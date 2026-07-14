Honduras

Honduras destinará fondos para rehabilitar sistemas de riego y fortalecer la producción agrícola

El propósito de la inversión es reducir el impacto de la sequía y mejorar las condiciones de los productores durante los ciclos de cultivo.

Guardar
Google icon
La rehabilitación de sistemas de riego permitirá definir obras prioritarias y garantizar una distribución más eficiente del agua entre productores agrícolas..
La SAG busca asegurar una distribución más eficiente del agua con la rehabilitación de la infraestructura de riego.

Con una inversión de 140 millones de lempiras, equivalente aproximadamente a más de 5 millones de dólares el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), invertirá para rehabilitar sistemas de riego en distintas regiones del país. La medida busca fortalecer la producción agrícola y mejorar el uso del agua frente a los efectos de la sequía.

La ejecución del proyecto contempla la modernización y recuperación de infraestructura de riego para que miles de productores cuenten con mejores condiciones para abastecer de agua sus cultivos, incluso durante períodos de escasas precipitaciones.

El director de la Dirección General de Riego y Drenaje Elías Nazar, informó que las autoridades sostuvieron reuniones con representantes de las asociaciones de regantes del Valle de Comayagua para coordinar los trabajos de rehabilitación y establecer las principales necesidades de cada distrito de riego.

PUBLICIDAD

Según explicó el funcionario, este proceso permitirá definir las obras prioritarias para optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente y garantizar una distribución más eficiente del agua entre los productores agrícolas.

Impacto en la producción agrícola

La SAG señaló que uno de los principales objetivos de esta inversión es mejorar la capacidad de respuesta del sector agrícola ante la disminución de lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño, condiciones que en los últimos años redujeron la disponibilidad de agua para la producción de alimentos.

Con sistemas de riego más eficientes, los agricultores podrán mantener activas sus áreas de cultivo durante períodos de estrés hídrico, reducir el riesgo de pérdidas en las cosechas y favorecer una mayor estabilidad en la producción nacional.

PUBLICIDAD

La rehabilitación de sistemas de riego permitirá definir obras prioritarias y garantizar una distribución más eficiente del agua entre productores agrícolas..
La rehabilitación de sistemas de riego permitirá una distribución más eficiente del agua entre productores agrícolas.

Las autoridades indicaron que fortalecer la infraestructura hidráulica también permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, con prácticas agrícolas más sostenibles y una administración responsable del agua.

Las obras de rehabilitación se desarrollarán en distritos de riego ubicados en el Valle de Comayagua, Sulaco, en Yoro; San Juan de Flores, en Francisco Morazán; Nacaome, en Valle; y Santa Bárbara, donde la actividad agrícola representa una fuente de empleo e ingresos para cientos de familias.

Alcances por las obras

Con esta intervención se espera mejorar el suministro de agua para diversos cultivos, incrementar la productividad de las fincas y brindar mayores condiciones de estabilidad a los productores que dependen de los sistemas de riego para mantener sus actividades durante todo el año.

La rehabilitación de los sistemas de riego también permitirá reducir las pérdidas de agua que suelen producirse por el deterioro de canales, compuertas y otras estructuras hidráulicas.

La rehabilitación de sistemas de riego permitirá definir obras prioritarias y garantizar una distribución más eficiente del agua entre productores agrícolas..
Las obras de riego alcanzarán al Valle de Comayagua, Sulaco, San Juan de Flores, Nacaome y Santa Bárbara para mejorar el suministro de agua y la productividad.

La mejora de esta infraestructura contribuirá a una distribución más uniforme del recurso entre los productores, favoreciendo una mayor eficiencia en las labores agrícolas y optimizando el rendimiento de las áreas cultivadas sin incrementar la demanda de agua disponible.

Para las autoridades de agricultura y ganadería, fortalecer los distritos de riego representa una medida estratégica para garantizar la continuidad de la producción de alimentos en un contexto marcado por la variabilidad climática.

