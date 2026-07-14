Honduras destinará fondos para rehabilitar sistemas de riego y fortalecer la producción agrícola

La SAG busca asegurar una distribución más eficiente del agua con la rehabilitación de la infraestructura de riego.

Con una inversión de 140 millones de lempiras, equivalente aproximadamente a más de 5 millones de dólares el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), invertirá para rehabilitar sistemas de riego en distintas regiones del país. La medida busca fortalecer la producción agrícola y mejorar el uso del agua frente a los efectos de la sequía.

La ejecución del proyecto contempla la modernización y recuperación de infraestructura de riego para que miles de productores cuenten con mejores condiciones para abastecer de agua sus cultivos, incluso durante períodos de escasas precipitaciones.

El director de la Dirección General de Riego y Drenaje Elías Nazar, informó que las autoridades sostuvieron reuniones con representantes de las asociaciones de regantes del Valle de Comayagua para coordinar los trabajos de rehabilitación y establecer las principales necesidades de cada distrito de riego.

PUBLICIDAD

Según explicó el funcionario, este proceso permitirá definir las obras prioritarias para optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente y garantizar una distribución más eficiente del agua entre los productores agrícolas.

Impacto en la producción agrícola

La SAG señaló que uno de los principales objetivos de esta inversión es mejorar la capacidad de respuesta del sector agrícola ante la disminución de lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño, condiciones que en los últimos años redujeron la disponibilidad de agua para la producción de alimentos.

Con sistemas de riego más eficientes, los agricultores podrán mantener activas sus áreas de cultivo durante períodos de estrés hídrico, reducir el riesgo de pérdidas en las cosechas y favorecer una mayor estabilidad en la producción nacional.

PUBLICIDAD

La rehabilitación de sistemas de riego permitirá una distribución más eficiente del agua entre productores agrícolas.

Las autoridades indicaron que fortalecer la infraestructura hidráulica también permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, con prácticas agrícolas más sostenibles y una administración responsable del agua.

Las obras de rehabilitación se desarrollarán en distritos de riego ubicados en el Valle de Comayagua, Sulaco, en Yoro; San Juan de Flores, en Francisco Morazán; Nacaome, en Valle; y Santa Bárbara, donde la actividad agrícola representa una fuente de empleo e ingresos para cientos de familias.

Alcances por las obras

Con esta intervención se espera mejorar el suministro de agua para diversos cultivos, incrementar la productividad de las fincas y brindar mayores condiciones de estabilidad a los productores que dependen de los sistemas de riego para mantener sus actividades durante todo el año.

PUBLICIDAD

La rehabilitación de los sistemas de riego también permitirá reducir las pérdidas de agua que suelen producirse por el deterioro de canales, compuertas y otras estructuras hidráulicas.

Las obras de riego alcanzarán al Valle de Comayagua, Sulaco, San Juan de Flores, Nacaome y Santa Bárbara para mejorar el suministro de agua y la productividad.

La mejora de esta infraestructura contribuirá a una distribución más uniforme del recurso entre los productores, favoreciendo una mayor eficiencia en las labores agrícolas y optimizando el rendimiento de las áreas cultivadas sin incrementar la demanda de agua disponible.

Para las autoridades de agricultura y ganadería, fortalecer los distritos de riego representa una medida estratégica para garantizar la continuidad de la producción de alimentos en un contexto marcado por la variabilidad climática.

PUBLICIDAD

Contar con sistemas modernos y funcionales no solo incrementa la capacidad de adaptación de los productores frente a períodos de sequía, sino que también mejora la planificación de los ciclos de siembra y ofrece mayor estabilidad a las economías locales que dependen de la actividad agropecuaria.