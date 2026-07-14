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Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Emiratos Árabes Unidos informó que dos buques cisterna nacionales fueron atacados con dos misiles de crucero iraníes

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Lanzamiento de misiles iraníes contra Israel. (Archivo) via REUTERS
Lanzamiento de misiles iraníes contra Israel. (Archivo) via REUTERS

Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar con misiles de crucero dos buques de bandera emiratí en el estrecho de Ormuz, un incidente que dejó un marinero muerto y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, según informó el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) este lunes en un mensaje publicado en redes sociales.

Los buques afectados son el Mombasa y el Al Bahia, alcanzados mientras transitaban por el tramo sur del estrecho, dentro de las aguas territoriales de Omán. El tripulante fallecido era de nacionalidad india; de los ocho heridos, seis son también indios y dos son ucranianos.

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Ambas embarcaciones sufrieron daños a consecuencia de los incendios declarados tras el impacto de los proyectiles. Las llamas fueron controladas, precisó el ministerio, sin que se informara de afectación medioambiental.

Minutos antes de la denuncia emiratí, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) había reportado un “incidente” a unas 40 millas náuticas (74 kilómetros) al noreste de la ciudad de Qalhat, en Omán. Según el aviso de la UKMTO, “el capitán de un buque informa de que ha sido alcanzado por un proyectil desconocido en la sala de máquinas del lado de estribor”, con toda la tripulación a salvo.

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El Ministerio de Defensa emiratí calificó el ataque de “descarado” y lo describió como “una grave violación y una clara infracción del Derecho Internacional” que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. La cartera se declaró en estado de “máxima alerta” y advirtió que se reserva el derecho a “responder a esta escalada” y a adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía.

Smoke rises in the Fujairah oil industry zone following a fire caused by debris after interception of a drone by air defenses, according to the Fujairah media office, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Fujairah, United Arab Emirates, March 3, 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Smoke rises in the Fujairah oil industry zone following a fire caused by debris after interception of a drone by air defenses, according to the Fujairah media office, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Fujairah, United Arab Emirates, March 3, 2026. REUTERS/Amr Alfiky

EAU, aliado de primer orden de Washington en la región, ha registrado múltiples ataques con misiles y drones atribuidos a Irán desde que se reanudaron las hostilidades en el Medio Oriente. El estrecho de Ormuz es una ruta por la que transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de que estallara el conflicto en febrero, según el segundo cable.

Los ataques se produjeron en el marco de un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, siendo este lunes la tercera jornada consecutiva en que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó lanzar ataques contra territorio iraní. Trump había anunciado también su intención de cobrar un arancel a toda la carga que transite por el estrecho y de reinstaurar el bloqueo a los buques iraníes que fue levantado el mes anterior.

(Con información de AFP y Europa Press)

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