Contar con sistemas modernos y funcionales no solo incrementa la capacidad de adaptación de los productores frente a períodos de sequía, sino que también mejora la planificación de los ciclos de siembra y ofrece mayor estabilidad a las economías locales que dependen de la actividad agropecuaria.

Temas Relacionados

HondurasriegoSAGproducciónsequía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumenta la morosidad con la CSS: empleadores en Panamá adeudan más de $301 millones

El número de patronos en incumplimiento también subió durante el primer semestre, mientras las deudas incobrables rondan los $95 millones.

Aumenta la morosidad con la CSS: empleadores en Panamá adeudan más de $301 millones

Alcaldesa alerta por nuevas inundaciones en el este de Honduras tras el aumento del caudal del río Patuca

Más de 160 familias fueron evacuadas de forma preventiva ante el aumento del caudal del río Patuca. La alcaldía solicita ayuda humanitaria por las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias.

Alcaldesa alerta por nuevas inundaciones en el este de Honduras tras el aumento del caudal del río Patuca

Sin rodeos: Así fue el partido del árbitro salvadoreño Iván Bartón en la semifinal del mundial 2026

Francia y España disputaron la semifinal del mundial 2026 bajo la dirección del árbitro salvadoreño Iván Bartón, el primer centroamericano en pitar en esta instancia.

Sin rodeos: Así fue el partido del árbitro salvadoreño Iván Bartón en la semifinal del mundial 2026

De la oración a la acción: El compromiso humanitario los jesuitas en El Salvador con las familias de Venezuela

La institución informó que los aportes se enviarán al país en coordinación con las obras jesuitas activas, y que el 14 de julio una clase abierta de baile sumará ingresos por inscripción

De la oración a la acción: El compromiso humanitario los jesuitas en El Salvador con las familias de Venezuela

Honduras: exviceministra de Seguridad denuncia presunta infiltración criminal en la investigación del caso Angie Peña

La exdirectora de Medicina Forense aseguró que existen testimonios que apuntan a presuntas irregularidades durante la investigación de la desaparición de Angie Peña. La familia volvió a exigir respuestas y no descarta acudir a instancias internacionales.

Honduras: exviceministra de Seguridad denuncia presunta infiltración criminal en la investigación del caso Angie Peña

TECNO

Crean un sistema de IA que detecta exactamente dónde y cómo puede ser atacado un programa

Crean un sistema de IA que detecta exactamente dónde y cómo puede ser atacado un programa

Cómo pedir un robotaxi autónomo de Zoox: el taxi sin conductor de Amazon

Estas son las seis formas de usar el @ en un teclado de computadora: combinaciones estrella

Qué tecnología como motor y cámaras 360° tiene hoy híbridos y eléctricos Vitara y Across

Si borraste una foto por error, Google te ayuda a recuperarla con este truco

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande retomó su relación con Ricky Alvarez tras terminar su noviazgo con Ethan Stlater, según un amigo cercano

Ariana Grande retomó su relación con Ricky Alvarez tras terminar su noviazgo con Ethan Stlater, según un amigo cercano

La voz de Gollum vuelve a sonar: el primer teaser de ‘The Hunt for Gollum’ muestra a Andy Serkis en acción

Daveigh Chase, actriz de “El Aro”, dejó una herencia de seis cifras pese a morir en situación de calle

Shia LaBeouf encara a una presunta acosadora en la calle: “Estás asustando a los míos”

La confesión de Brian Austin Green tras su divorcio con Megan Fox: la lección que cambió su manera de ver el amor

MUNDO

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

Un nuevo proyecto de ley de sanciones petroleras rusas apunta a China e India con aranceles

Crece el riesgo de que Yemen quede atrapado en la guerra regional tras la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita

Polonia interceptó un avión espía ruso en el Báltico y acusó a Moscú de sondear sus defensas aéreas

Estados Unidos lanzó la cuarta ola de ataques contra Irán y comenzó el bloqueo naval sobre sus puertos y costas