La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este martes en Ankara una serie de inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento por valor de miles de millones de dólares, con el objetivo de reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia. El anuncio se realizó durante el Foro de la Industria de Defensa que marca el inicio de la cumbre aliada en la capital turca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, detalló que se firmarán “contratos por valor de miles de millones de dólares” para mejorar capacidades estratégicas en vigilancia aérea, alerta temprana, transporte y reabastecimiento. “Se trata de capacidades que realmente se crean en la OTAN, no por una sola nación, sino por varias que colaboran estrechamente, y así es como hacemos que nuestra Alianza sea más poderosa”, afirmó Rutte.

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Uno de los anuncios principales fue la puesta en marcha de un proyecto multinacional para una flota de aviones militares Airbus A400M, en el que participan España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido. Este modelo ya ha demostrado su utilidad en la Alianza, siguiendo el ejemplo del sistema de flota compartida del avión cisterna polivalente Airbus A330 MRTT, que opera bajo un esquema de costes compartidos.

Mark Rutte informó que la OTAN firmará contratos por miles de millones de dólares para vigilancia aérea, alerta temprana, transporte y reabastecimiento. (REUTERS/Yves Herman)

En paralelo, la OTAN confirmó un nuevo contrato con Airbus para la entrega del décimo avión A330 MRTT, ampliando su capacidad de transporte y reabastecimiento en vuelo. Además, Finlandia se ha incorporado a la iniciativa MRTT, elevando a diez el número de países que participan en esta flota.

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El secretario general indicó que “países miembros de la OTAN y empresas de ambos lados del Atlántico van a (...) firmar contratos que se cifran en miles de millones, literalmente miles de millones de dólares”. Según un diplomático de la Alianza, el valor total de los contratos supera los 50.000 millones de dólares.

La OTAN puso en marcha un proyecto multinacional para una flota de aviones militares Airbus A400M con participación de siete países aliados. (REUTERS/Yves Herman)

La OTAN adjudicó a la compañía sueca Saab un contrato para reemplazar la anticuada flota de aviones de reconocimiento AWACS fabricados por Boeing. El acuerdo incluye la adquisición de diez aparatos GlobalEye, cuyo monto no ha sido revelado. El sistema GlobalEye permitirá una vigilancia avanzada y multidominio desde una única plataforma, con capacidad de detección y seguimiento de amenazas complejas, como misiles balísticos y enjambres de drones, según detalló la organización.

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El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, valoró que “es un gran día para la industria de defensa sueca y el resultado de muchos años de colaboración entre las autoridades suecas y Saab”.

Refuerzo de la vigilancia marítima y aérea

Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega anunciaron la adquisición de hasta cinco aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton de Northrop Grumman, que complementarán la flota del Sistema de Vigilancia Terrestre de la Alianza (AGS), con base en Sigonella, Italia. Estos aviones están diseñados para vigilancia marítima, pueden operar durante 24 horas a más de 15 kilómetros de altura y están equipados con sensores de largo alcance.

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La OTAN anunció en Ankara inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia. (REUTERS/Yves Herman)

La creación de un consorcio industrial transatlántico facilitará la incorporación de los Triton, con Northrop Grumman encargada de la fabricación y Airbus, junto a otras empresas europeas, gestionando el segmento terrestre, la infraestructura y el apoyo a las misiones.

Inversiones y presión de Estados Unidos

El secretario general de la OTAN subrayó que la presión para aumentar el gasto en defensa responde a la necesidad de disuadir a potencias como Rusia, China y Corea del Norte, que “colaboran cada vez más” en materia de defensa. Rutte reclamó una “revolución industrial de defensa transatlántica” y recordó que los aliados se comprometieron el año pasado a destinar el 5% de sus PIB a gasto militar.

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La presión estadounidense sobre el gasto militar europeo domina la agenda. (EUROPA PRESS)

Estas acciones buscan mostrar a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump tiene previsto arribar a Ankara tras expresar su descontento por la falta de apoyo europeo en la guerra contra Irán, que Europa asume el desafío de fortalecer su defensa. Desde 2025, los Estados miembros han invertido 32.000 millones de euros en reforzar la base industrial de defensa, lo que equivale a la capacidad productiva de más de dos mil campos de fútbol, según Rutte.

Las nuevas adquisiciones, la cooperación industrial y la modernización tecnológica refuerzan el mensaje de la Alianza Atlántica de que el aumento de capacidades militares es una prioridad compartida entre Europa y Norteamérica para garantizar la seguridad colectiva.

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