Un dolor convertido en fuerza: la historia detrás del bronce de la salvadoreña July Mendoza en Santo Domingo 2026

July Mendoza ganó la medalla de bronce en arranque de 48 kg en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

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July Mendoza, nueva figura de las pesas, inscribió su nombre en la historia deportiva de El Salvador al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de arranque de la categoría 48 kg en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El podio representa el resultado más reciente de una trayectoria marcada por la disciplina, la superación y la resiliencia frente a la adversidad.

Originaria de Chalchuapa, Santa Ana, July forma parte de la nueva generación de atletas que buscan consolidarse en la alta competencia y posicionar a El Salvador en el mapa internacional de la halterofilia.

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La joven de 20 años inició en el deporte tras atravesar la pérdida de su hermano mayor, un hecho que transformó su vida y la llevó a buscar en el deporte un espacio para reconstruirse.

Su camino en la halterofilia comenzó luego de experimentar hasta 8 disciplinas: atletismo, natación, triatlón, ciclismo, fútbol, sóftbol y baloncesto. El gusto por la técnica, la disciplina y la posibilidad de que el resultado dependiera solo de su esfuerzo fueron determinantes. “Pesas fue el deporte que más me gustó, porque si gano es por mérito propio”, destacó la atleta en una entrevista con el Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

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Con siete años de carrera, Mendoza ha superado barreras técnicas y sociales. En 2019, enfrentó el estigma que asocia la halterofilia exclusivamente con varones. Su madre, Sandra Isabel Alcántara, tuvo un rol clave al brindarle apoyo emocional y material. “Después de la muerte de mi hijo llevé a July a practicar deporte, se enfocó en pesas y yo le decía que tenía que ser fuerte. El deporte le ayudó a superar todo lo que había pasado y bien pequeña trajo tres medallas de oro”, expresó Alcántara.

La pesista de Chalchuapa construyó su carrera en la halterofilia tras un proceso personal marcado por la muerte de su hermano mayor. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

El camino de July Mendoza: disciplina y logros internacionales

La rutina diaria de la santaneca implica trasladarse desde la Colonia Libertad 1 de Chalchuapa hasta la Cancha 20-30, sede de la Subfederación de Levantamiento de Pesas. Allí entrena bajo las órdenes de Gilberto Fuentes Ramírez, técnico nacional y exatleta de pesas, quien ha acompañado su progreso desde los once años.

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En el ciclo previo a Santo Domingo 2026, July se consolidó como referente nacional. Logró tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: 63 kg en arranque, 84 kg en envión y 177 kg en total. Además, sumó una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 y representó a El Salvador en el Panamericano Juvenil de La Habana y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

La madre de July Mendoza impulsó su vínculo con el deporte y afirmó que esa rutina la ayudó a superar una etapa difícil. b(Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

La halterófila salvadoreña enfoca su futuro en alcanzar las olimpiadas, objetivo que considera factible. “Mi proyección a largo plazo es ir a unos Juegos Olímpicos, los resultados que tenemos, creo que no estamos muy lejos y vamos a lograr ir ahí”, recalcó.

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El testimonio de July Mendoza refleja cómo el deporte trasciende el ámbito competitivo para convertirse en motor de reconstrucción personal y cohesión familiar. Su presente deportivo la posiciona como una de las principales cartas de El Salvador para las próximas citas internacionales.