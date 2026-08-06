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Japón sigue interesado en financiar la Línea 3 del Metro de Panamá y en el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón

Gobierno panameño insta a la nación asiática a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal

La agenda del encuentro incluyó temas de innovación, con el compromiso de ambos países de impulsar la cooperación en inteligencia artificial y revisar los avances en la materia. (Presidencia)
La agenda del encuentro incluyó temas de innovación, con el compromiso de ambos países de impulsar la cooperación en inteligencia artificial y revisar los avances en la materia. (Presidencia)
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El respaldo de Japón al desarrollo de infraestructuras clave en Panamá tomó un nuevo impulso con la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.

Durante un encuentro con el presidente, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, sede del gobierno panameño, ambas partes confirmaron su interés en fortalecer la cooperación financiera y comercial, poniendo especial énfasis en proyectos de transporte y logística, según una nota de prensa oficial

La colaboración bilateral, de acuerdo a las explicaciones dadas, se centra en el apoyo japonés al financiamiento de la Línea 3 del Metro y al túnel bajo el Canal de Panamá, obras que buscan optimizar la movilidad entre la capital y Panamá Oeste.

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El presidente Mulino sugirió extender la Línea 3 hasta un punto más próximo a la población de La Chorrera, lo que representaría un alivio para quienes deben desplazarse diariamente desde esa zona hacia la ciudad, que actualmente les toma hasta más de una hora.

Ambos gobiernos también evaluaron la posibilidad de ampliar el respaldo financiero japonés hacia el Tren Panamá-David y el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón.

El presidente panameño sugirió extender la Línea 3 hasta un punto más próximo a la población de La Chorrera. REUTERS/Enea Lebrun
El presidente panameño sugirió extender la Línea 3 hasta un punto más próximo a la población de La Chorrera. REUTERS/Enea Lebrun

Sobre este último, en la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores japonés se propuso la firma de un acuerdo intergubernamental que permita acelerar el proceso de apoyo y ejecución de la obra.

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En el encuentro se abordó el avance de una posible ruta de vuelos directos entre Panamá y Tokio, operada por la aerolínea All Nippon Airways (ANA), lo que potenciaría los intercambios turísticos y comerciales.

Además, se discutieron futuras licitaciones para la gestión de puertos en Panamá, bajo la modalidad de concesiones, y los nuevos proyectos que abrirá la Autoridad del Canal, entre ellos un gasoducto y dos megapuertos.

La relación comercial entre ambos países cobra especial relevancia considerando que Japón es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y encabeza la lista de usuarios de la marina mercante panameña.

El país asiático representa una puerta de entrada esencial hacia el mercado asiático para Panamá.

Un gran buque azul con la palabra "Japan" en la popa atraviesa unas esclusas. Se observa una bandera de Japón, edificios a lo lejos y vegetación.
Japón es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y encabeza la lista de usuarios de la marina mercante panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la cita, el presidente panameño instó a Japón a sumarse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, señalando que el respaldo japonés reforzaría la garantía de libre tránsito y seguridad en esta vía interoceánica.

El ministro Motegi recibió la invitación y anticipó, siempre según la información oficial, que su gobierno la evaluará en el corto plazo.

Motegi, por su parte, reconoció que ambas naciones comparten principios como Estados marítimos y socios estratégicos que apuestan por un orden internacional basado en el Estado de derecho. El funcionario destacó el papel de Panamá como punto clave para los negocios japoneses, no solo en el Caribe sino también en toda América Latina.

La agenda del encuentro incluyó temas de innovación, con el compromiso de ambos países de impulsar la cooperación en inteligencia artificial y revisar los avances en la materia. También se mencionó el interés japonés en el desarrollo logístico del Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

El diálogo del 5 de agosto se suma a la agenda activa que han mantenido Panamá y Japón durante la actual administración, marcada por visitas oficiales y encuentros con delegaciones empresariales.

Personas trabajan recolectando metales en el vertedero de Cerro Patacón, cuyo saneamiento despierta el interés de Japón. EFE/Bienvenido Velasco
Personas trabajan recolectando metales en el vertedero de Cerro Patacón, cuyo saneamiento despierta el interés de Japón. EFE/Bienvenido Velasco

La relación bilateral se proyecta hacia nuevas inversiones y acuerdos en los próximos meses, consolidando la presencia japonesa en la región y el protagonismo de Panamá como hub logístico y comercial.

Por Japón, acompañaron al canciller el embajador Kazuyoshi Matsunaga, el director general de Política Exterior, Yutaka Arima, y el director general de Latinoamérica y el Caribe, Motoyuki Ishize, mientras que por Panamá estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y del Canal, además del embajador Walter Cohen y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.

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