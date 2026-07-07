Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Zelensky llamó a la Unión europea a desarrollar urgentemente un sistema de defensa aérea

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, instó este martes a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Ankara. En su intervención, Zelensky subrayó la necesidad de que Europa aumente su capacidad para fabricar sistemas antimisiles balísticos y los misiles necesarios para su funcionamiento.

Durante su discurso, el mandatario ucraniano afirmó que ya existe una relación de socios fiables entre Ucrania y los países europeos, lo que, según sostuvo, haría natural la integración en una comunidad común de seguridad. Zelensky remarcó: “Seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo” y sostuvo que la incorporación de Ucrania a la OTAN representaría “una fuente de extraordinaria capacidad defensiva”.

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El presidente ucraniano insistió en que Europa debe contar con la capacidad de producir de inmediato sistemas antimisiles balísticos y los misiles que estos requieren. Destacó la eficacia del sistema Patriot, fabricado en Estados Unidos, pero señaló que la producción actual de estos sistemas es insuficiente para cubrir la creciente demanda de protección frente a los misiles balísticos que lanzan las fuerzas rusas contra Ucrania. “Eso es un hecho”, sentenció Zelensky.

Zelensky pidió que Europa aumente su capacidad para fabricar sistemas antimisiles balísticos y los misiles necesarios para su funcionamiento.

El mandatario subrayó que, mientras continúe la guerra, la prioridad absoluta para Ucrania es obtener más misiles de defensa aérea. En sus palabras: “Somos capaces de hacer todo lo demás por nosotros mismos, pero cuando se trata de defensa aérea, necesitamos la determinación de nuestros socios”. Solicitó que, como resultado clave de la cumbre, se adopten decisiones concretas para reforzar la defensa aérea.

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Diálogo con aliados y presión sobre Rusia

Zelensky adelantó que, en el contexto de la cumbre, mantendría conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar, entre otros asuntos, la obtención rápida de misiles Patriot para Ucrania. Además, recalcó la importancia de encontrar mecanismos que permitan acelerar y ampliar la llegada de estos sistemas.

El presidente de Ucrania sostuvo que la relación con los países europeos hace natural una integración en una comunidad común de seguridad. (REUTERS/Stoyan Nenov)

El presidente ucraniano expresó que, aunque “se percibe la debilidad de Rusia”, esto aún no es suficiente para modificar el curso del conflicto. En consecuencia, pidió más presión internacional, un refuerzo de los sistemas antimisiles y el endurecimiento de sanciones económicas contra Rusia.

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Zelensky también propuso que los países europeos colaboren con Ucrania para desarrollar versiones más asequibles y de producción masiva de tecnologías antimisiles, remarcando la urgencia de poner en marcha estas iniciativas.