Innovaciones médicas ofrecen alternativas para pacientes con cáncer de mama en El Salvador

El medicamento Enhertu también mostró eficacia en tumores con baja o mínima expresión de HER2 y en pacientes que ya no responden a la quimioterapia convencional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de mama representa uno de los principales desafíos de salud pública en El Salvador, donde más de 1,600 mujeres reciben este diagnóstico cada año y más de 300 pierden la vida a causa de la enfermedad.

Esta realidad, que impacta a cientos de familias en el país, exige la incorporación de tratamientos innovadores que permitan mejorar la supervivencia y el control de la enfermedad.

“Si hacemos un poco de cuentas, una de cada 12 mujeres en el mundo va a padecer esta enfermedad. Si lo trasladamos a nuestra realidad, 1 de ocho mujeres en El Salvador van a presentar un cáncer de mama en algún momento de su vida”, señaló el especialista durante un conversatorio enfocado en las nuevas terapias.

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Actualmente, la investigación médica ha permitido comprender que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino que se clasifica en tres subtipos principales según la presencia de receptores y biomarcadores: tumores hormonales positivos, HER2 positivos y triple negativos.

Esta distinción ha sido clave para desarrollar tratamientos diferenciados. Según Adrián Guzmán, “el cáncer de mama dejó de ser lo que pensábamos que era una sola enfermedad para convertirse en tres caminos diferentes, tres enfermedades con su propia biología y su propia forma de presentarse”. Esta nueva clasificación permite elegir tratamientos que se adaptan a la biología de cada tumor, con opciones específicas para cada grupo de pacientes.

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Adrián Guzmán Ramírez señaló que la medicina personalizada cambió el tratamiento del cáncer de mama al reconocer distintos subtipos de la enfermedad. (Foto cortesía)

Uno de los avances recientes más destacados es la llegada de Enhertu (trastuzumab deruxtecan), desarrollado por AstraZeneca, que ya cuenta con tres aprobaciones para su distribución a nivel privado en El Salvador.

Este medicamento, basado en la tecnología de anticuerpos conjugados, ha modificado el estándar de atención en casos de cáncer de mama HER2 positivo metastásico y en pacientes con baja o mínima expresión de HER2.

Guzmán explicó que “en el pasado, los pacientes con HER2 positivo tenían supervivencias cortas, pero ahora, con este tratamiento, pasamos de siete meses a 29 meses de control de la enfermedad”. Estas cifras evidencian que este tratamiento puede cuadruplicar las opciones de sobrevida para las mujeres salvadoreñas en comparación con las terapias anteriores.

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El impacto de Enhertu no se limita solo al subtipo HER2 positivo. Gracias a su mecanismo de acción, que utiliza la proteína HER2 como vía de entrada para liberar la quimioterapia directamente dentro de la célula tumoral, el medicamento también ha mostrado eficacia en tumores con baja o mínima expresión de HER2, incluso en aquellos casos donde las pacientes ya no responden a la quimioterapia convencional.

“Eso es parte del concepto revolucionario, porque permite que el medicamento actúe como un caballo de Troya y logre un efecto en células que antes no podían ser tratadas con terapias dirigidas”, detalló Guzmán.

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El cáncer de mama es uno de los principales desafíos de salud pública en El Salvador, con más de 1,600 diagnósticos y más de 300 muertes al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de cuadruplicar el tiempo de supervivencia libre de progresión en cáncer HER2 positivo metastásico, Enhertu ha demostrado triplicar la tasa de respuesta y duplicar la supervivencia en pacientes con HER2 bajo o ultrabajo, tanto en mujeres con receptores hormonales positivos como en pacientes con cáncer de mama triple negativo.

Esta ampliación del grupo de pacientes elegibles incrementa considerablemente las opciones terapéuticas para las mujeres salvadoreñas, que ahora pueden acceder a tratamientos personalizados según la biología de su tumor.

La investigación sobre cáncer de mama continúa con nuevas líneas de estudio y más de 15 indicaciones en desarrollo a corto y mediano plazo para moléculas innovadoras.

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Este enfoque busca ampliar aún más las alternativas para las pacientes, especialmente en los casos donde la enfermedad es resistente a los tratamientos habituales. Guzmán resaltó que la meta principal es “mejorar la expectativa de que las personas que padecen esta enfermedad vivan mejor, vivan más tiempo o logremos mejorar aún más esos datos”.

El acceso a estos medicamentos, junto a la detección temprana y la clasificación precisa de los tumores, ofrece una oportunidad para transformar el pronóstico de miles de mujeres en El Salvador.