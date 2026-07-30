Honduras: Gobierno de Nasry Asfura presenta balance de sus primeros seis meses y destaca avances en seguridad, salud, educación e infraestructura

La estrategia busca informar a la ciudadanía sobre las acciones del primer semestre. (FOTO: Infobae)

Guardar

Bajo el lema “Un gobierno que hace”, la administración de Asfura inició una estrategia de comunicación en la que los titulares de las distintas secretarías e instituciones explican cuál era la situación de cada dependencia al inicio del mandato y las medidas implementadas para atender los problemas identificados.

Según el Gobierno, el propósito de la iniciativa es mostrar tanto el contexto en el que comenzó la actual administración como los resultados obtenidos durante el primer semestre, mediante una exposición por áreas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.

De acuerdo con la información divulgada por la administración de Nasry Asfura, el Estado fue recibido con instituciones que enfrentaban diversos problemas operativos, proyectos detenidos, deudas, expedientes acumulados y servicios públicos con dificultades para atender la demanda de la población.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo sostiene que distintas dependencias presentaban retrasos administrativos, limitaciones financieras y programas sin ejecución, lo que, según afirma, obligó a priorizar procesos de reorganización institucional durante los primeros meses de gobierno.

El balance incluye avances en salud, educación, infraestructura y seguridad. (FOTO:DNH)

La estrategia comunicacional busca presentar el punto de partida de cada institución y explicar las acciones desarrolladas para recuperar su capacidad operativa, de acuerdo con el planteamiento oficial.

En el balance presentado, el Gobierno señala avances en diferentes áreas de la administración pública. Entre ellos menciona la entrega de libros escolares y la ampliación de la conectividad educativa, así como la realización de miles de cirugías y la expansión de la atención médica mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC).

PUBLICIDAD

Asimismo, la administración destaca acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad, el reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, la reactivación de obras de infraestructura y proyectos que, según el Ejecutivo, permanecían detenidos.

El informe también hace referencia a la adquisición de maquinaria destinada a los municipios, al proceso de reorganización de las finanzas públicas y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como a la recuperación de programas de cooperación internacional y a iniciativas para promover oportunidades de empleo dentro y fuera del país.

El Gobierno presentó un balance de sus primeros seis meses de gestión y continuará presentando balances de cada institución pública. (FOTO: Presidencia de Honduras)

De acuerdo con el Gobierno, cada institución enfrenta desafíos particulares, aunque todas comparten una metodología enfocada en identificar problemas, reorganizar procesos y ejecutar soluciones.

PUBLICIDAD

La administración sostiene que el concepto “Un gobierno que hace” pretende reflejar una gestión basada en la ejecución de proyectos y en la presentación de resultados concretos, más allá del diagnóstico de las condiciones heredadas.

En ese sentido, las autoridades afirman que la intención es mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones implementadas en cada dependencia y los avances alcanzados durante el desarrollo de la gestión gubernamental.

El Ejecutivo informó que esta primera evaluación forma parte de una serie de presentaciones que continuará en las próximas semanas con la participación de otras instituciones del Estado.

Según el Gobierno, el objetivo es explicar de manera individual el estado en que fue recibida cada dependencia, las decisiones adoptadas para enfrentar los problemas detectados y los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de administración.

PUBLICIDAD

La presentación de estos balances ocurre mientras el Gobierno continúa impulsando su agenda en áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad, energía y finanzas públicas, sectores que la administración identifica como prioritarios para los próximos años de gestión.