Mundo

“No se consiguen las camisetas”: la fiebre por Haaland desató una revolución en Noruega

Después de 28 años sin un Mundial, el país vive una euforia inédita: las camisetas se agotaron, los chicos trasnochan para ver los partidos y el fenómeno Erling Haaland cambió la rutina de una sociedad

Guardar
Google icon
La selección de Noruega desató una euforia inédita tras 28 años sin Mundial y alteró la rutina cotidiana del país

En furor por la selección de Noruega, la euforia por el equipo masculino alteró una rutina que Eirin Kallestad, una noruega que vive en Oslo y pasó años en Argentina, describió como serena y ordenada. “La gente se está volviendo loca”, contó al relatar noches de fútbol, festejos callejeros y una presencia constante de Erling Haaland en la vida pública.

En Noruega, el entusiasmo por la selección masculina y por Haaland se vive como una conmoción poco habitual. Kallestad dijo que el país está “revolucionado”, con niños que por primera vez se quedan despiertos para ver partidos, personas que llegan tarde al trabajo y festejos en las calles.

PUBLICIDAD

Kallestad situó ese cambio en una espera larga. “La última vez que Noruega estuvo en el mundial fue en 1998”. Luego describió cómo ese regreso alteró hábitos cotidianos. “En general, acá los niños se van a dormir temprano. Por primera vez dejan a los niños que miren fútbol durante la noche. La gente va tarde al trabajo”.

La entrevistada retrató un clima de celebración extendido en la capital y fuera de ella. “Cientos de miles de personas festejando en las calles de Oslo, en las otras ciudades también”.

PUBLICIDAD

Erling Haaland se convirtió en el eje de la fiebre futbolera en Noruega y su figura domina la vida pública y comercial REUTERS/Dylan Martinez
Erling Haaland se convirtió en el eje de la fiebre futbolera en Noruega y su figura domina la vida pública y comercial REUTERS/Dylan Martinez

El fenómeno Haaland en Noruega

Al hablar del lugar del fútbol en el país, Kallestad marcó que el interés no nació ahora. “Siempre ha sido el deporte más grande. Pero la verdad siempre fuimos bastante malos en ese tema. En la selección femenina siempre mejor. Recién los últimos años con la selección masculina también”.

Sobre Erling Haaland, dejó una definición directa. “La verdad es un ídolo”. La noruega también vinculó su figura con el ambiente del equipo y con el efecto que genera entre los más chicos. “He leído mucho sobre cómo el entrenador Solbakken ha hecho para hacer un equipo que de verdad trabaje junto, que se relacione bien, que estén siempre bien juntos. Y me parece que Haaland es gran parte de esto”.

Ese peso se nota también en el consumo diario y en la exposición comercial. “Ahora hay un Haaland fever enorme en el país. No se consiguen las camisetas. Están todas agotadas”.

Kallestad añadió que la imagen del futbolista aparece en toda clase de productos. “Hay publicidad de salmón, de teléfonos, de cualquier cosa, de las colitas”.

Las camisetas de Haaland se agotaron en Noruega por el aumento del consumo ligado al furor por la selección REUTERS/Dylan Martinez
Las camisetas de Haaland se agotaron en Noruega por el aumento del consumo ligado al furor por la selección REUTERS/Dylan Martinez

Qué significa el remo vikingo

La conversación avanzó luego hacia el gesto que acompaña este momento de la selección. “Fue bastante de casualidad, por lo que tengo entendido, que unos fans empezaron a hacer eso y todo el mundo lo empezó a hacer”.

La entrevistada explicó su sentido con una fórmula breve. “Simplemente significa: ‘Bueno, vamos a remar hasta llegar a donde tenemos que llegar’”.

También señaló hasta dónde llegó esa costumbre. “El remo ahora está por todos lados”.

Cuando le preguntaron si el gesto ya existía antes en el deporte, respondió con una referencia institucional. “En el Parlamento. Sí, antes no se usaba, no. Sí, sí, recién con esta selección”.

Una euforia que acerca a Noruega al fervor argentino

Kallestad comparó el clima actual con la vida habitual del país y con lo que vio en Argentina. “Es tranquilo, las cosas en general funcionan bien. Se respeta el semáforo, el Rapipago siempre anda, como que la vida es bastante fácil”.

Frente a esa normalidad, dijo que el Mundial soltó otra energía. “Ahora con el mundial estamos viviendo un poco más de sazón latina, de sabor latino, de verdad vivir en el momento”.

