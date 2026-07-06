“No se consiguen las camisetas”: la fiebre por Haaland desató una revolución en Noruega

La selección de Noruega desató una euforia inédita tras 28 años sin Mundial y alteró la rutina cotidiana del país

En furor por la selección de Noruega, la euforia por el equipo masculino alteró una rutina que Eirin Kallestad, una noruega que vive en Oslo y pasó años en Argentina, describió como serena y ordenada. “La gente se está volviendo loca”, contó al relatar noches de fútbol, festejos callejeros y una presencia constante de Erling Haaland en la vida pública.

En Noruega, el entusiasmo por la selección masculina y por Haaland se vive como una conmoción poco habitual. Kallestad dijo que el país está “revolucionado”, con niños que por primera vez se quedan despiertos para ver partidos, personas que llegan tarde al trabajo y festejos en las calles.

PUBLICIDAD

Kallestad situó ese cambio en una espera larga. “La última vez que Noruega estuvo en el mundial fue en 1998”. Luego describió cómo ese regreso alteró hábitos cotidianos. “En general, acá los niños se van a dormir temprano. Por primera vez dejan a los niños que miren fútbol durante la noche. La gente va tarde al trabajo”.

La entrevistada retrató un clima de celebración extendido en la capital y fuera de ella. “Cientos de miles de personas festejando en las calles de Oslo, en las otras ciudades también”.

PUBLICIDAD

Erling Haaland se convirtió en el eje de la fiebre futbolera en Noruega y su figura domina la vida pública y comercial REUTERS/Dylan Martinez

El fenómeno Haaland en Noruega

Al hablar del lugar del fútbol en el país, Kallestad marcó que el interés no nació ahora. “Siempre ha sido el deporte más grande. Pero la verdad siempre fuimos bastante malos en ese tema. En la selección femenina siempre mejor. Recién los últimos años con la selección masculina también”.

Sobre Erling Haaland, dejó una definición directa. “La verdad es un ídolo”. La noruega también vinculó su figura con el ambiente del equipo y con el efecto que genera entre los más chicos. “He leído mucho sobre cómo el entrenador Solbakken ha hecho para hacer un equipo que de verdad trabaje junto, que se relacione bien, que estén siempre bien juntos. Y me parece que Haaland es gran parte de esto”.

PUBLICIDAD

Ese peso se nota también en el consumo diario y en la exposición comercial. “Ahora hay un Haaland fever enorme en el país. No se consiguen las camisetas. Están todas agotadas”.

Kallestad añadió que la imagen del futbolista aparece en toda clase de productos. “Hay publicidad de salmón, de teléfonos, de cualquier cosa, de las colitas”.

PUBLICIDAD

Las camisetas de Haaland se agotaron en Noruega por el aumento del consumo ligado al furor por la selección REUTERS/Dylan Martinez

Qué significa el remo vikingo

La conversación avanzó luego hacia el gesto que acompaña este momento de la selección. “Fue bastante de casualidad, por lo que tengo entendido, que unos fans empezaron a hacer eso y todo el mundo lo empezó a hacer”.

La entrevistada explicó su sentido con una fórmula breve. “Simplemente significa: ‘Bueno, vamos a remar hasta llegar a donde tenemos que llegar’”.

También señaló hasta dónde llegó esa costumbre. “El remo ahora está por todos lados”.

Cuando le preguntaron si el gesto ya existía antes en el deporte, respondió con una referencia institucional. “En el Parlamento. Sí, antes no se usaba, no. Sí, sí, recién con esta selección”.

PUBLICIDAD

Una euforia que acerca a Noruega al fervor argentino

Kallestad comparó el clima actual con la vida habitual del país y con lo que vio en Argentina. “Es tranquilo, las cosas en general funcionan bien. Se respeta el semáforo, el Rapipago siempre anda, como que la vida es bastante fácil”.

Frente a esa normalidad, dijo que el Mundial soltó otra energía. “Ahora con el mundial estamos viviendo un poco más de sazón latina, de sabor latino, de verdad vivir en el momento”.

PUBLICIDAD

Eirin Kallestad señaló que el fútbol ya era el deporte más grande de Noruega, aunque el avance reciente se dio con la selección masculina REUTERS/Dylan Martinez

La entrevistada recordó además las celebraciones argentinas de 2022 para proyectar una escena parecida en su país. “Yo me acuerdo del 2022 cuando ganó Argentina, que salieron dos millones de personas en las calles de Buenos Aires para recibir a la selección. Y yo creo que, pase lo que pase, cuando llegue la selección a Noruega va a ser algo parecido”.

Consumo y fiebre por la selección

En el tramo final, la charla se detuvo en el nivel de consumo y su vínculo con la fiebre futbolera. “En general sí, y es uno de los países donde se habla mucho del medio ambiente, pero al mismo tiempo se consume mucho y se tiran muchas cosas”.

PUBLICIDAD

Kallestad puso un ejemplo de esa dinámica cotidiana. “La gente está regalando cosas todo el tiempo. Entonces sí, hay un consumo alto, incluso de camisetas”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Esa mezcla entre bienestar, rutina ordenada y entusiasmo deportivo, según su mirada, empuja una forma nueva de vivir el fútbol en el país. La selección abrió una disposición más expansiva y emocional entre muchos noruegos.