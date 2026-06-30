“Por lo general, las ideas son terribles, pero esta pensé que podía ser graciosa”, admitió Larry David

Larry David presentó en CBS Sunday Morning Life Larry y la Búsqueda de la Infelicidad, una serie de sketches ligada al 250° aniversario de Estados Unidos

El nuevo proyecto sobre la infelicidad lleva a Larry David otra vez a la historia de Estados Unidos, ahora en CBS Sunday Morning, donde lo presentó junto a Susie Essman como Life Larry y la Búsqueda de la Infelicidad, una serie de sketches ligada al 250° aniversario de Estados Unidos.

En la entrevista, Larry David contó que la idea surgió tras una llamada de su agente sobre una propuesta de Higher Ground para hacer un programa sobre el 250° aniversario de Estados Unidos.

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Dijo que la propuesta le interesó porque le permitía inventar sobre la historia, apoyarse en su formación universitaria en esa materia y ampliar un enfoque que ya había probado en un anuncio del Super Bowl de hace cuatro o cinco años.

Essman abrió la charla con una muestra del tono del proyecto y David fijó de inmediato su principio cómico: “Creo que esa Declaración debería haber tenido algo de humor. Debería haber chistes en todo. En todo. En cualquier documento, un tratado de paz, lo que sea”.

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El nuevo proyecto de Larry David surgió tras una propuesta de Higher Ground, la compañía de Barack Obama, para hacer un programa sobre la historia de Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando Essman le preguntó cómo había ocurrido todo, David recordó en CBS Sunday Morning: “Recibí una llamada de mi agente y me dijo que la compañía de Obama, Higher Ground, quería hacer un programa conmigo sobre el 250 aniversario del país”.

Dejó claro por qué aceptó: “Por lo general, cuando escucho ideas, casi siempre son terribles. Pero esta pensé que podía ser graciosa”.

David vinculó además el proyecto con un antecedente formal. Recordó un comercial del Super Bowl de hace “cuatro o cinco años”, con pelucas, disfraces y figuras históricas, y explicó: “Hacer eso a una escala mucho mayor me resultó atractivo”, antes de señalar que estudió Historia en la universidad.

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Cómo Larry David convierte la historia y el progreso en comedia

Essman resumió la premisa del programa en CBS Sunday Morning con una frase que David confirmó enseguida: “La historia que muestras son hechos reales, pero no es historia real”. Él respondió: “No, claro que no. Sí. Está completamente deformada”.

Larry David explicó que aceptó el proyecto porque podía inventar sobre la historia de Estados Unidos y ampliar una idea que ya había explorado en un anuncio del Super Bowl (EFE/PAUL BUCK)

Según David, ni Higher Ground ni Obama le marcaron una línea temática al comienzo: “No hicieron realmente sugerencias sobre lo que querían. Solo dijeron: ‘250 aniversario. Adelante’”.

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También explicó cómo eligió episodios e inventos: “Hay incidentes que se prestan a ideas graciosas, a premisas graciosas”, dijo sobre una selección que pasa por la Declaración de Independencia, la Primera Guerra Mundial, Alexander Graham Bell y Rosa Parks.

Essman definió ese patrón como una mirada en la que los avances terminan convertidos en pesadilla, y David puso un ejemplo con los aviones: “Esos aviones que te dejan en la pista durante cinco horas cuando hay algún problema mecánico, eso parece una tortura tan innecesaria”.

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La conversación también pasó por el teléfono, otro de los ejes del proyecto. Sobre Bell, David explicó: “Pensé que con el teléfono había mucho para hacer. Simplemente estar al teléfono. Cómo te sales de una llamada. Ahí ya había material”.

El programa de Larry David reimagina hechos y figuras históricas con una historia “completamente deformada”, según definió el propio comediante (REUTERS/Kyle Grillot)

Con Rosa Parks, el mecanismo fue todavía más directo, según el programa: “No necesito investigar nada para eso porque sé que se negó a ir al fondo del autobús. Pero ¿y si estuviera sentada a mi lado? Querría ir al fondo del autobús”.

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Un método de trabajo cercano a Curb y sus diferencias

Essman relacionó el nuevo programa con Curb Your Enthusiasm y subrayó una diferencia en la actuación. David coincidió: “Se parece a Curb en la forma en que se desarrollan los sketches hasta cierto punto, en las cosas que digo y hago. Pero no estoy interpretando al Larry del programa ni a este Larry. Estoy interpretando personajes distintos, en realidad”.

Al hablar de la producción, David destacó a HBO y a Jeff Shafer: “Son sketches, pero la producción es grande. Tengo que reconocerlo: HBO se excedió. Parecen películas”.

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El nuevo programa comparte con Curb Your Enthusiasm un método de trabajo sin guion cerrado, aunque Larry David dijo que improvisar fue más difícil en los sketches (Créditos: HBO Max)

Esa continuidad también alcanzó el método de trabajo. Essman señaló que el programa se hizo sin guion cerrado y solo con una escaleta, como ocurría en Curb, aunque con márgenes más estrechos porque cada sketch debía cerrarse por sí mismo.

David confirmó esa diferencia en la entrevista con CBS Sunday Morning: “Sí, exactamente. Era diferente en ese sentido. Era más difícil. Fue más difícil improvisar que en Curb”.

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El creador también explicó que conserva ideas antiguas hasta encontrarles lugar: “Si algo me gusta y nunca se usó, y aparece una oportunidad, lo uso”, dijo al hablar del sketch de Rosa Parks y de una vieja rutina sobre Jonas Salk y el Oeste.

Sobre el reparto, añadió que recurrió a intérpretes con los que ya tenía experiencia: “Había muchos actores de Curb con los que la pasé muy bien y sabía que eran buenos, sabía que iban a rendir”, afirmó antes de mencionar a J.B. Smoove, Jeff Garlin, Vince Vaughn y Jon Hamm.

Obama, HBO y la escala del nuevo proyecto

Larry David destacó la producción de HBO y el trabajo de Jeff Shafer, mientras Barack Obama transmitió comentarios favorables sobre el programa (REUTERS/Jill Connelly)

La participación de Obama apareció más adelante, cuando Essman le preguntó si el expresidente había hecho observaciones. David contó que él y Jeff Shafer, coguionista y director del proyecto, fueron convocados para escuchar comentarios sobre uno de los sketches: “Todo era muy favorable. Le gustó mucho el programa”, recordó David.

De ese intercambio salió una respuesta de la charla. Después de escuchar cómo Obama explicaba que, cuando estaba en la Casa Blanca, atendía las opiniones de su equipo, David le contestó: “Yo soy el presidente aquí”.

El comediante también elogió a Shafer por el resultado final. “La dirección de Jeff Shafer fue impecable”, dijo. “Fue realmente genial”. Essman cerró la conversación con una lectura personal sobre la trayectoria de su compañero. “Eres el sueño americano”, le dijo en el tramo final de la entrevista.