Eirin Kallestad señaló que el fútbol ya era el deporte más grande de Noruega, aunque el avance reciente se dio con la selección masculina REUTERS/Dylan Martinez
Eirin Kallestad señaló que el fútbol ya era el deporte más grande de Noruega, aunque el avance reciente se dio con la selección masculina REUTERS/Dylan Martinez

La entrevistada recordó además las celebraciones argentinas de 2022 para proyectar una escena parecida en su país. “Yo me acuerdo del 2022 cuando ganó Argentina, que salieron dos millones de personas en las calles de Buenos Aires para recibir a la selección. Y yo creo que, pase lo que pase, cuando llegue la selección a Noruega va a ser algo parecido”.

Consumo y fiebre por la selección

En el tramo final, la charla se detuvo en el nivel de consumo y su vínculo con la fiebre futbolera. “En general sí, y es uno de los países donde se habla mucho del medio ambiente, pero al mismo tiempo se consume mucho y se tiran muchas cosas”.

Kallestad puso un ejemplo de esa dinámica cotidiana. “La gente está regalando cosas todo el tiempo. Entonces sí, hay un consumo alto, incluso de camisetas”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Esa mezcla entre bienestar, rutina ordenada y entusiasmo deportivo, según su mirada, empuja una forma nueva de vivir el fútbol en el país. La selección abrió una disposición más expansiva y emocional entre muchos noruegos.

Temas Relacionados

Selección de NoruegaOsloCultura FútbolConsumo MasivoInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

El primer ministro Bart De Wever derivó las consultas de la prensa a la cuenta de Instagram de su mascota, un felino con más de 200 mil seguidores que ironizó sobre la medida de la FIFA que le permitirá al goleador de EEUU jugar en los octavos de final del Mundial

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

La Junta de Paz de EEUU exigió al comité palestino que reemplaza al gobierno de Hamas que tome el control de las armas en Gaza

Tras el anuncio del grupo terrorista sobre disolver su estructura gubernamental, el organismo creado por Donald Trump advirtió que evaluará la transición administrativa “por acciones y no por promesas”. El proceso está a cargo del ingeniero Ali Shaath

La Junta de Paz de EEUU exigió al comité palestino que reemplaza al gobierno de Hamas que tome el control de las armas en Gaza

El mensaje de Trump sobre Meloni antes de la cumbre de la OTAN: “Orden de alejamiento”

El mandatario estadounidense recurrió a una imagen del G7 de Évian y a un término asociado al acoso en referencia a la premier italiana. El Gobierno de Roma decidió no responder

El mensaje de Trump sobre Meloni antes de la cumbre de la OTAN: “Orden de alejamiento”

Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país

Mediante el decreto 835, el régimen conducido por Xi Jinping obliga a instituciones y ciudadanos chinos en el exterior a alinearse con la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros

Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país

Caso Balogun: la Unión Europea advirtió que las decisiones deportivas “no corresponden a los políticos”

El comisario de Deportes del bloque advirtió que intervenir en las sanciones socava la autonomía del deporte, luego de que la FIFA levantar una sanción al delantero de EEUU tras una gestión de Trump

Caso Balogun: la Unión Europea advirtió que las decisiones deportivas “no corresponden a los políticos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los autos 0 km volvieron a aumentar sus precios tras la suba del dólar: qué modelos cuestán más caros que en junio

Los autos 0 km volvieron a aumentar sus precios tras la suba del dólar: qué modelos cuestán más caros que en junio

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Día del Maestro en Perú: ¿por qué se celebra cada 6 de julio y cuál es el origen de la fecha?

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Sentencian a 20 años de cárcel a hombre por intentar matar a su hijo en Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA

Qué efecto encontró un meta análisis global sobre los videojuegos y las capacidades cognitivas

Qué efecto encontró un meta análisis global sobre los videojuegos y las capacidades cognitivas

La Feria del Libro de Lima cumple 30 años con más de 65 autores internacionales y Ecuador como país invitado

Sarampión avanza en Honduras: confirman cuatro nuevos contagios y los casos ya suman 10

La frontera terrestre entre México y Estados Unidos concentra más de 6,600 migrantes muertos o desaparecidos en una década según la OIM

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Leonardo DiCaprio, Jay-Z y más famosos presenciaron la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026

Sadie Sink habló sobre su carrera, Marvel y futuro artístico: “Creo que el teatro siempre será una prioridad para mí”

Taylor Swift: cómo una estrategia de control total multiplicó su fortuna en tiempo récord