Intensa operación en Venezuela: El Salvador no cesa en el rescate de Hernán tras 58 horas de trabajo

Hernán sigue atrapado mientras equipos de El Salvador y otros países llevan 58 horas intentando rescatarlo con nuevos túneles ante el riesgo de colapso. (Cortesía: Nayib Bukele)

La misión de rescate internacional de El Salvador en Venezuela suma ya 58 horas de esfuerzos ininterrumpidos para liberar a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, bajo los restos de un centro comercial. El presidente Nayib Bukele, compartió este miércoles una actualización sobre el operativo, el cual destacó su complejidad y los retos que enfrenta el equipo de rescatistas salvadoreños e internacionales.

“En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo”, afirmó Bukele en redes sociales. El mandatario explicó que la situación se agrava porque el hombre permanece atrapado dentro de una estructura sumamente inestable, donde el primer túnel excavado por los rescatistas sufrió varios derrumbes.

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Durante la operación, los equipos de rescate de El Salvador y de otros países han trabajado para estabilizar el túnel excavado, reforzándolo y aislándolo, aunque la fragilidad del edificio hizo inviable mantenerlo abierto. “Por lo que se ha tomado la decisión de abrir, de forma paralela, un nuevo túnel desde otro punto, donde podría haber una mayor posibilidad de avanzar con seguridad. Sin embargo, toda la estructura sigue corriendo el riesgo de colapsar, y no descartamos retomar el túnel original en el que nuestros equipos han trabajado durante estas 58 horas, si las condiciones lo permiten”, detalló Bukele.

Los derrumbes dentro del túnel y la inestabilidad de la estructura frenaron el rescate de Hernán y obligaron a cambiar la estrategia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

A pesar de los obstáculos, los rescatistas no han perdido la comunicación con Hernán, a quien siguen suministrando líquidos para mantenerlo hidratado.

“A pesar de todo, no hemos perdido la comunicación con Hernán y continuamos suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado”, destacó el mandatario salvadoreño. En sus palabras, “Hernán sigue luchando, y nosotros también”.

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Nayib Bukele concluyó su mensaje con un llamado a la perseverancia y la fe: “Primero Dios, lograremos rescatarlo”.

Buscan a menor bajo los escombros del edificio Miramar

La operación también se concentra en el rescate de Lucas Gámez, un niño de ocho años atrapado en la misma zona. Los padres de Lucas mantienen la esperanza de que pueda ser encontrado con vida.

Continúa la búsqueda de Lucas, el niño de ocho años atrapado en el edificio de Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El equipo socorrista sostiene sus labores en el edificio Miramar, dentro de la urbanización Palmar Este, sin descanso, según Presidencia a través de su Secretaría de Prensa.

El apoyo de rescate se desarrolla tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que, hace una semana, devastaron varias ciudades venezolanas, provocando una crisis humanitaria de gran escala. En respuesta inmediata, El Salvador envió una misión humanitaria compuesta por 300 rescatistas y paramédicos, una unidad canina y más de 150 toneladas de insumos médicos y de emergencia.

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El grupo USAR El Salvador fue el primero en llegar a la zona cero, donde la población venezolana los recibió con muestras de esperanza. El trabajo del equipo salvadoreño ha sido reconocido por las familias y autoridades locales, quienes han resaltado la dedicación y la preparación de los rescatistas.

Durante los días posteriores al desastre, los socorristas han rescatado a niños, adultos y adultos mayores, así como mascotas, brindando atención médica y facilitando medicamentos en los casos requeridos.