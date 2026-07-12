Honduras

Lluvias, altas temperaturas y presencia de polvo del Sahara se mantienen en Honduras

Las temperaturas alcanzarán hasta los 39 grados Celsius en la zona sur, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante el calor y mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales.

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El polvo del Sahara puede reducir la calidad del aire en Honduras y generar cielos brumosos, según el pronóstico oficial. (FOTO: La Prensa)
El polvo del Sahara puede reducir la calidad del aire en Honduras y generar cielos brumosos, según el pronóstico oficial. (FOTO: La Prensa)

Honduras tendrá este domingo condiciones mayormente secas en gran parte del país, con lluvias y chubascos débiles en zonas del oriente, centro y occidente por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

El informe de Copeco indica que sobre el territorio nacional continúa una masa de polvo del Sahara con una concentración aproximada de 35 microgramos por metro cúbico, lo que puede reducir la calidad del aire y generar cielos brumosos.

El ambiente seguirá caluroso, especialmente en la zona sur. Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más altas, con máximas de 39°C y 37°C, respectivamente.

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Temperaturas por departamento

En Cortés se prevé una temperatura máxima de 34°C, mientras que Colón y Santa Bárbara alcanzarán los 33°C. En Atlántida, Comayagua y Ocotepeque se esperan hasta 32°C, y en Gracias a Dios y La Paz llegarán a 31°C.

En Copán, Islas de la Bahía, Lempira y Olancho los termómetros podrían alcanzar los 30°C. El Paraíso y Francisco Morazán registrarán máximas de 29°C, mientras que Intibucá tendrá el ambiente más fresco del país, con una máxima estimada de 24°C.

Lluvias previstas

Copeco prevé acumulados variables según la región. Los mayores registros se concentrarán en Copán y Cortés, donde podrían acumularse hasta 20 milímetros de lluvia. En Santa Bárbara se estiman hasta 15 milímetros, mientras que El Paraíso podría recibir alrededor de 10 milímetros.

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En Atlántida, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque y Olancho se pronostican acumulados cercanos a cinco milímetros. En Colón y Yoro las precipitaciones rondarían los tres milímetros, mientras que en Intibucá y La Paz apenas alcanzarían los dos milímetros.

En Choluteca, Comayagua y Valle no se prevén lluvias durante este domingo.

Las autoridades recomendaron hidratación, menor exposición al sol y medidas de protección ante el calor y la mala calidad del aire por el polvo del Sahara.(FOTO: La Prensa)
Las autoridades recomendaron hidratación, menor exposición al sol y medidas de protección ante el calor y la mala calidad del aire por el polvo del Sahara.(FOTO: La Prensa)

Recomendaciones por calidad del aire

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse pendiente de los informes meteorológicos oficiales, especialmente en las zonas donde podrían presentarse lluvias aisladas, y adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas, como una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por la permanencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, también se aconseja a las personas con padecimientos respiratorios usar medidas de protección y limitar las actividades al aire libre cuando la calidad del aire pueda verse afectada.

Mapa de Centroamérica mostrando puntos de calor desde Guatemala hasta Panamá. Áreas rojas y amarillas indican mayor intensidad, especialmente en Guatemala y Nicaragua.
Las lluvias en Honduras dejarían los mayores acumulados en Copán y Cortés, donde Copeco prevé hasta 20 milímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de polvo del Sahara sobre Honduras es un fenómeno recurrente durante la temporada comprendida entre mayo y agosto. Las corrientes de aire conocidas como vientos alisios transportan millones de partículas minerales desde el norte de África a través del océano Atlántico hasta el Caribe y Centroamérica.

Aunque se trata de un evento natural, su llegada suele generar una disminución temporal en la calidad del aire, mayor presencia de bruma y una reducción de la visibilidad en distintas regiones del país.

Durante las últimas semanas, Copeco ha mantenido un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas debido al ingreso recurrente de masas de polvo provenientes del Sahara y a la variabilidad propia de la época lluviosa.

Las autoridades reiteran que la población debe seguir los boletines oficiales para conocer la evolución del pronóstico, especialmente las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños, quienes son los grupos más sensibles ante el incremento de partículas suspendidas en el aire y las elevadas temperaturas.

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