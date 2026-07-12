El Salvador

El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026

La cartera de Turismo reportó un alza del 28% frente al mismo tramo de 2025, con Guatemala como principal origen, seguida por Estados Unidos y Honduras

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Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026, según el Ministerio de Turismo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales, según datos oficiales del Ministerio de Turismo (Mitur). Este flujo de turistas internacionales representa un crecimiento del 28.0 % en comparación con el mismo periodo de 2025 y un 103.0 % respecto a 2019, lo que evidencia el renovado interés global por los destinos salvadoreños.

La distribución de los visitantes revela que el 42.0 % provino de Guatemala (1,100,000 personas), el 26.0 % de Estados Unidos (653,000), el 19.0 % de Honduras (464,000) y el 13.0 % restante de otros países (315,000). Según la ministra de Turismo, Morena Valdez, El Salvador ya superó la mitad de la meta anual de 4.2 millones de turistas internacionales, un objetivo que marca el ritmo de trabajo del sector, según publicó Diario El Salvador.

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Quienes arriban al país permanecen en promedio entre dos y tres semanas, con una preferencia del 65.0 % por el ingreso terrestre y el 35.0 % por la vía aérea. El Gobierno, junto con actores privados, ha enfocado esfuerzos en captar nuevas aerolíneas, sumar cadenas hoteleras y establecer conexiones con nuevos mercados, como España. Estos vínculos buscan facilitar la llegada de visitantes desde Europa y diversificar la procedencia de los turistas.

La oferta turística salvadoreña ha ido más allá del tradicional turismo de sol y playa. Actualmente, los visitantes muestran interés en conocer volcanes, pueblos, rutas gastronómicas y sitios arqueológicos. Las mejoras en la conectividad aérea, la organización de eventos internacionales y la promoción constante de los atractivos han sido factores clave en el dinamismo del sector.

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El turismo internacional en El Salvador creció 28.0 % frente a 2025 y 103.0 % respecto de 2019. (Foto: Ministerio de Turismo)
El turismo internacional en El Salvador creció 28.0 % frente a 2025 y 103.0 % respecto de 2019. (Foto: Ministerio de Turismo)

El turismo internacional ha impulsado actividades en hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y artesanías, favoreciendo la economía nacional. La mejora en la conectividad aérea, los eventos internacionales y la promoción de los destinos han sido claves en esta tendencia.

Turismo interno y movimiento nacional

A la par del crecimiento internacional, el turismo interno ha mostrado una actividad intensa. Entre enero y junio, 4.7 millones de personas —incluyendo salvadoreños y extranjeros residentes— visitaron sitios turísticos, culturales y áreas naturales públicas, conforme a cifras del Mitur. Este movimiento responde al interés de las familias por aprovechar fines de semana, vacaciones y días festivos en destinos nacionales.

El turismo interno movilizó a 4.7 millones de personas y destinos como Surf City, el Centro Histórico de San Salvador y los parques del ISTU concentraron visitantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El turismo interno movilizó a 4.7 millones de personas y destinos como Surf City, el Centro Histórico de San Salvador y los parques del ISTU concentraron visitantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) reportó que en junio, los 18 parques bajo su administración atendieron 235,758 visitantes. Sobresalen el Parque Recreativo Apulo (35,392 personas), el Parque Natural Puerta del Diablo (31,005) y el Parque Natural Cerro Verde (27,423), con datos citados por Diario El Salvador. Estos espacios, junto a la Ruta de las Flores, ofrecen alternativas para el descanso y la convivencia, impulsando la economía local.

Destinos como Surf City 1, Surf City 2, el Centro Histórico de San Salvador y playas como Costa Azul y Barra de Santiago figuran entre los preferidos. La ministra Valdez remarcó que el Centro Histórico resulta atractivo para turistas de Centroamérica, Sudamérica y Europa, motivados por la transformación urbana y cultural de esta zona.

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