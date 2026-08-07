Importación de lácteos en El Salvador: entre la tendencia al alza y la dependencia de Nicaragua

El registro del Banco Central de Reserva reporta compras por USD 207,2 millones entre enero y junio de 2026, con un incremento anual de USD 8,9 millones y 61,8 mil toneladas adquiridas (Foto cortesía MAG)

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El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que las importaciones de productos lácteos en El Salvador alcanzaron 207,2 millones de dólares entre enero y junio de 2026, estableciendo un nuevo máximo para el primer semestre del año en la última década. Los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido tanto en valor como en volumen, impulsado principalmente por la demanda interna y la diversificación de proveedores.

Según el BCR, las compras externas de lácteos sumaron 61,8 mil toneladas en los primeros seis meses de 2026, superando las 59,1 mil toneladas del mismo periodo de 2025. El valor importado experimentó un incremento de 8,9 millones de dólares frente al año anterior, mientras que el volumen aumentó en 4,6 mil toneladas. Para la comparación interanual, el organismo registró un descenso temporal en 2024, cuando las importaciones cayeron a 164 millones de dólares tras un pico de 170,1 millones en 2023. Sin embargo, desde entonces, la tendencia ha sido alcista.

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La estructura de proveedores revela una marcada dependencia de Nicaragua, que suministró el 44% del valor total importado en 2026, equivalente a 92 millones de dólares y 24,4 mil toneladas. Estados Unidos de América se posicionó como el segundo socio comercial, con exportaciones hacia El Salvador por 40 millones de dólares y 10,5 mil toneladas, mientras que Nueva Zelanda ocupó el tercer lugar con 25,8 millones de dólares y 5,2 mil toneladas. El listado de los principales socios comerciales incluye a Costa Rica, Honduras, Irlanda y Holanda, con montos que varían entre 13 y 1,8 millones de dólares.

Esa partida sumó USD 64,2 millones y 17 mil toneladas en el primer semestre de 2026, por encima de “otros lácteos” con USD 33 millones y de los envases de cinco kilogramos o más, con USD 19,5 millones (Foto cortesía MAG)

Entre los productos más importados destaca el queso fundido, excepto el rallado o en polvo, con un valor de 64,2 millones de dólares y 17 mil toneladas. Le siguen las partidas agrupadas bajo “otros lácteos” con 33 millones, los envases de contenido neto superior o igual a 5 kilogramos con 19,5 millones, y el queso mozzarella con 13,7 millones de dólares. Otros rubros relevantes incluyen la leche en polvo, caseína, mantequilla, crema de leche, lactosuero y grasa butírica.

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El BCR detalla que el crecimiento en las importaciones se reflejó principalmente en los productos de mayor valor agregado y en los quesos procesados. La tasa de variación acumulada indica que, aunque en 2024 la importación en dólares disminuyó en 3,5 millones respecto a 2023, en 2025 se observó un aumento de 15,9 millones y en 2026 la tendencia positiva se mantuvo. En términos de kilos importados, el salto más importante se registró en 2025, con un alza de 9,4 mil toneladas.

Principales lácteos provienen del exterior

De acuerdo con Luis Bonilla, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche), una gran parte de los lácteos que se importan en El Salvador se elaboran a partir de leche en polvo reconstituida.

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La economía salvadoreña profundiza su dependencia de Nicaragua para el abastecimiento de lácteos (Foto cortesía MAG)

El representante gremial señaló el 90% del quesillo empleado en los establecimientos de pupusas proviene de Nicaragua. Explicó que estos productos se fabrican con leche en polvo adquirida a precios del mercado internacional, permitiendo reducir los costos de producción en comparación con el uso de leche líquida local.