Pike y Old Dominion Drive. (Cortesía: WJLA)

La policía de Fairfax detalla la relación entre víctima y acusado

Durante una rueda de prensa, el jefe de la policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, ofreció detalles sobre el caso y la relación entre la víctima y el acusado. Davis indicó que Carmen y Alexis C. eran compañeros de trabajo en un restaurante local y mantenían una relación sentimental. “Seguimos descubriendo las múltiples capas de motivación que existen cuando dos personas están involucradas en una relación, y donde también puede existir otra relación”, declaró Davis, según recogió WJLA.

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La investigación policial señala que Alexis C. llevó consigo un cuchillo de hoja fija, un par de guantes y una botella de agua desde su lugar de trabajo. Luego extrajo gasolina de su motocicleta, vació la botella y la llenó con el combustible. Ambas personas acudieron al parque, donde los investigadores alegan que el acusado apuñaló repetidas veces a Carmen, la roció con gasolina e intentó prenderle fuego sin lograrlo.

La investigación sostuvo que el acusado salió de su trabajo con un cuchillo, guantes y una botella que luego llenó con gasolina extraída de su motocicleta. (Cortesía: WJLA)

La captura del salvadoreño se produjo en el estado de Maryland, tras una operación conjunta entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía del Condado de Prince George. El joven enfrenta cargos por asesinato en segundo grado.

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Además, la WJLA detalló que, según la policía, el ahora capturado no tiene ningún vínculo con la hija de la víctima y no es su padre biológico. La menor permanece bajo el cuidado de familiares de Carmen Puch. Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y buscan el carro del acusado pudo haber utilizado para desplazarse hacia y desde el lugar del crimen.

La policía del condado de Fairfax mantiene abierta la investigación para esclarecer qué originó el ataque mortal y recabar pruebas adicionales sobre el caso.