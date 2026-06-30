Costa Rica registró 1,083 nuevos casos de VIH en 2025: jóvenes entre 25 y 29 años son el grupo más afectado

Costa Rica reportó 1.083 nuevos diagnósticos de VIH durante 2025, siendo las personas entre 25 y 29 años el grupo de edad con mayor cantidad de casos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica contabilizó 1,083 nuevos diagnósticos de VIH durante 2025, una cifra que mantiene la atención de las autoridades sanitarias sobre la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, ampliar el acceso a las pruebas de detección y promover el diagnóstico oportuno para reducir el impacto de la enfermedad.

Los datos, divulgados por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud evidencian que la epidemia continúa afectando principalmente a la población masculina y a personas jóvenes en edad económicamente activa.

Del total de nuevos casos registrados el año anterior, 891 correspondieron a hombres y 192 a mujeres, lo que refleja una marcada diferencia por sexo en la incidencia de la infección. Además, el grupo etario con mayor cantidad de diagnósticos fue el de personas entre 25 y 29 años, seguido por quienes tienen entre 30 y 34 años y, posteriormente, el segmento de 20 a 24 años.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para realizarse la prueba del VIH de forma periódica, recordando que conocer el estado serológico permite iniciar tratamiento de manera temprana, mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas y disminuir el riesgo de transmisión del virus.

Las acciones también forman parte del Plan Estratégico Nacional de VIH y Sida 2024-2027, que busca fortalecer la prevención, ampliar la cobertura de las pruebas diagnósticas y garantizar una atención integral para las personas que viven con el virus.

Las autoridades de salud recuerdan que la prueba del VIH es voluntaria, confidencial y debe realizarse en un entorno libre de estigma y discriminación, como parte de la estrategia nacional de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de estos esfuerzos, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que durante 2025 realizó 152,820 pruebas de VIH en la red institucional de servicios de salud. La cifra refleja la amplia disponibilidad del examen en el sistema público y el interés de las autoridades por incentivar que la población se realice la prueba al menos una vez al año, especialmente quienes presentan factores de riesgo o mantienen una vida sexual activa.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud enfatizó que la detección temprana constituye uno de los pilares más importantes en la respuesta al VIH, ya que permite acceder rápidamente a los tratamientos antirretrovirales, los cuales reducen significativamente la carga viral y contribuyen a evitar nuevas infecciones.

Paralelamente, las autoridades también impulsan el uso de las autopruebas como una herramienta complementaria para facilitar el acceso al tamizaje. Entre 2024 y el 4 de junio de 2026 se realizaron 2,442 autopruebas de VIH mediante diferentes actividades comunitarias desarrolladas en el país.

De ese total, 79 personas obtuvieron un resultado reactivo. Sin embargo, el Ministerio recordó que este tipo de prueba tiene un carácter orientativo y no constituye un diagnóstico definitivo, por lo que todas las personas con resultados reactivos fueron remitidas a los servicios de salud de la CCSS para la realización de las pruebas confirmatorias y el inicio del proceso de atención correspondiente.

PUBLICIDAD

Entre 2024 y junio de 2026 se efectuaron 2.442 autopruebas de VIH en actividades comunitarias; 79 arrojaron resultados reactivos y fueron remitidas para su confirmación en la CCSS. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Las autoridades sanitarias insistieron en que el acceso a la prueba debe darse en condiciones de confidencialidad, respeto y sin ningún tipo de estigmatización. Asimismo, recalcaron que el diagnóstico oportuno no solo beneficia a quien conoce su condición de salud, sino que representa una medida efectiva para disminuir la transmisión del virus y fortalecer la respuesta de salud pública.

El Ministerio también recordó que las personas interesadas en realizarse una autoprueba pueden acudir a las organizaciones autorizadas por el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH y Sida (CONASIDA), donde además reciben orientación antes, durante y después del proceso.

PUBLICIDAD