Dos muertes en pocas horas y 17 en seis meses: los accidentes en construcción en El Salvador reabren la alarma por seguridad laboral

Dos trabajadores de la construcción murieron en El Salvador en el transcurso de pocas horas, en dos accidentes laborales separados que pusieron en evidencia una crisis de seguridad que ya acumula 17 vidas cobradas en lo que va de 2026. Foto cortesía Ministerio de Trabajo.

Dos trabajadores de la construcción murieron en El Salvador en el transcurso de pocas horas, en dos accidentes laborales separados que pusieron en evidencia una crisis de seguridad que ya acumula 17 vidas cobradas en lo que va de 2026.

El segundo caso ocurrió en San José Villanueva, en el departamento de La Libertad Sur, mientras el ministro de Trabajo, Rolando Castro, cerraba el papeleo de la indemnización por el primero.

El primer accidente había ocurrido en las inmediaciones del puente El Trébol, en la colonia Villas de San Rafael, en Santa Ana Centro, donde un trabajador murió tras quedar soterrado por el colapso de un talud de tierra. Otro operario resultó herido en el mismo incidente.

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El Ministerio de Trabajo había advertido a esa empresa constructora en visitas previas: no contaba con un comité de seguridad laboral y no cumplió las recomendaciones técnicas emitidas por los inspectores.

El segundo caso ocurrió en San José Villanueva, en el departamento de La Libertad Sur, mientras el ministro de Trabajo, Rolando Castro, cerraba el papeleo de la indemnización por el primero. Foto cortesía Mitrab.

La indemnización que llegó demasiado tarde para el siguiente

Castro confirmó que la familia del trabajador fallecido en Santa Ana recibió una compensación económica que, según el ministro, “garantizará la continuidad del desarrollo” de sus hijos, padres y esposa. También anunció que está en proceso una indemnización para el operario que sobrevivió herido.

Pero la lógica detrás de esas sumas va más allá del resarcimiento. “El objetivo es que los empleadores sepan que es más barato garantizar la seguridad a los trabajadores que pagar indemnizaciones grandes”, afirmó Castro.

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El semestre acumuló 4.233 accidentes laborales en total. El mes más alto fue enero, con 811 incidentes, y junio cerró con 773, el segundo dato más elevado del período. Ningún mes bajó de 528 casos. Fotos cortesía Mitrab

El ministro fue directo sobre la responsabilidad empresarial: la mayoría de las empresas cumple las normas básicas, pero hay excepciones. “Son irresponsables y por eso termina en situaciones dolorosas”, dijo. “Tenemos que ser firmes las instituciones del Estado y ser más contundentes con estas empresas irresponsables”.

17 muertos en seis meses, y la mitad del año por delante

Detrás de cada cifra hay una persona con hijos, hermanos y madres, y en muchos casos el único ingreso de su hogar. El Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo (SNNAT) del Ministerio de Trabajo registró 17 muertes laborales entre enero y junio de 2026.

El número adquiere otra dimensión al compararlo con el año anterior: en todo 2025 fallecieron 39 trabajadores. Si el ritmo del primer semestre se mantiene, 2026 podría cerrar en niveles similares o superiores.

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Lo que más preocupa a los técnicos del observatorio es la gravedad de los incidentes: el 94,4% de los accidentes registrados resultó incapacitante. Solo el 5,2% no generó ninguna baja laboral. Foto cortesía Mitrab.

El semestre acumuló 4.233 accidentes laborales en total. El mes más alto fue enero, con 811 incidentes, y junio cerró con 773, el segundo dato más elevado del período. Ningún mes bajó de 528 casos.

Nueve de cada diez accidentes dejan al trabajador sin poder trabajar

Lo que más preocupa a los técnicos del observatorio es la gravedad de los incidentes: el 94,4% de los accidentes registrados resultó incapacitante. Solo el 5,2% no generó ninguna baja laboral.

Ese patrón no es nuevo. En 2025, el 95,6% de los casos también obligó a los trabajadores a ausentarse. Lo que cambió fue el volumen total: ese año cerró con 13.896 accidentes, una caída del 11,3% frente a los 15.667 de 2024.

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Jóvenes, hombres y la capital: el perfil de las víctimas

Los trabajadores de entre 18 y 35 años concentran el 63,24% de todos los accidentes del semestre. El grupo de 36 a 60 años representa el 34,59%, y los mayores de 61 apenas el 2,17%.

Los trabajadores de entre 18 y 35 años concentran el 63,24% de todos los accidentes del semestre. EFE/Alejandro Ernesto

Por género, los hombres acumulan 2.690 accidentes (63,55%) frente a 1.543 en mujeres. La proporción se mantuvo estable respecto a 2025, cuando ellos representaron el 65,5% de los afectados.

Geográficamente, San Salvador concentra 1.879 casos, el 44,39% del total nacional. La Libertad suma 998 y Santa Ana, 424. Entre los tres departamentos agrupan más del 78% de todos los accidentes reportados, una distribución que replica la concentración histórica de empresas en el área metropolitana y el corredor industrial.

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La construcción no lidera, pero sus accidentes matan

El sector con más accidentes es la industria manufacturera, con 991 casos (23,41% del total). El comercio al por mayor y menor suma 698 y las actividades profesionales, 459. El sector salud registró 420 incidentes y la administración pública, 280.

Trabajadores asisten a un compañero herido tras un accidente laboral en un sitio de construcción, evidenciando los riesgos de seguridad en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción reportó 235 accidentes (5,55%), un número que no encabeza ninguna categoría. Sin embargo, los dos casos de este lunes recuerdan que en ese sector los incidentes tienden a ser letales: taludes que colapsan, alturas sin protección, obras sin comités de seguridad.

En el extremo opuesto del registro, la explotación de minas y canteras reportó apenas 7 incidentes, el guarismo más bajo entre todas las actividades económicas. Los expertos advierten, en cambio, que la agricultura, con apenas el 2,27% del total formal, presenta históricamente una subnotificación que distorsiona su peso real en las estadísticas.

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