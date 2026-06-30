Guatemala

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia graves amenazas contra tres de sus magistrados

Un video difundido en redes sociales, que según el tribunal promueve agresiones, menciona a Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar, y motivó un pronunciamiento público este 29 de junio

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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denunció amenazas recientes contra la Magistrada Presidente y otros magistrados del máximo tribunal. (Cortesía: Plaza Pública)
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denunció amenazas recientes contra la Magistrada Presidente y otros magistrados del máximo tribunal. (Cortesía: Plaza Pública)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió este 29 de junio un comunicado condenando un video viral en redes sociales donde se incita a atentar contra la integridad física de tres magistrados del tribunal. El mensaje, que menciona a Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar, ha generado preocupación por la seguridad de los altos funcionarios judiciales.

Según la Corte de Constitucionalidad (CC), el contenido del video representa un acto directo de intimidación y amenaza. El tribunal calificó la publicación como una incitación a la violencia, subrayando que ningún ciudadano ni grupo posee legitimidad para responder a las resoluciones judiciales mediante actos violentos o intimidatorios. De acuerdo con la CC, “las resoluciones de este Tribunal son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional conferida por la Constitución Política de la República de Guatemala”.

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La institución informó que se han adoptado medidas institucionales adicionales para reforzar la seguridad personal de los magistrados, en respuesta a la circulación del mensaje amenazante. La CC remarcó que toda forma de intimidación contra sus integrantes es rechazada de manera categórica e irrestricta.

En un comunicado, el máximo órgano constitucional sostuvo que las discrepancias deben canalizarse mediante el diálogo y la legalidad, y advirtió que la democracia no se sostiene sobre actos violentos ni mensajes intimidatorios.
En un comunicado, el máximo órgano constitucional sostuvo que las discrepancias deben canalizarse mediante el diálogo y la legalidad, y advirtió que la democracia no se sostiene sobre actos violentos ni mensajes intimidatorios.

En el mismo comunicado, la Corte de Constitucionalidad (CC) hizo un llamado enfático a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca para respetar el Estado de Derecho y la independencia judicial. La máxima corte recordó que la integridad física de quienes ejercen funciones jurisdiccionales debe ser protegida, y la democracia constitucional no puede sostenerse sobre amenazas ni actos de violencia.

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El llamado de la CC busca generar conciencia sobre la importancia de resolver diferencias institucionales a través del diálogo y el respeto a la legalidad, en lugar de recurrir a discursos o acciones violentas.

Aunque la institución no mencionó el contenido del supuesto video, vale recordar que la institución ha estado ligada recientemente a los recursos legales para impedir que Walter Mazariegos tome posesión como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), universidad estatal del país.

La institución informó que adoptó medidas adicionales para proteger a tres jueces, luego de detectar un mensaje en internet que, según su evaluación, promueve acciones contra su integridad física y busca amedrentarlos (Foto cortesía Corte Constitucional)
La institución informó que adoptó medidas adicionales para proteger a tres jueces, luego de detectar un mensaje en internet que, según su evaluación, promueve acciones contra su integridad física y busca amedrentarlos (Foto cortesía Corte Constitucional)

La mañana de este lunes, la Usac amaneció con revisiones a vehículos en el campus de la zona 12, bloqueos en vías cercanas y un nuevo recurso judicial contra su asunción en medio de señalamientos de fraude y expedientes aún pendientes, reportan medio de comunicación en Guatemala.

La CC dejó firme este mes la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030 al frenar los amparos que habían suspendido su continuidad, una decisión adoptada por mayoría de tres a dos que reabre la disputa sobre la legitimidad del proceso electoral universitario cuestionado desde las votaciones primarias y por la exclusión de sectores opositores en la elección final.

Medios locales reportaron que la tensión también se trasladó al tránsito: la Municipalidad de Guatemala informó que este lunes 29 de junio quedó bloqueada la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12 por una posible protesta, con cierre de los dos carriles hacia El Trébol. En paralelo, manifestantes mantuvieron tomado el paso vehicular de la CA-9 en dirección al centro de la ciudad, sin circulación hacia el norte y con el carril al sur habilitado.

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