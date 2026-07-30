Falso arquitecto dejó sin techo la vivienda de su víctima y recibió condena de tres años en El Salvador

Sentencia en Santa Tecla por estafa revela cómo un supuesto arquitecto obtuvo USD 8.500 y dejó una obra a medias (Foto cortesía Centros Judiciales)

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Luis Alberto Laínez a tres años y seis meses de prisión por estafa, tras establecer que se presentó como arquitecto para obtener USD 8.500 de una víctima, según informó este miércoles Centros Judiciales El Salvador.

El fallo también ordenó el pago de USD 8.500 como responsabilidad civil. La víctima entregó esa suma como anticipo para una obra de ampliación de vivienda pactada por USD 16.500.

Según las pruebas incorporadas en el juicio, el contacto se produjo en octubre de 2023 a través de una red social, donde el imputado se promocionaba como arquitecto y representante de una constructora. El acuerdo consistía en ampliar una vivienda en Santa Tecla, La Libertad Sur, y el dinero debía cubrir el inicio de la obra y la compra de materiales.

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El informe de Centros Judiciales El Salvador indicó que Laínez comenzó el trabajo con el desmontaje del techo, pero después cortó toda comunicación y no volvió a presentarse. La víctima buscó al acusado en la dirección de una supuesta sede corporativa, comprobó que la empresa no existía y presentó la denuncia.

La estructura de una vivienda modesta en El Salvador muestra paredes agrietadas y la armazón de un techo incompleto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dictar la sentencia, el tribunal valoró documentación que acreditó la recepción de los USD 8.500 en cuentas del imputado y el testimonio de la víctima, que sustentó el engaño y el perjuicio patrimonial.

“Según las pruebas acreditadas en juicio, en octubre de 2023, la víctima contactó al imputado a través de una red social, donde este se promocionaba como arquitecto y representante de una constructora. Tras acordar la ampliación de una vivienda en Santa Tecla, La Libertad Sur, por un monto de 16,500 dólares, la víctima le entregó 8,500 dólares en concepto de anticipo para el inicio de la obra y adquisición de materiales”, expone el reporte judicial.

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Casos similares de estafas en El Salvador

Este lunes, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a la ciudadana Patricia del Carmen Flores de Cisneros a seis años de prisión por estafa en El Salvador, tras establecer que se hacía pasar por abogada para ofrecer servicios jurídicos y cobrar dinero mediante engaños. Además, le impuso dos años por ejercicio ilegal de la profesión.

La Fiscalía General de la República (FGR)acreditó que la mujer no estaba autorizada para ejercer, por lo que esa segunda pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Según lo expuesto en la vista pública, uno de los casos ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de Dora Alicia P. A. fue capturada. La condenada se presentó como abogada y amiga de la joven, y ofreció asumir la defensa por$500.

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La denuncia empezó al buscar una supuesta sede corporativa y descubrir que no existía, pero el expediente sumó un elemento adicional que terminó inclinando la decisión del juzgado (Cortesía).

También, este mes la Fiscalía anunció que el salvadoreño José R. P. permanecerá detenido mientras avanza su proceso penal, acusado de estafa y uso de documentos falsosen perjuicio de comerciantes de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la institución,José simulaba ser empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvadory ofrecía gestionar permisos y licencias para la operación de negocios a cambio de 1.000 dólares estadounidenses.