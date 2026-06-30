Terremotos en Venezuela: El Salvador mantiene en La Guaira una misión de asistencia y rescate

Remueven escombros y evacúan en zonas críticas tras los terremotos en La Guaira (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador mantiene en La Guaira un despliegue de asistencia médica y rescate para atender a los damnificados por los terremotos en Venezuela, con brigadas sanitarias, apoyo psicológico y distribución de insumos a hospitales. La operación entró en su tercera fase y apunta a sostener la atención de emergencia en las zonas afectadas.

Según un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la misión comenzó con tareas de búsqueda y rescate, siguió con la instalación de clínicas en distintos puntos y ahora se concentra en la entrega directa de medicamentos, equipo e insumos a cinco hospitales. El cargamento moviliza 481.360 unidades de insumos médicos en una flota de cinco camiones de carga.

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La intervención está integrada por profesionales del Sistema de Emergencias Médicas y del Fondo Solidario para la Salud, que brindan atención de urgencia, consultas generales y acompañamiento psicológico en las áreas de mayor vulnerabilidad. El operativo incluye la entrega inmediata de medicamentos esenciales para que las familias afectadas puedan continuar sus tratamientos.

Cómo se organiza la tercera fase de la misión

El Salvador refuerza en La Guaira su misión tras los terremotos, con una tercera fase que cambia el foco. Viceo cortesía de gobierno.

El jefe del personal médico de la misión humanitaria de El Salvador, Roberto Gavidia, dijo en el comunicado oficial que el despliegue se encuentra en su tercera fase de ejecución. La primera estuvo dedicada a la localización y rescate de personas atrapadas, mientras que la segunda consistió en la implementación de clínicas en diferentes puntos de atención.

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La etapa actual se centra en distribuir insumos, equipo especializado y medicamentos en cinco hospitales seleccionados para atender de manera prioritaria a los afectados. Los centros de salud definidos para recibir la ayuda son el Hospital José María Vargas, el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Dr. Ana Francisca Pérez de León, el Hospital Dr. Domingo Luciani, conocido como El Llanito, y el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.

La ayuda enviada por El Salvador incluye antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y medicamentos cardiovasculares. También contiene fluidos, expansores de volumen, fármacos neurológicos y psiquiátricos, antifúngicos, antiparasitarios, equipos de ventilación mecánica y otros insumos para la atención hospitalaria de emergencia.

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Las tareas de rescate y evacuación en zonas críticas

De forma paralela a la asistencia médica, equipos de la Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento de El Salvador desarrollan labores operativas en puntos de extracción considerados críticos. Esas tareas se realizan junto a miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

Distribuyen 481.360 insumos médicos en cinco hospitales tras los terremotos en Venezuela (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El personal de socorro trabaja en remoción de escombros, estabilización de terrenos y evacuación segura de ciudadanos en áreas de difícil acceso. De acuerdo con el comunicado, esas acciones forman parte del esfuerzo para que la ayuda llegue directamente a las instituciones de salud y a las zonas de mayor necesidad.

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El presidente Nayib Bukele informó en redes sociales que los equipos lograron llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado entre los escombros en el centro comercial Galerías Playa Grande. El mandatario señaló: "Ya se estableció contacto con él, en este momento, se le está suministrando agua a través de una manguera mientras continúan las labores para lograr su rescate".

Bukele agregó: "Seguimos trabajando sin descanso y con la esperanza de ponerlo a salvo". El comunicado oficial situó el despliegue en el estado de La Guaira, donde las brigadas médicas y los equipos de primera respuesta continúan operando por la emergencia.

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