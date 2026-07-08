El Salvador

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo clasifica a la final de dobles mixtos de Wimbledon

“Chelo” avanzó junto a la letona Jelena Ostapenko tras imponerse a Christian Harrison y Shuai Zhang por 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas

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Marcelo Arévalo avanzó a la final de Wimbledon en dobles mixtos junto a Jelena Ostapenko tras vencer a Christian Harrison y Shuai Zhang. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)
Marcelo Arévalo avanzó a la final de Wimbledon en dobles mixtos junto a Jelena Ostapenko tras vencer a Christian Harrison y Shuai Zhang. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

El salvadoreño Marcelo Arévalo disputará la final de dobles mixtos en el Campeonato de Wimbledon tras vencer, junto a Jelena Ostapenko, con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 a Christian Harrison y Shuai Zhang. El encuentro, disputado este martes, duró dos horas y ofreció momentos de tensión y recuperación, especialmente tras ceder el segundo set.

La Federación Salvadoreña de Tenis (FST) expresó su satisfacción por el desempeño de Arévalo, calificando su avance como un acontecimiento de enorme significado para el deporte nacional. En un mensaje institucional, la FST afirmó: “Marcelo es motivo de inspiración para toda la comunidad deportiva de El Salvador. Su presencia en la final de Wimbledon representa un hito para nuestro tenis y demuestra el crecimiento de nuestros atletas”. La federación destacó el orgullo que sienten los seguidores del tenis en el país y destacó el esfuerzo y la perseverancia del jugador.

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La dupla formada por Arévalo y Ostapenko mostró solidez táctica y temple en los momentos clave del partido. Tras perder el segundo set, recuperaron la iniciativa en el parcial decisivo y se impusieron ante una pareja que partía como una de las favoritas del certamen. El resultado los coloca en el último peldaño para conquistar uno de los títulos más codiciados del circuito.

Marcelo Arévalo y Jelena Ostapenko dominaron el primer set, cedieron el segundo y recuperaron el control en el tercero para sellar el pase en Wimbledon. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)
Marcelo Arévalo y Jelena Ostapenko dominaron el primer set, cedieron el segundo y recuperaron el control en el tercero para sellar el pase en Wimbledon. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

La FST remarcó la trascendencia de este avance: “Este resultado es histórico para El Salvador. Marcelo ha abierto puertas para las futuras generaciones de tenistas. Nos sentimos profundamente orgullosos de su profesionalismo y entrega”. El organismo reiteró el respaldo institucional al deportista y alentó a la afición a seguir el desenlace de la final.

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Una histórica final en Wimbledon

“Chelo”, de 35 años, suma esta nueva final de Grand Slam a un historial que incluye títulos en Roland Garros en la modalidad de dobles y finales en otros torneos mayores. Su desempeño en Wimbledon confirma su estatus entre los mejores especialistas del mundo en dobles, una categoría que exige coordinación, estrategia y fortaleza mental ante rivales de alto nivel.

La entidad federativa enfatizó que “el ejemplo de Marcelo evidencia que el trabajo disciplinado y la pasión por el deporte pueden abrir oportunidades en cualquier parte del mundo”. La expectativa en El Salvador es máxima ante la posibilidad de ver a un compatriota levantar el trofeo en la Catedral del Tenis.

A los 35 años, Marcelo Arévalo llevó a El Salvador a la final de una de las competencias más observadas del tenis mundial. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
A los 35 años, Marcelo Arévalo llevó a El Salvador a la final de una de las competencias más observadas del tenis mundial. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

La final de dobles mixtos en Wimbledon será el siguiente reto para Arévalo, quien cuenta con el respaldo de la afición salvadoreña. El desenlace de esta campaña puede marcar un antes y un después para el tenis salvadoreño.

El tenista, originario del departamento de Sonsonate, alcanza un nuevo hito en su trayectoria al clasificar por primera vez a la final de un Grand Slam disputado en el césped. Junto a su compañera de origen lituano buscará imponerse en una final que se celebrará el próximo 11 de julio.

Por su parte, en la prueba masculina de dobles de Wimbledon, haciendo dúo con el croata Mate Pavic, “Chelo” disputará el miércoles los cuartos de final contra los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

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