República Dominicana

Reforma fiscal de República Dominicana no corrige la baja presión tributaria estructural, advierte financiera

El análisis de la agencia inglesa EMFI señala que el paquete legislativo solo compensaría desvíos cíclicos de la recaudación y mantendría pendientes cambios de fondo en exenciones, gravámenes al consumo y ayudas al sector eléctrico

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Bandera de República Dominicana, pesos dominicanos (billetes y monedas), formularios, pesa con Impuestos, recibo Pagar urgente y calculadora.
La República Dominicana experimenta presión fiscal, señalada por la bandera nacional, billetes y monedas junto a documentos de impuestos con una pesa y un recibo "Pagar urgente". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de República Dominicana impulsa un proyecto de ley orientado a reforzar la recaudación fiscal mediante un recargo temporal al impuesto sobre la renta de grandes empresas, según el análisis realizado por la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI).

La iniciativa, presentada el 11 de junio de 2026 bajo el nombre de “Medidas para Impulsar el Crecimiento Económico y Mitigar la Crisis Internacional”, busca recaudar entre 0.4% y 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y responde a la necesidad de afrontar presiones fiscales agravadas por el entorno internacional.

El reporte de EMFI detalla que la propuesta gubernamental se centra en una carga fiscal adicional para el sector corporativo de mayor tamaño, evitando tocar las bases impositivas más amplias, como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), los impuestos selectivos y los subsidios eléctricos. Esta decisión, de acuerdo con la agencia, refleja los altos costos políticos y sociales que implicaría una reforma más profunda en un año preelectoral.

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El documento subraya que la estrategia oficial se distancia de las recomendaciones estructurales formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre ellas, el organismo multilateral sugiere ampliar la base del ITBIS, racionalizar los incentivos fiscales y transformar el esquema de subsidios al sector eléctrico.

Infografía con mapa de República Dominicana, brújula, engranajes y gráficos de barras ascendentes, detallando medidas de alivio fiscal y nuevos impuestos.
El gobierno dominicano impulsa una reforma tributaria para aliviar a empresas y familias, simplificar el sistema y aumentar la recaudación, guiado por la equidad, formalización y austeridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Emerging Finance, estas reformas estructurales representarían “un salto cualitativo en la recaudación”, pero su implementación supondría un desafío político considerable para el actual gobierno de Luis Abinader.

La reforma propuesta no modifica el bajo nivel estructural de la presión tributaria”, señala el informe de EMFI. La agencia advierte que el paquete fiscal presentado solo compensa desvíos cíclicos en la recaudación, pero no altera las bases que limitan la consolidación fiscal a mediano plazo. El estudio destaca que el nivel de recaudación tributaria de República Dominicana se mantiene por debajo de la media regional, lo que restringe la capacidad del Estado para afrontar pasivos y garantizar la sostenibilidad de la deuda a futuro.

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En el análisis de la agencia, se menciona que la administración de Abinader elige una vía políticamente viable, con altas probabilidades de aprobación en el Congreso y respaldo de los principales gremios empresariales, pero posterga los cambios estructurales que podrían fortalecer las finanzas públicas de forma sostenida. “Se trata de una medida temporal y de bajo riesgo político”, detalla el informe, que también enfatiza la ausencia de iniciativas para racionalizar exenciones, reducir subsidios o expandir gravámenes generales como el ITBIS.

Hombre sentado frente al Banco Central de la República Dominicana contando billetes de pesos dominicanos, con más billetes en su regazo.
Un hombre cuenta billetes de pesos dominicanos sentado en un banco frente a la fachada del Banco Central de la República Dominicana en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del contexto internacional

El entorno internacional constituye otro factor en el diagnóstico de Emerging Finance. La economía dominicana enfrenta una coyuntura marcada por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, una alta dependencia del sector turismo y presiones externas sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales. La agencia destaca que la posición de liquidez del país resulta “más débil frente a sus pares regionales”, lo que limita el margen de maniobra fiscal y expone a la economía a choques externos.

EMFI sostiene que la sostenibilidad de la deuda pública dominicana se mantiene, pero advierte que la persistente baja presión tributaria, junto con el peso creciente de los pagos por intereses, restringe el espacio fiscal. El informe recomienda una estrategia de “mantener” (hold) la posición en bonos soberanos dominicanos, dado que no se prevén mejoras significativas en la calificación crediticia ni en el perfil de riesgo país en el corto plazo. Uno de los pasajes señala: “La medida es suficiente para compensar desvíos temporales, pero no soluciona la vulnerabilidad estructural de las cuentas fiscales”.

Los desafíos fiscales de fondo

El reporte de Emerging Finance también pone el foco en los retos de mediano plazo para la economía dominicana, especialmente la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral que ataque los principales puntos débiles identificados por organismos internacionales. Entre los desafíos pendientes figuran la reducción de exenciones fiscales, la ampliación de la base del ITBIS y la reestructuración de los subsidios al sector eléctrico, que representan un gasto considerable en las cuentas públicas.

El Gobierno dominicano concluyó con éxito su primera emisión de bonos verdes por un importe de 700 millones en 2023. FOTO DE ARCHIVO
El Gobierno dominicano concluyó con éxito su primera emisión de bonos verdes por un importe de 700 millones en 2023. FOTO DE ARCHIVO

El informe matiza que la coyuntura electoral limita la capacidad del gobierno para adoptar medidas de mayor alcance. “La proximidad de las elecciones desalienta reformas impopulares, por lo que se opta por alternativas que generen recaudación inmediata sin afectar a la mayoría de los contribuyentes”, puntualiza la agencia. El análisis de EMFI estima que la aprobación del paquete fiscal en el Congreso es probable, dado el respaldo político y el apoyo de los principales grupos empresariales.

Emerging Finance sostiene: “La economía dominicana seguirá mostrando resiliencia, pero la consolidación fiscal real dependerá de decisiones estructurales que aún no se han abordado”.

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