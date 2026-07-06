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Honduras: Niña de 11 años da a luz investigan presunto abuso sexual y padre exige justicia

El hecho ha provocado el inicio de investigaciones por parte de las autoridades competentes, mientras familiares de la menor exigen que se identifique y procese al responsable del embarazo.

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El padre de la menor pidió que el embarazo de la niña de 11 años no quede en la impunidad y que se procese al responsable.
El padre de la menor pidió que el embarazo de la niña de 11 años no quede en la impunidad y que se procese al responsable.

Una niña de 11 años dio a luz en el Hospital de Occidente, en Santa Rosa de Copán, oocidente de Honduras durante la madrugada del sábado. El caso es investigado por las autoridades, mientras el padre de la menor pidió que se identifique y procese al responsable del embarazo.

Según la información disponible, la menor ingresó al Hospital de Occidente durante y luego dio a luz a un bebé. Su padre, Santos Madrid, afirmó que desconocía que su hija estuviera embarazada.

Madrid relató que recibió una llamada desde el centro asistencial para informarle que la niña había sido hospitalizada y que ya estaba en trabajo de parto. Al llegar, el personal médico le confirmó el nacimiento del bebé y la condición en la que se encontraba la menor.

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Qué dijo el padre de la menor

El padre explicó que desde hacía varios meses no convivía con su hija, por lo que, según dijo, no tuvo indicios del embarazo ni conocimiento de lo que ocurría.

Tras conocer lo sucedido, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado y no quede en la impunidad.

El hombre expresó su preocupación por la edad de la menor y sostuvo que, debido a su condición de vulnerabilidad, es necesario que las instituciones encargadas determinen quién es el responsable del embarazo y se deduzcan las responsabilidades penales correspondientes.

También pidió que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y que se garantice la protección tanto de la niña como del recién nacido.

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Qué instituciones intervienen en el caso

Varias Cámaras Gesell activas presentan problemas de infraestructura, aislamiento acústico deficiente, equipos audiovisuales obsoletos y falta de personal capacitado.
Las Cámaras Gesell permiten que niñas, niños y adolescentes rindan testimonio en un entorno seguro, especializado y adaptado a su edad durante los procesos judiciales.

Las primeras diligencias son coordinadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que tendrá a su cargo el proceso para establecer las responsabilidades del caso.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) también fue notificada para brindar acompañamiento y activar los protocolos de protección que correspondan cuando una menor de edad se encuentra en una situación de este tipo.

Las autoridades deberán determinar, mediante las investigaciones respectivas, las circunstancias que rodearon el embarazo y si existieron hechos constitutivos de delito.

Qué se sabe sobre la atención médica

Hasta el momento desde el Hospital de Occidente no había brindado un informe oficial sobre el estado de salud de la niña ni del bebé.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre la evolución médica de ambos pacientes ni sobre las medidas adoptadas por el personal de salud tras la atención del parto.

El Hospital de Occidente no había emitido un informe oficial sobre el estado de salud de la niña ni del bebé hasta el cierre de la publicación. (FOTO: Proceso Digital)
El Hospital de Occidente no había emitido un informe oficial sobre el estado de salud de la niña ni del bebé hasta el cierre de la publicación. (FOTO: Proceso Digital)

A la espera de nuevos informes oficiales, las autoridades también deberán establecer el entorno en el que permanecía la menor durante los meses previos al parto, así como determinar si existieron personas que conocían su situación y omitieron denunciarla.

Como parte de las diligencias, no se descarta la realización de entrevistas, evaluaciones médicas y otras pruebas que permitan fortalecer la investigación y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el embarazo.

Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez como Casa Alianza de Honduras, han reiterado que los casos de embarazos en menores de 14 años deben abordarse con un enfoque de protección integral, garantizando atención médica, psicológica y acompañamiento legal para las víctimas.

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